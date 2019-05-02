Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над ДонбассомРИА Новости вчера в 16:05

Дрон пересек воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии и, оказавшись в воздушном пространстве Украины, приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе. Проведя на юго-востоке страны пять часов, Global Hawk полетел к черноморскому побережью России.
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Самолеты ВВС США провели разведку близ границ России

Московский Комсомолецвчера в 16:40

Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ России

News.ruвчера в 11:10

Американские самолеты провели разведку около западных и южных границ России

Телеканал 360°вчера в 16:31

Три самолета США разведали обстановку у границ России

Газета.Ruвчера в 16:22

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

РИА Новостивчера в 16:05

Самолеты США провели разведку у границ России

РЕН ТВвчера в 17:31

Беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом

Интерфаксвчера в 10:24
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Происшествия

Тюменские врачи спасли ребенка, проглотившего батарейку

Тюменские врачи без разрезов спасли жизнь двухлетней девочке, которой прожгло пищевод электролитом от проглоченной ею батарейки.
Обновлено в 02:23
Происшествия

Выжившие рассказали о трагедии в Доме профсоюзов 2 мая в Одессе

Выжившие в Доме профсоюзов рассказали о трагедии, произошедшей 2 мая 2014 года в Одессе, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:34
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Финансы

Как может измениться курс рубля после майских праздников

Перед началом майских праздников доллар США торговался чуть выше отметки 64 рубля.
Обновлено вчера в 05:43
Происшествия

В торговом центре в Иркутске произошёл пожар

Около 2 тыс. посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центра в Иркутске из-за возгорания кровли.
Обновлено в 01:53
Политика

Зеленский выбрал главу администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено в 02:12
Спорт

100-рублевая купюра признана одной из самых красивых банкнот мира

Российская банкнота номиналом 100 рублей, выпущенная к ЧМ-2018 по футболу, стала одной из самых красивых купюр мира.
Обновлено вчера в 04:25
Гаджеты

Razer выпустит тостер, и на этот раз это не первоапрельская шутка

Обновлено вчера в 04:50
Здоровье

Назван спасающий от ожирения повседневный продукт

Обновлено в 01:55
Политика

Путин упростил порядок получения гражданства РФ для части украинцев

Президент России Владимир Путин подписал указ о категориях иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке.
Обновлено вчера в 06:54
Политика

Кикабидзе обратился к Зеленскому

Грузинский актер Вахтанг Кикабидзе записал видеообращение в адрес будущего президента Украины Владимира Зеленского и назвал его своим другом.
Обновлено в 02:54
Игры

В CS:GO добавили новую карту для «опасной зоны»

Для популярного онлайн-шутера Counter-Strike: Global Offensive, созданного разработчиками компании Valve, выпущено новое обновление, привнесшее в игру совершенно новую карту для режима «опасная зона», а также ряд других игровых особенностей.
Обновлено в 00:02
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
Общество

В Москве зафиксировано рекордно низкое атмосферное давление

Показатели атмосферного давления в Москве сегодня, 2 мая, снизились до рекордно низкого показателя - 735,5 мм ртутного столба.
Обновлено в 02:22
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
Интернет

Facebook представила обновления для Instagram

Обновлено в 01:17
Космос

Метеорит врезался в Луну во время лунного затмения в январе 2019

Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено вчера в 13:32
Шоу-бизнес

«Волочкова отдыхает»: Полина Гагарина покорила сеть идеальным шпагатом

Разумеется, увидев шпагат, пользователи не смогли удержаться от сравнения Гагариной и Волочковой, которая славится в социальных сетях аналогичными фотографиями.
Обновлено вчера в 07:40
Происшествия

Полицейские избили российскую журналистку в Париже

Как стало известно, от рукоприкладства полиции пострадала корреспондентка РИА Новости Виктория Иванова, которая снимала на мобильный телефон беспорядки в Париже во время первомайской демонстрации трудящихся.
Обновлено вчера в 10:48
Политика

Президент России подписал закон о повышении пенсий ветеранам войны

Обновлено вчера в 06:11
Футбол

Голкипер Икер Касильяс перенес инфаркт

Испанский голкипер Икер Касильяс, выступающий в настоящее время за "Порту", перенес инфаркт. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 12:46
Армия и оружие

Корабли НАТО вошли в Балтийское море

Группировка кораблей НАТО вошла в акваторию Балтийского моря, сообщается в твиттере мониторингового ресурса Intel Ska & Air.
Обновлено в 00:09
Гаджеты

8К и 5G: телевизоры Huawei окажутся мощными и быстрыми

Столь амбициозная цель будет достигаться серьезными техническими преимуществами — телевизоры Huawei получат модули для 5G-связи и экраны с разрешением 8К.
Обновлено в 02:49
Политика

Отель в Чехии отказал россиянам из-за Крыма

Еще в 2014 году отель Brioni Boutique Hotel отказался обслуживать россиян в знак протеста против воссоединения Крыма с Россией.
Обновлено вчера в 08:35
Футбол

Лионель Месси: «Ливерпуль» не забил, и это самое важное

Ливерпуль не забил, и это самое важное.
Обновлено в 00:13
Авто

Составлен рейтинг «проклятых» автомобилей

Обновлено вчера в 07:48
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил россиян о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян, которые планируют поездки в Индию, о продолжающихся с января вспышках свиного гриппа в нескольких штатах этой страны.
Обновлено в 00:07
Политика

Мадуро анонсировал «великий план изменений» в Венесуэле

Мадуро попросил их назвать ему свои приоритеты для плана изменений. Во вторник, 30 апреля, в Венесуэле прошли массовые акции протеста.
Обновлено в 01:24
Хоккей

Эрик О’Делл официально стал игроком «Магнитки»

Нападающий Эрик О’Делл заключил контракт с магнитогорским «Металлургом», информирует официальный сайт КХЛ.
Обновлено вчера в 14:07
Футбол

Арсенал – Валенсия. Эксперт Betfair: «У канониров нет права на ошибку»

В четверг, 2 мая, в 22:00 (МСК) английский Арсенал примет испанскую Валенсию в рамках первого полуфинала Лиги Европы.
Обновлено в 02:02
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