с чего всё началось

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.

Театры Нижегородцы смогут увидеть пьесу знаменитого швейцарского драматурга Оливье Кьякьяри «Проект «Драма_talk» - это новый формат театральных постановок, который уже успел полюбиться нижегородцам, стремящимся стать частью современного мирового театрального сообщества», - отметила директор департамента.

Происшествия В Москве на несанкционированной акции задержали более тысячи человек Полиция задержала 1074 человека на несанкционированной акции в центре Москвы за различные правонарушения, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Гаджеты Бывший сотрудник Nokia рассказал о причинах провала Windows Phone Бывший инженер Nokia, работавший над смартфонами на базе Windows Phone, рассказал, почему платформа провалилась.

Политика Путин заявил о сверхспособностях ВМФ Президент России Владимир Путин, принимая главный военно-морской парад, проходящий в Санкт-Петербурге в честь Дня ВМФ, рассказал о достижениях ВМФ РФ.

Экономика Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз Разрыв в уровнях доходов между самыми высокооплачиваемыми и низкооплачиваемыми работниками в России сократился с 34 до 13 раз, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные исследования регионального развития Российского экономического университета имени Плеханова.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика FT узнала об угрозе срыва сроков сдачи «Северного потока — 2» из-за Дании Сроки начала поставок газа в Европу по «Северному потоку — 2» могут сдвинуться, если Дания в ближайшие недели не даст разрешения на строительство газопровода в своих водах, пишет Financial Times со ссылкой на двух неназванных собеседников.

Политика В ФСВТС назвали сроки начала второго этапа поставок С-400 Турции Глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев сообщил, что второй этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Турции состоится в ближайшие месяцы.

Общество Девушка станцевала на шесте у крыльца мэрии В города Березники Пермского края девушка станцевала на шесте на крыльце мэрии. Соответствующее видео появилось в "ВКонтакте".

Общество Площадь лесных пожаров в Красноярском крае приближается к миллиону га В Красноярском крае на утро 26 июля зарегистрировано 124 лесных пожара на общей площади 927,3 тыс. га.

Политика «Газпром» может продлить контракт на транзит газа с Украиной «Газпром» намерен продлить на небольшой срок контракт на транзит газа с Украиной, чтобы выиграть время для завершения строительства обходных маршрутов поставок.

Единоборства Вдова боксера Дадашева подаст в суд на судью поединка Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать в суд на рефери, судившего трагический бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Единоборства Холлоуэй победил Эдгара и защитил титул чемпиона UFC в полулегком весе Американский боец Макс Холлоуэй одержал победу над соотечественником Фрэнки Эдгаром в поединке за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полулегком весе.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях — владельцах подобных ресурсов.

Политика В ЕС прокомментировали задержания на незаконной акции в Москве Представитель Европейской внешнеполитической службы Майя Косьянчич выступила с критикой в адрес РФ по поводу задержания участников несанкционированной субботней акции в Москве, опубликовав соответствующее заявление.

Армия и оружие Российские военные доставили гумпомощь жителям Восточной Гуты Представители российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) доставили более двух тонн гуманитарной помощи в сирийский населённый пункт Джисрейн, который расположен в Восточной Гуте.

Общество Режим ЧС федерального значения предложили ввести в Приамурье Министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексей Венглинский предложил ввести режим ЧС федерального значения из-за паводков в регионе, передает РИА "Новости".

Футбол «Зенит» согласовал трансфер молодого футболиста «Уфы» Петербургский "Зенит" и "Уфа" согласовали трансфер защитника команды из столицы Башкирии Данила Кругового, сообщает "Чемпионат.com".