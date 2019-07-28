Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство ВенесуэлыРИА Новости вчера в 17:56
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
Читать в источнике
Оценить89
с чего всё началось
Самолет-разведчик ВВС США снова был замечен в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает Стратегическое оперативное командование вооруженных сил республики в Twitter.РБКвчера в 18:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Венесуэла сообщила о новом вторжении самолета США в воздушное пространство страны
Вести.Ruвчера в 18:36
В Венесуэле заявили о новом вторжении самолета США в подконтрольную стране зону
Московский Комсомолецвчера в 17:35
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 06:42, Вашингтон
Общество
Жителей Тулуна эвакуируют из-за угрозы нового паводка
Обновлено в 05:40
Общество
Умер журналист и историк Владимир Кара-Мурза
Известный историк и тележурналист Владимир Кара-Мурза скончался на 60-м году жизни. Об этом сообщил его сын на своей странице в Facebook.
Обновлено в 05:08
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
Обновлено вчера в 10:07
Армия и оружие
Путин заявил о способности ВМФ России дать отпор любому агрессору
Президент России Владимир Путин заявил о способности дать отпор любому агрессору во время своего выступления на Главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 05:57
Происшествия
Навального доставили в больницу из спецприемника
Политика Алексея Навального увезли в больницу из спецприемника, где он отбывал административный арест, сообщает «Медуза» со ссылкой на медучреждение.
Обновлено в 05:46
Футбол
Олег Кононов получил ультиматум от руководства «Спартака»
Руководство московского "Спартака" поставило ультиматум главному тренеру команды Олегу Кононову после поражения от новичка российской премьер-лиги – "Тамбова" (0:2). Боссы дали белорусскому специалисту пять матчей на исправление ситуации.
Обновлено в 05:54
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено вчера в 20:08
Наука
Ученые создали управляемые мозгом VR-очки, способствующие засыпанию
Ученые из Австралии создали технологию, позволяющую управлять очками виртуальной реальности при помощи мозга.
Обновлено вчера в 22:11
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
Обновлено вчера в 15:13
Политика
В Вене началась встреча «пятерки» и Ирана по ядерной сделке
Политдиректора "пятерки" (Россия, Китай, Британия, Франция, Германия) и Ирана проводят в Вене встречу по урегулированию кризиса вокруг ядерного соглашения с Тегераном, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:24
Футбол
Бывший нападающий ЦСКА Абель Эрнандес стал игроком «Аль-Ахли»
Обновлено в 01:19
Шоу-бизнес
Алибасов обвинил сына в присвоении 20 млн рублей
Обновлено в 05:22
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Энергетика
В Уфе снова поднялись цены на бензин
АИ-95 Экто поднялся в цене уже на 20 копеек – теперь литр топлива обойдется в 46,53 рублей.
Обновлено в 02:34
Религия
На Крестный ход «новой церкви» Украины пришли не более 2 тыс. человек
Новосозданная Православная церковь Украины (ПЦУ) в воскресенье провела свой первый Крестный ход по случаю Дня Крещения Руси.
Обновлено в 05:34
Происшествия
Пять поездов задержаны в Иркутской области из-за обвала камней
В Иркутской области в воскресенье, 28 июля, были задержаны четыре поезда дальнего следования, а также пригородный поезд Усть-Илимск – Иркутск.
Обновлено в 04:12
Шоу-бизнес
Дарья Мороз переехала в новую квартиру
Известная театральная актриса Дарья Мороз на днях закончила ремонт и переехала в новую квартиру.
Обновлено в 04:00
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Единоборства
Вдова боксера Дадашева подаст в суд на судью поединка
Вдова Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать в суд на рефери, судившего трагический бой с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, а также на Атлетическую комиссию штата Мэриленд.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Парад кораблей в честь Дня ВМФ прошел в сирийском Тартусе
Парад кораблей в честь дня ВМФ состоялся на рейде сирийского порта Тартус.
Обновлено в 05:33
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП под Петербургом
В Ленинградской области на 135-м км автодороги Санкт-Петербург — Псков произошло столкновение двух автомобилей, которое привело к гибели четырёх человек.
Обновлено в 06:13
Политика
Украинский журналист призвал ввести войска в Россию «для поддержки демократии»
Журналист, экс-шеф-редактор украинской редакции журнала Forbes и бывший военнослужащий 95-й бригады ВСУ Максим Кухар призвал «срочно готовить войска для поддержки демократии в России».
Обновлено в 06:08
Здоровье
От употребления алкоголя следует отказаться при приеме лекарств
Смесь лекарств от давления и алкоголя может вызвать у пациента остановку сердца или снизить давление до критического уровня.
Обновлено в 05:04
Культура
«Союзмультфильм» выпустит «Чебурашку» и «Попугая Кешу» в 3D
Как ранее сообщали «Кубанские новости», премьера седьмой серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» состоялась на официальном YouTube-канале студии «Союзмультфильм».
Обновлено вчера в 10:47
Наука
Пень-зомби обнаружен в Новой Зеландии
Ученые Оклендского технологического университета в Новой Зеландии обнаружили, что пень агатиса южного относится к гигантскому суперорганизму, состоящему из сотен деревьев.
Обновлено в 03:34
Политика
Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.
Обновлено в 04:10
Происшествия
Главу администрации одного из районов Крыма задержали за взятку
Руководитель администрации Ленинского района, расположенного в восточном Крыму, задержана по подозрению в получении взятки в крупном размере, сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Обновлено в 06:20