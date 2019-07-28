Армия и оружие

Американские самолеты вторглись в воздушное пространство ВенесуэлыРИА Новости 17:56

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
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с чего всё началось
Самолет-разведчик ВВС США снова был замечен в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает
 Стратегическое оперативное командование Вооруженных сил республики в Twitter.
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