Политика
В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
РИА Новостивчера в 17:34
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Политика
Глава NASA объяснил отмену приглашения Рогозина
Глава национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) Джим Брайденстайн в интервью газете The Washington Post заявил, что приглашением Рогозина в США рассчитывал улучшить отношение с главой Роскосмоса.
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Пожар на нефтяном месторождении в ХМАО потушен
Обновлено вчера в 23:27
Авто
В Банке России рассказали, как изменится ОСАГО к 2021 году
К 2020-2021 году в полисе ОСАГО могут быть отменены территориальный коэффициент и коэффициент мощности.
Обновлено вчера в 20:41
Космос
Первый полет к МКС корабля Dragon-2 планируется на начало февраля
Запуск к МКС нового американского пилотируемого космического корабля Dragon-2 в беспилотном режиме состоится в начале февраля.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
В Мариуполе в жилом доме произошел взрыв
Обновлено в 00:50
Политика
Американские сенаторы признали Украину «неуправляемой проблемой»
В США прошла встреча группы сенаторов-республиканцев с представителями нескольких украинских общественных организаций, в ходе которой американские политики резко раскритиковали политику Украины, пишет International Policy Digest.
Обновлено вчера в 17:34
Происшествия
В Таиланде перевернулся туристический автобус
Шесть человек погибли и около 50 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с туристическим автобусом в Таиланде.
Обновлено вчера в 22:49
Хоккей
Сборная Финляндии по хоккею выиграла молодежный ЧМ
Молодежная сборная Финляндии по хоккею победила команду США в финале чемпионата мира в Канаде.
Обновлено вчера в 22:50
Кино
Кинокритики назвали лучший фильм 2018 года
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Абэ заявил о выгоде мирного договора России и Японии для США
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что заключение мирного договора между Японией и Россией принесет пользу для региональной безопасности, а следовательно станет плюсом и для США, передает агентство Киодо.
Обновлено вчера в 20:52
Хоккей
Романов и Денисенко попали в символическую сборную МЧМ-2019
По итогам МЧМ-2019 стала известна символическая сборная турнира.
Обновлено вчера в 22:53
Хоккей
Российские хоккеисты выиграли бронзу МЧМ
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в матче за бронзу чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет (МЧМ).
Обновлено вчера в 18:31
Происшествия
Появилось видео с места массовой драки студентов в общежитии в Москве
Обновлено вчера в 13:56
Спорт
Норвежский лыжник Холунд оскорбил российских спортсменов
Обновлено вчера в 14:16
Футбол
«Спартак» расторг контракт с Самедовым
Руководство московского "Спартака" объявило о расторжении контракта с полузащитником команды Александром Самедовым, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:42
Общество
Роспотребнадзор предложил защитить законом генетические данные россиян
Изменения в рамках указанной инициативы, как полагают в Роспотребнадзоре, должны быть внесены в закон «О персональных данных» и закон «О защите прав потребителей».
Обновлено вчера в 09:22
Политика
Умер бывший глава Пентагона Браун
Бывший глава минобороны США Гарольд Браун умер в Калифорнии на 92-м году жизни.
Обновлено вчера в 21:36
Политика
Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви Украины
Константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой украинской церковной структуры — Православной церкви Украины.
Обновлено вчера в 05:54
Общество
Туристы рассказали об «эпидемии постельных клопов» в Европе и США
Путешествующие по Европе и США туристы рассказали о том, что все чаще сталкиваются с постельными клопами, которые стали более устойчивыми к средствам защиты.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
В полиции сообщили о задержаниях на акциях протеста в Париже
Обновлено вчера в 12:44
Политика
СМИ включили США в десятку самых опасных стран для женщин
США попали в список десяти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Медведев рассказал о выплатах пострадавшим в ЧП в Магнитогорске
Обновлено вчера в 10:34
Происшествия
Младенцу заклеили рот пластырем в роддоме Ингушетии
Обновлено вчера в 15:18
Происшествия
В Пензенской области четыре человека погибли в ДТП
Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в субботу на трассе в Нижнеломовском районе Пензенской области: погибли трое взрослых и ребенок, еще один взрослый пострадал, сообщил РИА Новости представитель областного управления ГИБДД.
Обновлено вчера в 11:41
Армия и оружие
На побережье моря Лаптевых построят военный городок
В якутском посёлке Тикси на побережье моря Лаптевых в 2019 году будет развёрнут военный городок для соединений ВВС и ПВО Северного флота.
Обновлено вчера в 20:12
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья не признал вину в мошенничестве
Бывший заместитель председателя и экс-министр финансов правительства Подмосковья Алексей Кузнецов, который обвиняется в мошенничестве, не признал своей вины на допросе, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено вчера в 10:22
Хоккей
Освистанный канадцами хоккеист сборной России оригинально отпраздновал гол в матче за бронзу МЧМ
Нападающий сборной России по хоккею Клим Костин оригинально отпраздновал заброшенную в ворота национальной команды Швейцарии шайбу во втором периоде матча за третье место молодёжного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 17:31
Политика
Трамп заявил о провале переговоров по отмене шатдауна
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что переговоры между Белым домом и демократами не привели ни к каким результатам.
Обновлено вчера в 18:59
Происшествия
В Каире при обезвреживании взрывного устройства у церкви погиб сапер
Сапер погиб во время обезвреживания взрывного устройства, найденного возле одной из церквей в Каире, сообщает Sky News Arabia.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия
Спасенный в Магнитогорске ребенок стал дышать самостоятельно
«За прошедшие сутки ребенку успешно произведена экстубация, он перешел на самостоятельное дыхание при кислородной поддержке», — приводит сообщение медиков «Интерфакс».
Обновлено вчера в 03:01