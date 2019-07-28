Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство ВенесуэлыРИА Новости 17:56
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
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В Венесуэле заявили о новом вторжении самолета США в подконтрольную стране зону
Московский Комсомолец17:35
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Происшествия
Северная Корея отпустила задержанное российское судно
Власти Северной Кореи отпустили рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8» и его экипаж, сообщает посольство России в КНДР на своей странице в Facebook.
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В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
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Ученая объяснила жару в Европе и холод в России
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова объяснила в беседе с "КП", почему в Европе установилась рекордная жара, а в России наступает резкое похолодание.
Обновлено в 19:25
Происшествия
В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания
Возле московской мэрии полиция начала массово задерживать людей, приехавших для участия в несогласованной акции в поддержку незарегистрированных Мосгоризбиркомом независимых кандидатов на выборы.
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Акции «Газпрома» оказались в лидерах роста по итогам размещения
Gazprom Gerosgaz Holdings BV (Нидерланды) и Rosingaz Limited (Кипр), 100%-е дочерние компании ПАО "Газпром", в результате сбора заявок на покупку 693,628 млн штук обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО "Газпром" на ПАО "Московская биржа" установили цену продажи в размере 200 руб. 50 коп. за одну акцию, сообщила компания.
Обновлено вчера в 03:54
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Ученые назвали уменьшающие мозг профессии
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Космос
В Японии частная ракета после запуска упала в море
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Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
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Во время матча между «Спартаком» и «Тамбовом» болельщики «красно-белых» скандировали кричалки с призывом уйти с занимаемой должности главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 13:42
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
Обновлено в 10:07
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В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек
Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 21:08
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Технологии
Безопасный VR-браузер Firefox вышел для Oculus Quest
Mozilla выпустила браузер Firefox Reality VR для Oculus Quest с повышенной защитой пользовательских данных.
Обновлено вчера в 14:15
Общество
Как погода повлияет на пшеницу в России, рассказали эксперты
Эксперты прокомментировали ситуацию с устоявшимся на территории России холодом, а также рассказали, как такая погода повлияет на урожай пшеницы.
Обновлено в 21:19
Политика
В России хотят запретить иностранцам владеть интернет-компаниями
Во главе "значимых информационных ресурсов" не смогут быть иностранные граждане.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол
Новичок «Динамо» Н’Жье опубликовал секс-видео в соцсетях
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Обновлено в 11:23
Армия и оружие
Пьяные бойцы ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Яков Осадчий заявил, что военные украинской армии обстреляли жилые дома в Донбассе из минометов.
Обновлено в 12:23
Финансы
Центробанк понизил ключевую ставку
Банк России понизил ключевую ставку с 7,5 процента до 7,25. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Обновлено вчера в 06:40
Спорт
Сборная России по пляжному футболу квалифицировалась на чемпионат мира
Сборная России по пляжному футболу в последнем матче отборочного турнира чемпионата мира — 2019 обыграла Испанию и пробилась в финальную стадию мундиаля.
Обновлено вчера в 17:40
Политика
Путин начал погружение к месту гибели подлодки
Президент России Владимир Путин начал глубоководное погружение в спускаемом аппарате в Финском заливе.
Обновлено в 07:28
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В Мазановском районе Приамурья продолжают эвакуировать население
Эвакуированных доставляют в пункты временного размещения. Часть населения приняла решение разместиться у родственников.
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Болельщик «Пармы» выбежал на поле и потерпел неудачу
Обновлено в 22:49
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли тело видеоблогера из Белоруссии
В Санкт-Петербурге в канализационном коллекторе погибли видеоблогер из Белоруссии и сопровождавший его диггер.
Обновлено в 12:09
Экономика
В России оценили уровень разрыва между богатым и бедным населением
Завлабораторией количественных методов исследования регионального развития РЭА имени Плеханова Елена Егорова рассказала об уровне разрыва между богатым и бедным населением в России.
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В ЕС раскритиковали задержания протестующих в Москве
В заявлении внешнеполитической службы ЕС отмечается, что со стороны власти было непропорциональное применение силы.
Обновлено в 19:08
Происшествия
Экс-главу правительства Астраханской области арестовали
Ленинский районный суд Ростова-на-Дону арестовал бывшего руководителя правительства Астраханской области Расула Султанова, передает ТАСС.
Обновлено в 09:38