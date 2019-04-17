Политика
Американские санкции основаны на «грязной лжи», заявил ДерипаскаРИА Новости вчера в 22:11
Предприниматель Олег Дерипаска заявил, что введенные против него санкции США основаны на "грязной лжи".
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Экономика
Банкам могут запретить замораживать счета россиян
Кредитным организациям могут запретить блокировать счета граждан и компаний без весомых доказательств их причастности к «теневой» деятельности.
Обновлено вчера в 18:30
Энергетика
Нефти ничего не мешает двигаться выше уровня $72
Поскольку покупатели обновили максимум $71,86, им сейчас ничего не мешает двигаться выше к уровню $73.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Историк сравнил пожар в Одессе с пожаром в Нотр-Дам и поплатился
В эфире ток-шоу «Время покажет» на Первом канале историк Александр Сытин, обсуждая пожар в Нотр-Дам, позволил себе неоднозначные высказывания в адрес жертв пожара в Одессе в 2014 году.
Обновлено вчера в 17:56
Энергетика
«Нафтогаз» заявил о невозможности снизить цену на газ для населения
Цена на газ для населения Украины не может быть снижена из-за действия режима спецобязательств (ПСО).
Обновлено вчера в 04:50
Общество
Температура воздуха резко повысится до 25 градусов к концу недели
Температура воздуха поднимется до +25 градусов на юге Дальнего Востока, рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.
Обновлено вчера в 17:57
Футбол
«Аякс» не пустил «Ювентус» в полуфинал Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:08
Финансы
Курс доллара в Венесуэле за день вырос на 23%
Минимальная зарплата в Венесуэле составляет 18 тыс. боливаров - около $4,3 по новому курсу.
Обновлено вчера в 20:39
Общество
Челябинское УФАС проверит провокационную рекламу кафе
Челябинское УФАС проверит законность размещения рекламы кафе быстрого питания Street Food в ТРК «Родник» – на провокационные изображения пожаловались местные жители, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 00:53
Политика
Россия отказалась признавать решение Гаагского суда по иску «Укрнафты»
Москва не признает законность решения Гаагского суда о компенсации "Укрнафте" за утраченные активы в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минюста.
Обновлено вчера в 10:51
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Краснодаром» обслужит Сергей Карасёв
Обновлено вчера в 14:15
Армия и оружие
Британские вертолеты сдержат в Эстонии «российскую агрессию»
Великобритания направила в Эстонию ударные вертолеты Apache, чтобы сдержать «очень вероятную угрозу» со стороны России.
Обновлено вчера в 03:29
Игры
Восстановить Нотр-Дам поможет модель собора из Assassin’s Creed: Unity
15 апреля загорелась одна из главных достопримечательностей Парижа — знаменитый собор Нотр-Дам, строившийся с 1163 по 1345 год.
Обновлено вчера в 06:41
Политика
Лойко попытался объяснить нацистское приветствие в эфире НТВ
Писатель Сергей Лойко, который отличился фашистским приветствием в эфире телепередачи «Место встречи», объяснил «Царьграду» свой демарш.
Обновлено вчера в 13:29
Театры
Серебренников получил «Золотую маску» как лучший режиссёр
Кирилл Серебренников получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссёр за спектакль «Маленькие трагедии» в «Гоголь-центре».
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Сергей Нарышкин может сменить Валентину Матвиенко в Совете федерации
Высокопоставленный федеральный чиновник сказал, что таким ведомством может стать Пенсионный фонд России.
Обновлено в 00:52
Хоккей
Свечников не смог продолжить матч после драки с Овечкиным
Обновлено 15 апреля в 21:32
Авто
АвтоВАЗ предложил придумать названия для новых моделей LADA
«АвтоВАЗ» снова обратился к народу: принять участие в создании новых имен для будущих моделей LADA может любой желающий.
Обновлено вчера в 02:50
Здоровье
В Минздраве отчитались о лечении пациентов с гемофилией в России
Более половины всех пациентов с гемофилией в России получают профилактическое лечение, встречается заболевание достаточно редко - в 2018 году заболеваемость составила 9,1 случая на 100 тысяч населения, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава РФ.
Обновлено вчера в 19:38
Технологии
«Яндекс» счел технологию из закона о Рунете ухудшающей работу сервисов
В середине марта компания «Яндекс», РБК и ряд других холдингов подверглись мощной DNS атаке, в результате которой ряд небольших операторов заблокировал доступ к некоторым IP-адресам «Яндекса», а крупные операторы, использующие для блокировки контента системы DPI, были вынуждены пропускать весь трафик до сервисов «Яндекса» через них.
Обновлено вчера в 07:08
Авто
Lexus презентовал первый минивэн в истории марки
Компания Lexus презентовала первый в своей истории минивэн. Его дебют состоялся на Шанхайском автосалоне.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Зеленский раскритиковал команду Порошенко за организацию дебатов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал о новых требованиях штаба кандидата в президенты Петра Порошенко к проведению дебатов на стадионе «Олимпийский».
Обновлено вчера в 18:07
Происшествия
Шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в Чили
По меньшей мере шесть человек погибли при падении самолета на жилой дом в городе Пуэрто-Монт на юге Чили.
Обновлено вчера в 15:13
Транспорт
В России введут платные перекрестки
В результате число пробок сократилось на 22 %, число аварий снизилось на 10 %, а в воздухе стало на 14 меньше углекислого газа.В России данную идею будут тестировать в одном из крупных городов Липецкой, Нижегородской или Ульяновской области (город-кандидат еще не выбран).
Обновлено вчера в 02:31
Общество
Владелец Louis Vuitton выделит средства на восстановление Нотр-Дама
Обновлено вчера в 17:06
Общество
В Госдуму внесен законопроект о реновации жилья по всей России
Заксобрание Петербурга внесло в Госдуму законопроект о реновации жилья по всей России. Документ опубликован в электронной базе ГД РФ.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
В деле полковника Захарченко обнаружили преступное сообщество
В деле бывшего сотрудника МВД полковника Дмитрия Захарченко, обвиняемого во взяточничестве и злоупотреблении должностными полномочиями, может появиться статья об организации преступного сообщества.
Обновлено вчера в 07:04
Политика
WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400
Обновлено вчера в 22:45
Наука
Ученые выяснили причину крупнейшей катастрофы на Земле
Самое массовое вымирание живых организмов за всю историю Земли было вызвано извержениями вулканов, выяснили ученые университета Цинциннати и Китайского университета геонаук, исследование которых опубликовано в журнале Nature Communications.
Обновлено в 00:27
Космос
В России планируют разработать новый скафандр для космонавтов
Обновлено вчера в 18:42
Происшествия
В Челябинске пять человек пострадали из-за прорыва теплотрассы
Обновлено вчера в 23:32