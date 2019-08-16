Энергетика

Американские санкции принесли России $1 млрдВестник Кавказа вчера в 04:00

Из-за санкций США против Ирана и Венесуэлы вырос спрос на нефть из России, это позволило российским экспортерам в период с ноября по июль дополнительно заработать по меньшей мере $905 млн. Такие расчеты приводит агентство Bloomberg.
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Певица и телеведущая Ольга Бузова ограничила доступ к своей странице в Instagram после того, как подверглась критике за сравнение себя с пережившими блокаду Ленинграда.
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