с чего всё началось

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.

Общество Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.

Армия и оружие Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессору Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

Происшествия Навального доставили в больницу из спецприемника Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.

Футбол Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака» Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Наука Ученые создали управляемые мозгом VR-очки, способствующие засыпанию Ученые из Австралии создали технологию, позволяющую управлять очками виртуальной реальности при помощи мозга.

Политика В Вене началась встреча «пятерки» и Ирана по ядерной сделке Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает корреспондент РИА Новости.

Общество Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.

Энергетика В Уфе снова поднялись цены на бензин АИ-95 Экто поднялся в цене уже на 20 копеек – теперь литр топлива обойдется в 46,53 рублей.

Религия На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.

Происшествия Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.

Шоу-бизнес Дарья Мороз переехала в новую квартиру Известная театральная актриса Дарья Мороз на днях закончила ремонт и переехала в новую квартиру.

Происшествия Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».

Единоборства Вдова боксера Дадашева подаст в суд на судью поединка Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать в суд на рефери, судившего трагический бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом В Ленинградской области на 135-м км автодороги Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели четырёх человек.

Политика Украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии» Журналист, экс-шеф-редактор украинской редакции журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».

Здоровье От употребления алкоголя следует отказаться при приеме лекарств Смесь лекарств от давления и алкоголя может вызвать у пациента остановку сердца или снизить давление до критического уровня.

Культура «Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D Как ранее сообщали «Кубанские новости», премьера седьмой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» состоялась на официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм».

Наука Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.

Политика Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.