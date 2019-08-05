Политика

Американские санкции вступят в действие 26 августаГазета.Ru 08:49

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США 3 августа выпустило свою разъясняющую директиву по реализации новых санкций против России.
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«Они находятся в плену собственных ограничений»: в СовФеде оценили вектор политики США

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Американские санкции вступят в действие 26 августа

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В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России

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