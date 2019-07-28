Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство ВенесуэлыРИА Новости вчера в 17:56
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
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Самолет-разведчик ВВС США снова был замечен в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает Стратегическое оперативное командование вооруженных сил республики в Twitter.РБКвчера в 18:03
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Венесуэла сообщила о новом вторжении самолета США в воздушное пространство страны
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Московский Комсомолецвчера в 17:35
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 05:12, Вашингтон
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