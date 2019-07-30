Политика
Американские сенаторы предложили новые санкции против РоссииВедомости вчера в 23:48
Американские сенаторы Крис Ван Холлен и Марко Рубио уведомили комитеты по делам вооруженных сил Сената и Палаты представителей о необходимости внести в проект оборонного бюджета страны положения о санкциях в отношении суверенного долга России в связи с «вмешательством» в выборы, передает Bloomberg.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Сенаторы хотят включить в оборонный бюджет США санкции против суверенного долга РФ
Daily Stormвчера в 22:03
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 01:31, Вашингтон
Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено вчера в 10:57
Гаджеты
Librem 5: безопасный смартфон на Linux, который заменит ПК
Идея выпуска смартфона на Linux не нова: несколько лет назад даже софтверный гигант Canonical, ответственный за создание дистрибутива Ubuntu, не только занимался разработкой мобильной версии своей ОС, но и планировал выпустить собственный смартфон, способный заменить пользователям обычный ПК.
Обновлено вчера в 14:08
Хоккей
Андрей Василевский подписал контракт с «Тампой» на 8 лет и $ 76 млн
Обновлено вчера в 11:30
Политика
Митинг за дружбу с Россией прошёл в грузинском Батуми
«Альянс патриотов Грузии» собрал в центре Батуми митинг, на котором высказался за восстановление отношений с Россией.
Обновлено 28 июля в 14:28
Политика
В Киеве назвали возможные сроки уничтожения Украины
Украина может перестать существовать через три года из-за политических экспериментов, заявил представитель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Илья Кива в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 22:33
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено вчера в 14:24
Авто
Обновленный Nissan Patrol показали без камуфляжа
Компания Nissan готовит к дебюту обновленную версию легендарного внедорожника Nissan Patrol.
Обновлено вчера в 12:33
Политика
Georgian Airways потеряла 25 млн долларов из-за запрета на полеты в РФ
Из-за прекращения прямого авиасообщения между РФ и Грузией компания Georgian Airways потеряла 25 миллионов долларов.
Обновлено вчера в 08:23
Происшествия
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД Приморья
Задержан начальник управления уголовного розыска УМВД по Приморскому краю Андрей Миляев, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:33
Политика
На Украине сравнили Киев и Москву
Украинский политолог Андрей Ермолаев назвал Москву более подходящим под определение «европейской столицы» городом, чем Киев.
Обновлено вчера в 22:23
Общество
Правительство утвердило список потенциально опасных пород собак
Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил список потенциально опасных пород собак, сообщается на сайте кабмина.
Обновлено в 00:51
Политика
Трампа призвали ввести новые санкции против России
Комитет палаты представителей США по иностранным делам обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом ввести новый пакет санкций против России.
Обновлено вчера в 15:16
Общество
Росконтроль назвал токсичную зубную пасту
Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на сайтах «Туту.ру», «Связной.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено вчера в 19:44
Авто
В Сети показали неизвестную версию «Жигулей»
Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено вчера в 21:30
Армия и оружие
Появились сведения об уничтожении двух украинских Ил-76 в Ливии
Обновлено 27 июля в 21:06
Политика
МЧС ответило на заявления о бессмысленности тушения лесных пожаров
Обновлено вчера в 10:09
Происшествия
Суды арестовали 40 человек за участие в акции 27 июля
Обновлено вчера в 18:30
Общество
За одну неделю в Японии от сильной жары погибли 11 человек
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Помпео насчитал пять «вмешательств России» в выборы США
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия «вмешивалась в американские выборы» по меньшей мере пять раз.
Обновлено вчера в 10:39
Политика
Главный обвиняемый по делу о терактах 11 сентября согласился на сделку
11 сентября 2001 года в США произошел самый крупный теракт в современной истории.
Обновлено в 01:17
Политика
Эксперт предостерег власти Латвии от попыток сделать из России врага
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает, что страну ждут негативные последствия, в том случае, если власти продолжат пугать население «российской угрозой».
Обновлено вчера в 23:13
Футбол
«Зенит» предложил за игрока «Барселоны» €35 млн
Сине-бело-голубые предложили за него €35 млн, сообщает Sport.es. Еще €5 млн российский клуб предлагает еще в виде бонусов.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
Новый раунд торговых переговоров США и КНР пройдет в Шанхае
Как сообщил журналистам представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн, сегодня в Шанхае стартуют двухдневные торговые переговоры между Соединенными Штатами и Китаем.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
Глава Шотландии считает план Джонсона по Brexit «чрезвычайно опасным»
Первый министр Шотландии Никола Стерджен назвала позицию нового премьера Британии Бориса Джонсона по выходу из ЕС без соглашения «чрезвычайно опасной» как для Шотландии, так и для всей Великобританнии, передает Sky News.
Обновлено вчера в 18:59
Политика
Япония увезла из России останки не своих военнопленных
Япония обнаружила, что вывезенные несколько лет назад из Забайкальского края останки не принадлежат японцам, погибшим в СССР после завершения Второй мировой войны, заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Есихидэ Суга.
Обновлено в 01:05
Происшествия
Самолет рухнул на жилые дома в Пакистане
Обновлено вчера в 19:09
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:03