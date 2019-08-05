Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августаГазета.Ru 08:49
Печальная закономерность - США вводят новые санкции против России после каждого личного контакта президентов - подтвердилась вновь. После звонка Трампа Путину с предложением помочь в тушении пожаров в Сибири президент США подписал новый, хотя и ожидаемый санкционный пакет.
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«Они находятся в плену собственных ограничений»: в СовФеде оценили вектор политики США
Комсомольская правда09:04
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Авто
Триллион рублей россияне потратили на покупку иномарок
Самой доходной в первом полугодии стала продукция корейской марки KIA, которая обошлась россиянам в 148 млрд рублей.
Обновлено в 09:08
Политика
Британия захотела ограничить полномочия России в ПАСЕ
Глава делегации Британии в ПАСЕ Роджер Гейл призвал пересмотреть полномочия России в ассамблее, сообщил в Facebook постпред Великобритании в Совете Европы Кристофер Ивон.
Обновлено в 13:57
Общество
Публикуем гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа
«Алтайская правда» представляет гороскоп на рабочую неделю с 5 по 9 августа 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Сейчас вы на пике своих возможностей, что обещает успех во многих сферах.
Обновлено вчера в 19:50
Футбол
«Порту» перед матчами с «Краснодаром» подписал игрока сборной Колумбии
Напомним, что «Порту» является соперником «Краснодара» по 3-му раунду квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:01
Экономика
Банку «Открытие» придется объяснить утечку данных клиентов Бинбанка
Роскомнадзор потребовал от банка "Открытие" принять меры по устранению последствий попадания приватных данных клиентов банка в сеть, а также затребовал информацию о тех лицах, которые допустили масштабную утечку информации.
Обновлено в 06:22
Футбол
«Спартак» объявил о переходе Тиля
Московский "Спартак" объявил о переходе полузащитника Гуса Тиля из нидерландского "АЗ Алкмаар", передает ТАСС.
Обновлено в 13:46
Финансы
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня
ЦБ Китая перестал сдерживать ослабление юаня На фоне готовности США ввести пошлины на остававшийся необложенным импорт из КНР Центробанк Китая не стал препятствовать ослаблению курса китайской валюты, который впервые за 11 лет превысил порог 7 юаней за $1.
Обновлено в 13:47
Армия и оружие
Путин разрешил Минобороны и Росгвардии продавать лом без торгов
Проект президентского указа, который предоставляет Минобороны право реализовать ломозаготовительной компании «ТрансЛом» (ее связывают с бизнес-интересами Аркадия и Игоря Ротенбергов) лом черных и цветных металлов по рыночной стоимости без проведения торгов, появился на сайте gov.ru еще в марте 2017 года.
Обновлено в 12:11
Армия и оружие
В Рязани стартовал «Авиадартс-2019»
В конкурсе Армейских международных игр принимают участие команды Республик Беларуси и Казахстана, Китайской Народной Республики, Российской Федерации.
Обновлено в 06:04
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
Зеленский сменил командующего операцией в Донбассе
Обновлено в 14:09
Политика
Путин предупредил о последствиях одностороннего выхода США из ДРСМД
Односторонний выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) создаёт фундаментальные риски для всего мира.
Обновлено в 11:35
Происшествия
На складе боеприпасов в Красноярском крае произошёл взрыв
На территории хранилища пороховых зарядов к артиллерийским боеприпасам в Красноярском крае произошли пожар и серия взрывов.
Обновлено в 09:28
Политика
Украинцы устроили скандал в Испании из-за российского флага
Российский флаг, вывешенный в ресторане одного из испанских отелей на побережье Коста-Дорада, стал причиной скандала с участием украинских туристов.
Обновлено в 11:46
Политика
Facebook отменил штурм секретной военной базы с инопланетянами в США
Администрация Facebook удалила шуточную группу, в которой координировались желающие штурмовать территорию базы «Зона 51» в американском штате Невада.
Обновлено в 14:10
Авто
Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан
Немецкая автомобилестроительная компания Mercedes-Benz готовит к дебюту свой лучший седан в истории.
Обновлено в 09:49
Происшествия
В Совете Европы попросили МВД поменять методы работы на митингах
Миятович в письме к министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву от 2 августа выразила обеспокоенность массовыми задержаниями на несогласованной акции в Москве 27 июля, а также сообщениями о «чрезмерном применении силы со стороны правоохранительных органов в отношении протестующих, не оказывавших сопротивление, и журналистов».
Обновлено в 14:42
Армия и оружие
Авиация Минобороны ликвидировала 116 крупных лесных пожаров в Сибири
Обновлено 03 августа в 10:00
Политика
Политолог оценил приостановку Китаем импорта сельхозпродукции из США
По словам эксперта, решение Китая временно прекратить закупать сельхозпродукцию из США может привести к «форсированию торговых переговоров».
Обновлено в 14:17
Финансы
Курс евро впервые с 13 июня превысил 73 рубля
К 19.48 мск курс евро вырос на 60 коп. до 73,1 руб. Последний раз евро поднимался выше 73 руб. еще 13 июня.
Обновлено в 13:12
Транспорт
Дублер Кутузовского проспекта станет новой вылетной магистралью Москвы
Южный дублер тянется от МКАД до Третьего транспортного кольца (ТТК). Сейчас идет реконструкция развязки на МКАД.
Обновлено в 11:49
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Кино
В прокат может выйти фильм, снятый на смартфон
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на кинофестивале «Окно в Европу» в Выборге покажут 130 фильмов.
Обновлено в 13:53
Футбол
«Спартак» шуточно предложил обменять Шюррле на Кулика
Обновлено в 13:58
Кино
Лилли Вачовски поддержала идею перезапуска «Матрицы»
Обновлено в 06:10
Футбол
Малком может уйти из «Зенита» из-за проявлений расизма
Да и сам Малком пока не жаловался на проявления расизма в его адрес. Тем более, что бразилец далеко не первый темнокожий игрок "Зенита".
Обновлено вчера в 15:13