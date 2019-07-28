с чего всё началось

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.

Происшествия Северная Корея отпустила задержанное российское судно Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Общество Ученая объяснила жару в Европе и холод в России Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.

Происшествия В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.

Экономика Акции «Газпрома» оказались в лидерах роста по итогам размещения Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр), 100%-е дочерние компании ПАО "Газпром", в результате сбора заявок на покупку 693,628 млн штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром" на ПАО "Московская биржа" установили цену продажи в размере 200 руб. 50 коп. за одну акцию, сообщила компания.

Наука Ученые назвали уменьшающие мозг профессии Ученые из России, США и Бельгии заявили, что профессия влияет на рост и отмирание клеток мозга, сообщает «РИА Новости».

Армия и оружие Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.

Футбол Фанаты «Спартака» призывают Кононова покинуть тренерский пост Во время матча между «Спартаком» и «Тамбовом» болельщики «красно-белых» скандировали кричалки с призывом уйти с занимаемой должности главного тренера Олега Кононова.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.

Происшествия В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.

Политика Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч» Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».

Технологии Безопасный VR-браузер Firefox вышел для Oculus Quest Mozilla выпустила браузер Firefox Reality VR для Oculus Quest с повышенной защитой пользовательских данных.

Общество Как погода повлияет на пшеницу в России, рассказали эксперты Эксперты прокомментировали ситуацию с устоявшимся на территории России холодом, а также рассказали, как такая погода повлияет на урожай пшеницы.

Армия и оружие Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.

Финансы Центробанк понизил ключевую ставку Банк России понизил ключевую ставку с 7,5 процента до 7,25. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Спорт Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.

Политика Путин начал погружение к месту гибели подлодки Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе.

Общество В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.

Происшествия В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.

Экономика В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России.

Политика В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.