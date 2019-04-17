Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил ДерипаскаРИА Новости вчера в 22:11
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
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Политика
Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США по Йемену
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию, по которой Соединенным Штатам было рекомендовано прекратить поддержку военной коалиции Саудовской Аравии в Йемене, говорится в распространенном в среду Белым домом тексте ответа Трампа конгрессу.
Обновлено вчера в 21:02
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Голландский "Аякс" вышел в полуфинал Лиги чемпионов, обыграв в Турине "Ювентус" с результатом 2:1. Многократные чемпионы Италии снова не смогуть выиграть главный клубный турнир Европы.
Обновлено вчера в 17:08
Происшествия
В Екатеринбурге четыре человека погибли при пожаре в частном доме
Четыре человека погибли во время пожара в частном доме в Екатеринбурге, причиной пожара могло стать замыкание проводки, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 00:34
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Авто
Haval прекратит продажи купе-кроссовера Haval H6 Coupe в России
Российские дилеры Haval завершает продажи модели H6 Coupe.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже
Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Экономика
В Петербурге выпустят первый в России промышленный 3D принтер
Компания в течение трех лет разрабатывала промышленный 3D принтер, который станет первым в России сертифицированным устройством в своем роде.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
НАТО отправила в Эстонию вертолёты Apache для сдерживания России
Обновлено вчера в 00:18
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Общество
Кадастровая палата дала рекомендации по приобретению дачи
В рекомендациях указывается, что подтвердить свой статус он может с помощью свидетельства о праве собственности или выписки из ЕГРН.
Обновлено в 01:00
Авто
АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором
«АвтоВАЗ» выпустит новую версию LADA XRay с вариатором.
Обновлено вчера в 03:19
Происшествия
В Таганроге 13-летнего школьника ударило током
По информации Южного следственного управления на транспорте, подросток гулял по парку «Ж» станции Таганрог и, забравшись на вагон грузового поезда, нечаянно задел провода высоковольтной линии.
Обновлено в 00:31
Здоровье
Число россиян с ожирением удвоилось за несколько лет
За последние несколько лет значительно увеличилось число россиян, страдающих ожирением.
Обновлено вчера в 14:04
Общество
В Госдуму внесли законопроект о реновации жилья в России
Законодательное собрание Санкт-Петербурга во вторник внесло в Госдуму законопроект о реновации жилищного фонда в РФ, под которой подразумевается реконструкция или снос многоквартирных домов, находящихся в аварийном или ином неудовлетворительном техническом состоянии.
Обновлено вчера в 09:16
Наука
В Нижегородской области собрали самую мощную лазерную установку в мире
Обновлено вчера в 06:04
Космос
Ученые предложили установить орбитальный лазер на МКС
Специалисты считают, что орбитальный лазер, размещенный на МКС, станет наиболее эффективным оружием для борьбы с опасным космическим мусором.
Обновлено вчера в 22:57
Происшествия
Сотрудники ФСБ пришли на оборонное предприятие «Ростеха» в Челябинске
В пресс-службе регионального УФСБ агентству "Интерфакс" в среду рассказали, что речь идет о хищении более чем 300 млн рублей (ч.4 ст. 159 УК РФ).
Обновлено в 02:33
Общество
Личный пилот Меган Маркл уволился из-за ее беременных капризов
Личный пилот принца Гарри и Меган Маркл решил уволиться из-за странных требований работодателей.
Обновлено вчера в 21:00
Происшествия
В США мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра
Обновлено вчера в 21:06
Футбол
Виктория Боня: «У Роналду и Шейк был контракт на пять лет»
Российская актриса и телеведущая Виктория Боня заявила, что у форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду и модели Ирины Шейк был контракт, рассчитанный на пять лет.
Обновлено вчера в 12:53
Армия и оружие
100 лет назад большевики создали части особого назначения
100 лет назад партия большевиков учредила части особого назначения, которые должны были противостоять "контрреволюции", а на деле стали карательными отрядами, отбирая у крестьян продовольствие и жестоко подавляя стихийные выступления.
Обновлено в 01:45
Общество
ФАС заинтересовалась призывом «брать в рот за копейки»
Речь идет о призывах «Сосать сколько хочешь» и «Брать в рот за копейки».
Обновлено в 00:21
Политика
NYT узнала об изначальном нежелании Трампа давать ход делу Скрипалей
Газета New York Times в материале о Хэспел указала, что после инцидента в Солсбери, где были госпитализированы экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь, Трамп выступал против решительных мер в отношении России.
Обновлено вчера в 20:10
Происшествия
В Японии произошло извержение крупнейшего вулкана страны
В Японии произошло очередное извержение одного из крупнейших в мире действующих вулканов.
Обновлено вчера в 12:13
Общество
Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте
Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Политика
Владимир Путин призвал модернизировать космическую отрасль
Обновлено вчера в 09:31
Театры
Башдрамтеатр получил национальную премию «Золотая маска»
К сожалению, получить «маску» за основные номинации театру не удалось, зато они удостоились специального приза жюри «за сценическое прочтение романа Гузель Яхиной Зулейха открывает глаза».
Обновлено в 02:32
Шоу-бизнес
Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся»
Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.
Обновлено вчера в 15:06
Наука
Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле
Специалисты из Университета Цинциннати (США) и Китайского университета геонаук выяснили, что истиной причиной массового Пермского вымирания стали извержения вулканов.
Обновлено вчера в 22:44