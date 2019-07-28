Армия и оружие
Американские самолеты вторглись в воздушное пространство ВенесуэлыРИА Новости 17:56
Американские самолеты-разведчики в очередной раз вторглись в воздушное пространство Венесуэлы, сообщается в Twitter стратегического командования Вооруженных сил республики.
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В Венесуэле заявили о новом вторжении самолета США в подконтрольную стране зону
Московский Комсомолец17:35
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 21:31, Вашингтон
Армия и оружие
В Ливии уничтожили два украинских Ил-76
В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.
Обновлено в 20:08
Происшествия
В КНДР отпустили задержанное российское судно
Посольство России в КНДР сообщило на своей странице в Facebook, что российское рыболовное судно «Сянхайлинь-8», задержанное северокорейскими пограничниками 17 июля, отпущено.
Обновлено в 21:08
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес
Надежда Михалкова прогулялась по Москве в вечернем платье
Обновлено в 11:39
Общество
В пострадавшем от паводка Тулуне снова подтопило дома
В результате продолжительных и сильных дождей оказались подтоплены дома и участки в Тулуне и Нижнеудинске.
Обновлено в 19:06
Космос
NASA рассказало о поломке HD-камер на МКС
Видеокамеры высокого разрешения на МКС дали сбой. Они не передают данные на Землю. Причину поломки пытаются выяснить дистанционно.
Обновлено 25 июля в 00:08
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали её гибели
Ранее стало известно, что Никонова, сыгравшая в фильме «Брестская крепость», погибла на Аляске, когда переходила реку.
Обновлено в 12:04
Наука
Скрученный графен превратили в аномальный магнит
Обновлено вчера в 12:02
Шоу-бизнес
Навка рассказала об изменениях в жизни после замужества
Известная российская фигуристка Татьяна Навка рассказала, как изменилась ее жизнь после того, как она вышла замуж за пресс-секретаря президента РФ Владимира Путина Дмитрия Пескова, передает "АиФ".
Обновлено в 15:11
Шоу-бизнес
Наталья Подольская объяснила, за что любит Вадима Верника
В Instagram, где Наталья разместила фотографию, она отметила, что очень любит Верника.
Обновлено в 11:39
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:51
Политика
Ведущий MSNBC назвал лидера республиканцев в сенате «московский Митч»
Ведущий телеканала MSNBC Джо Скарборо назвал лидера республиканцев в сенате США Митча Макконнелла «московский Митч».
Обновлено в 19:36
Политика
Украинцев разозлила фотография Зеленского на пляже
Ранее сообщалось о том, что Зеленский опубликовал фотографию отдыха на пляже Одессы в компании главы своего офиса Андрея Богдана.
Обновлено в 15:18
Футбол
«Зенит» победил «Оренбург» в матче молодежного первенства
Встреча прошла в Оренбурге и завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий питерского клуба Никита Симдянкин (55-я минута).
Обновлено в 11:27
Политика
В Малайзии заявили о желании ФБР получить черные ящики с борта MH17
Полковник Сакри утверждает, что после к нему приходили агенты ФБР США, которые хотели увидеть черные ящики, а украинские власти пытались заставить оставить бортовые самописцы им, пишет Regnum.
Обновлено 25 июля в 00:52
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено в 12:32
Общество
Семейный фестиваль на ВДНХ посетили уже более 90 тысяч человек
По состоянию на 14:00, стартовавший 27 июля семейный фестиваль на ВДНХ собрал более 90 тысяч человек.
Обновлено в 09:45
Происшествия
300-килограммового пациента срочно эвакуировали необычным способом
Служба спасателей в Карачаево-Черкессии прибегла к необычному способу, когда потребовалось экстренно эвакуировать 300-килограммового пациента.
Обновлено в 17:45
Происшествия
Лесной пожар в Хорватии приблизился к курортному городу
Обновлено в 18:19
Авто
Почему водители со стажем не используют брызговики
Среди автолюбителей ходят упорные слухи о том, что отсутствие брызговиков может быть чревато штрафом в 500 рублей или даже отказом в регистрации транспортного средства.
Обновлено в 07:35
Политика
В Грузии арестован экс-министр обороны по делу о беспорядках в Тбилиси
Ираклий Окруашвили арестован по делу о беспорядках в ходе акции протеста у здания парламента 20 июня.
Обновлено в 19:11
Шоу-бизнес
Максим Галкин поделился романтическим снимком с Пугачевой из Юрмалы
Знаменитый российский шоумен Максим Галкин порадовал поклонников личной фотографией со своей любимой супругой Аллой Пугачевой из отпуска в Юрмале.
Обновлено вчера в 09:09
Происшествия
В Киеве пьяный прокурор прятался от правоохранителей в кустах
В Киеве нетрезвый прокурор Ярослав Леляк пытался спрятаться от патрульных полицейских в кустах, когда они остановили его автомобиль.
Обновлено в 19:41
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Трамп не исключил введение налога на французское вино
Американский лидер Дональд Трамп не исключил введение налога на французское вино.
Обновлено вчера в 18:10
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено в 20:17
Происшествия
Пассажирский самолет экстренно сел в Москве
Обновлено в 17:10
Армия и оружие
Корветы проекта «Стерегущий» получат инновационные радары
Российские корветы проекта 20380 «Стерегущий»— «Алдар Цыденжапов» и «Резкий» — получат новейшие радиолокационные станции.
Обновлено в 20:46