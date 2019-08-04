Финансы
Американские санкции могут негативно сказаться на курсе рубляБизнес-новости в Кирове 12:18
В результате последние месяцы текущего года и начало 2020-го станут довольно сложными для рубля. Его курс может упасть до 66,2 за доллар и 73,1 за евро.
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Экономист рассказал, как политика США скажется на курсе доллара к концу года
Sputnik Таджикистан01:57
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