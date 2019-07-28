с чего всё началось

Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.

Экономика Минстрой рассматривает возможность создания генплана агломерации Генплан агломерации вместо разрозненных планов муниципалитетов может появиться в России.

Транспорт Движение транспорта в центре Москвы ограничат в воскресенье В связи с проведением в воскресенье, 28 июля, заезда "ГУМ-Авторалли" в центре столицы будет временно ограничено движение транспорта, сообщили "Интерфаксу" в московском Центре организации дорожного движения.

Общество Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.

Политика В Раде новую украинскую церковь назвали мертворожденной Депутат Верховной рады Евгений Мураев на своей странице в Facebook назвал недавно созданную Православную церковь Украины (ПЦУ) «мертворожденной».

Экономика Назван уровень разрыва между богатыми и бедными в России Отмечается, что разрыв между богатым и бедным населением с 2000 года сократился с 34 до 13 раз.

Общество От паводка в Приамурье могут пострадать еще 24 населенных пункта От паводка в Амурской области могут пострадать еще 24 населенных пункта и около тысячи жилых домов, сообщил в воскресенье на внеочередном расширенном заседании правительства региона министр лесного хозяйства и пожарной безопасности Приамурья Алексей Венглинский.

Авто Почему водители со стажем не используют брызговики Среди автолюбителей ходят упорные слухи о том, что отсутствие брызговиков может быть чревато штрафом в 500 рублей или даже отказом в регистрации транспортного средства.

Политика Видео погружения Путина к месту гибели подлодки появилось в Сети В Сети появилось видео погружения российского лидера Владимира Путина в батискафе к обломкам подлодки в Финском заливе.

Политика Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2» Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».

Политика Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".

Происшествия Власти КНДР отпустили задержанное российское судно Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.

Происшествия В Москве на акции из-за выборов в Мосгордуму были задержаны почти 1400 человек Накануне в Москве на Тверской и других улицах прошла акция против недопуска к выборам кандидатов в Мосгордуму.

Происшествия Москва: после газа участники незаконной акции использовали взрывпакеты Участники несанкционированной акции в Москве перекрыли движение транспорта на улице Большая Дмитровка.

Кино Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.

Происшествия Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.

Наука В Китае найдены древнейшие останки млекопитающего В Китае археологи обнаружили окаменелость микродокодона, которая была признана древнейшими останками млекопитающего среди всех известных.

Политика Назван основной претендент на пост премьер-министра Украины Ранее СМИ сообщали, что в Офисе Зеленского ведут переговоры о назначении на пост премьер-министра с заместителем исполнительного директора Международного валютного фонда Владиславом Рашкованом, председателем НАК «Нафтогаз Украины» Андреем Коболевым и исполнительным директором «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Общество Фестиваль «Бургерфест» в Парке Горького уже посетили 160 тысяч человек Гастрономический фестиваль "Бургерфест" в Парке Горького в первой половине дня посетили 160 тысяч человек.

Происшествия Глава СПЧ заявил, что на акции в Москве были необоснованные задержания Член СПЧ Николай Сванидзе в разговоре с "Интерфаксом" сказал, что люди, пришедшие на акцию, вели себя неагрессивно.

Футбол 11 игроков АПЛ провалили допинг-тест 11 игрокам Английской премьер-лиги разрешили играть, несмотря на положительный результат их допинг-проб, передает Sunday Mirror.

Общество Названы распространённые ошибки в русском языке Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».

Происшествия В редакцию телеканала «Дождь» пришла полиция Сотрудники полиции пришли в редакцию телеканала «Дождь». Об этом сообщили в эфире телеканала.

Политика Рябков назвал условие спасения ядерной сделки Заместитель главы МИД России Сергей Рябков рассказал, что может повысить шанс на спасение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

Наука Ученые: Большинство людей неправильно едят яблоки Специалисты из австрийского Университета Граца пришли к выводу, что большинство людей неправильно едят яблоки.

Происшествия Клоун на круизном судне подрался с моряками Пассажир, одетый в костюм клоуна, устроил массовую драку на круизном судне, сообщает AP.

Происшествия Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье В Подмосковье разбился легкомоторный самолет. По предварительным данным, погибли два человека, сообщил источник в экстренных службах.