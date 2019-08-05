Политика

Американские санкции вступят в действие 26 августаГазета.Ru 08:49

Печальная закономерность - США вводят новые санкции против России после каждого личного контакта президентов - подтвердилась вновь. После звонка Трампа Путину с предложением помочь в тушении пожаров в Сибири президент США подписал новый, хотя и ожидаемый санкционный пакет.
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Минфин США назвал дату вступления в силу новых антироссийских санкций

RT на русском07:48

Американские санкции вступят в действие 26 августа

Газета.Ru08:49

Новые антироссийские санкции США вступят в силу 26 августа

Комсомольская правда03:03

Новые санкции США против России вступят в силу 26 августа

Телеканал 360°03:11

В Минфине США рассказали, когда вступят в силу новые санкции против России

РИА Новости02:55

Минфин США назвал дату вступления в силу новых санкций против России

РБК04:12

Вашингтон сдвинул сроки введения санкций по делу Скрипалей

РЕН ТВ01:45
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Происшествия

Два человека ранены после взрывов на складе боеприпасов под Ачинском

Обновлено в 07:51
Политика

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Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено 03 августа в 11:05
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Более 200 рейсов отменены в аэропорту Гонконга из-за протестов

Сегодня, 5 августа, в аэропорту Гонконга было отменено свыше двух сотен рейсов.
Обновлено в 04:11
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Украинцы закатили истерику из-за российского флага в испанском отеле

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Петербургский футбольный клуб «Зенит» опубликовал заявление по поводу материалов в иностранных СМИ, в которых болельщики российской команды обвинялись в расизме в адрес бразильского форварда Малкома — новичка сине-бело-голубых.
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Замгендиректора «Аэрофлота» Зингман покинул компанию, сообщил источник

Замгендиректора крупнейшей российской авиакомпании "Аэрофлот" Вадим Зингман покинул компанию, сообщил РИА Новости источник в "Аэрофлоте".
Обновлено в 06:06
Общество

Лидер группы «Чайф» пожаловался на травлю в Сети

Лидер группы "Чайф" Владимир Шахрин пожаловался на интернет-травлю после выступления на фестивале "Шашлык Live" в парке Горького.
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Происшествия

В автомобиль мэра Екатеринбурга въехал грузовик

Автомобиль мэра Екатеринбурга Александра Высокинского попал в ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.
Обновлено в 10:18
Футбол

Сегодня «Спартак» узнает имя возможного соперника в Лиге Европы

Сегодня станет известно имя возможного соперника московского "Спартака" в раунде плей-офф Лиги европы.
Обновлено в 02:38
Кино

Саймон Пегг и Ник Фрост сыграют в сериале об охотниках за привидениями

Как передает Variety, Фрост сыграет одного из двух охотников за привидениями, промышляющих исследованиями подземных бункеров, заброшенных больниц и тому подобных локаций на предмет паранормальной активности при помощи самодельной аппаратуры.
Обновлено в 11:25
Общество

Подмосковные родители тройняшек получат субсидию на покупку жилья

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Происшествия

В Генпрокуратуре заявили об искажении статистики по лесным пожарам

Представитель профильного главка Генпрокуратуры Роман Федосов заявил, что власти Иркутской области и других регионов, которые страдают от лесных пожаров, искажали статистику о времени их ликвидации.
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Армия и оружие

Путин рассказал об ответе России на выход США из ДРСМД

Президент дал поручение Минобороны, МИД России и СВР тщательно наблюдать за шагами, которые предпринимают США по разработке ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 09:38
Происшествия

С Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек из-за пожара

В Москве из-за пожара из здания Казанского вокзала эвакуировали около 350 человек, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.
Обновлено в 11:27
Финансы

Трамп назвал резкое ослабление юаня «валютной манипуляцией» Китая

Президент США Дональд Трамп назвал ослабление курса юаня почти до исторического минимума «валютной манипуляцией» со стороны китайских властей и серьезным нарушением.
Обновлено в 09:28
Армия и оружие

Украина просит США продать больше ракетных комплексов Javelin

В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп одобрил план предоставления Украине «летального оружия», в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Обновлено в 09:42
Наука

112-летняя рыба побила рекорд долголетия

Новое исследование с использованием радиоуглеродного датирования описывает большеротого буйвола, который дожил до 112 лет, сокрушив предыдущий известный максимальный возраст для вида более чем в четыре раза.
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

Комбинезон исполнительницы Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве.
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Политика

Лидер партии Зеленского ищет новые способы возвращения Донбасса

Лидер партии "Слуга народа" и основной претендент на пост спикера Верховной рады Дмитрий Разумков назвал конфликт на юго-востоке Украины ключевой проблемой в стране и выразил мнение, что вернуть мир в Донбассе законными способами не получится.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Блогера арестовали за призывы к насилию над детьми силовиков

Обновлено в 10:50
Общество

Госдума: 15 млн россиян могут остаться без работы

К 2030 году в России без работы могут остаться 15 миллионов человек.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

Зеленский сменил командующего силами в Донбассе

Обновлено в 11:19
Происшествия

Чеченцы подрались с футбольными хулиганами в Польше

Около 20 российских граждан были задержаны в Польше из-за потасовки с местными футбольными хулиганами.
Обновлено в 07:53
Армия и оружие

Боевики обстреляли окрестности российской базы Хмеймим в Сирии

Боевики в понедельник, 5 августа, обстреляли окрестности российской авиабазы Хмеймим в Сирийской Арабской Республике из реактивных систем залпового огня.
Обновлено в 11:14
Космос

Первый космонавт из ОАЭ угостит экипаж МКС национальными блюдами

Обновлено в 08:03
Музыка

Похороны Вилли Токарева состоятся 7 августа

Близкий друг Вилли Токарева Николай Тамразов рассказал, что похороны состоятся в среду, 7 августа, в Москве.
Обновлено в 08:18
Происшествия

В Севастополе опознали тела спортсменок сборной РФ по кикбоксингу

Родители утонувших в Черном море в Севастополе спортсменок вылетели на место происшествия.
Обновлено в 05:48
Политика

Советник Зеленского заявил о вреде российских соцсетей для украинцев

Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Фёдоров заявил, что не считает целесообразным снятие блокировки с российских социальных сетей, так как их «контент негативно влияет на украинцев».
Обновлено в 08:58
Происшествия

Следователи проводят проверку гибели зацепера на крыше «Сапсана»

Обновлено в 04:03
Экономика

Эксперты Титова предсказали рецессию в 2019 году

Техническая рецессия в российской экономике может быть зафиксирована уже в этом году, а не в 2021-м, как допускало Минэкономразвития.
Обновлено в 00:00
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