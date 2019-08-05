Политика
Американские санкции вступят в действие 26 августаГазета.Ru 08:49
Печальная закономерность - США вводят новые санкции против России после каждого личного контакта президентов - подтвердилась вновь. После звонка Трампа Путину с предложением помочь в тушении пожаров в Сибири президент США подписал новый, хотя и ожидаемый санкционный пакет.
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Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
Транспорт
Более 200 рейсов отменены в аэропорту Гонконга из-за протестов
Сегодня, 5 августа, в аэропорту Гонконга было отменено свыше двух сотен рейсов.
Обновлено в 04:11
Футбол
«Зенит» отреагировал на слухи по поводу расизма в отношении Малкома
Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых.
Обновлено в 10:38
Экономика
Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию, сообщил источник
Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".
Обновлено в 06:06
Общество
Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети
Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
Обновлено в 03:56
Происшествия
В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик
Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 10:18
Футбол
Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы
Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Кино
Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями
Как передает Variety, Фрост сыграет одного из двух охотников за привидениями, промышляющих исследованиями подземных бункеров, заброшенных больниц и тому подобных локаций на предмет паранормальной активности при помощи самодельной аппаратуры.
Обновлено в 11:25
Происшествия
В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам
Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД
Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:38
Происшествия
С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара
В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Финансы
Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая
Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие
Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 09:42
Наука
112-летняя рыба побила рекорд долголетия
Новое исследование с использованием радиоуглеродного датирования описывает большеротого буйвола, который дожил до 112 лет, сокрушив предыдущий известный максимальный возраст для вида более чем в четыре раза.
Обновлено в 01:36
Шоу-бизнес
Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве
Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
Обновлено в 09:53
Политика
Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса
Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Общество
Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы
К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Политика
Зеленский сменил командующего силами в Донбассе
Обновлено в 11:19
Происшествия
Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше
Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие
Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии
Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Музыка
Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа
Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Происшествия
В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу
Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика
Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев
Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Обновлено в 08:58
Экономика
Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году
Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00