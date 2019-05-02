Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над ДонбассомРИА Новости вчера в 16:05
Дрон пересек воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии и, оказавшись в воздушном пространстве Украины, приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе. Проведя на юго-востоке страны пять часов, Global Hawk полетел к черноморскому побережью России.
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Американские самолеты провели разведку около западных и южных границ России
Телеканал 360°вчера в 16:31
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