Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над ДонбассомРИА Новости вчера в 16:05

Дрон пересек воздушное пространство Греции, Болгарии, Румынии и, оказавшись в воздушном пространстве Украины, приступил к мониторингу линии разграничения в Донбассе. Проведя на юго-востоке страны пять часов, Global Hawk полетел к черноморскому побережью России.
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Самолеты ВВС США провели разведку близ границ России

Московский Комсомолецвчера в 16:40

Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ России

News.ruвчера в 11:10

Американские самолеты провели разведку около западных и южных границ России

Телеканал 360°вчера в 16:31

Три самолета США разведали обстановку у границ России

Газета.Ruвчера в 16:22

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

РИА Новостивчера в 16:05

Самолеты США провели разведку у границ России

РЕН ТВвчера в 17:31

Беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом

Интерфаксвчера в 10:24
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Общество

Провокаторы испортили петербуржцам праздник

Обновлено вчера в 11:09
Общество

В Нью-Йорке заключенным разрешили бесплатно совершать телефонные звонки

Нью-Йорк стал первым крупным городом в США, где заключенным отныне разрешено бесплатно звонить из тюрьмы в пределах страны.
Обновлено в 00:08
Общество

Украинский минздрав назвал соцсети вредными для здоровья

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун заявила, что социальные сети наносят вред здоровью.
Обновлено в 00:02
Политика

Вступил в силу полный запрет США на закупки нефти у Ирана

Ранее Дональд Трамп раскритиковал сделку с Ираном, в рамках которой с исламской республики были сняты санкции в обмен на отказ от ракетно-ядерной программы.
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

«Барселона» практически не оставила «Ливерпулю» шансов на финал ЛЧ

Победу над «Ливерпулем» одержала «Барселона» 1 мая в рамках ½ финала Лиги чемпионов на Ноу Камп, сообщает корреспондент ИА Красная Весна.
Обновлено вчера в 22:53
Здоровье

Ученые назвали первые признаки серьезных проблем со здоровьем

Ранний артрит можно диагностировать, обратив внимание на состояние мелких косточек и суставов стоп, - рассказал врач-ортопед Майкл Харрисон-Блаунт.
Обновлено в 01:06
ЖКХ

Два украинских города остались без горячей воды

Жители украинских городов Ровно и Чернигов остались без горячей воды.
Обновлено в 00:31
Политика

От Зеленского потребовали извиниться за дела Порошенко в Одессе

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко предложил избранному президенту страны Владимиру Зеленскому извиниться за события, произошедшие в Доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года.
Обновлено вчера в 21:40
Общество

Эксперты рассказали о пользе безделья

Обновлено вчера в 19:54
Происшествия

В Иркутске из торгового центра эвакуировали около двух тысяч посетителей

Около двух тысяч посетителей эвакуировали из торгово-развлекательного центре "Сильвер Молл" в Иркутске из-за возгорания кровли, пострадавших нет, сообщается на сайте регионального главка МЧС России.
Обновлено в 01:24
Политика

Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства РФ украинцами

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в гуманитарных целях упрощенной процедуры получения российских паспортов гражданами Украины.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

Путин разрешил кассирам кинотеатров требовать паспорт у зрителей

Президент России Владимир Путин подписал закон о защите детей от запрещенной информации, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Обновлено вчера в 18:43
Экономика

Подписан закон об ипотечных каникулах

Президент России Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.
Обновлено вчера в 11:08
Политика

Пушков назвал отставку министра обороны Британии провалом

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон «полностью провалился».
Обновлено вчера в 15:35
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено вчера в 08:28
Интернет

Facebook представила обновления для Instagram

Обновлено в 01:17
Космос

Каждый человек может найти двойника в параллельной Вселенной: физики заявили о существовании десяти измерений

Существует предположение, что нашей Вселенной не предначертано пребывать в гордом одиночестве в космическом пространстве.
Обновлено в 01:04
Здоровье

Роспотребнадзор предупредил о вспышках свиного гриппа в Индии

Роспотребнадзор предупредил россиян о важности вакцинации в связи со вспышками свиного гриппа в Индии, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Глюкоза похвасталась стройной фигурой в купальнике

Знаменитость позирует возле пальм в раздельном белом купальнике, демонстрируя свою стройную фигуру.
Обновлено вчера в 11:39
Общество

500 лет со дня смерти Леонардо да Винчи

Обновлено вчера в 21:00
Футбол

Дубль Фалькао помог «Монако» сыграть вничью с «Ренном»

По ходу матча 34-го тура французской Лиги 1 футболисты «Монако» уступали в счёте в два мяча, однако нашли в себе силы отыграться.
Обновлено вчера в 14:52
Шоу-бизнес

Максим Галкин поделился романтическим фото с Аллой Пугачевой

Максим Галкин и Алла Пугачева порадовали поклонников совместным снимком, опубликованным в сети Instagram.
Обновлено в 00:43
Шоу-бизнес

Дочь Александра Абдулова растет его точной копией

12-летняя дочь Абдулова пошла по стопам известного родителя: Евгения решила посвятить себя актерскому мастерству.
Обновлено вчера в 06:00
Спорт

Появилось видео, как 16-летняя Загитова едет за рулем автомобиля

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
Обновлено вчера в 13:11
Хоккей

Малкин объяснил свои удаления в игре со шведами

Нападающий сборной России Евгений Малкин, выполнявший в игре со Швеции функции капитана, дважды удалялся по ходу встречи, которую российская команда проиграла 4:6. Малкин отметился голевым пасом.
Обновлено вчера в 13:02
Культура

Юрий Лоза рассказал о самой главной ошибке шоу «Голос. Дети»

Юрий Лоза отметил, что они якобы мешают вести по сетке шоу подходящих по картинке людей.
Обновлено вчера в 11:32
Политика

Волкер: жители Украины могут отвернуться от Зеленского

Жители Украины поменяют свое отношение к одержавшему победу на выборах президента страны Владимиру Зеленскому, если он откажется от части территорий страны в пользу России ради урегулирования конфликта в Донбассе.
Обновлено вчера в 09:56
Политика

Зеленский определился с главой администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский определился с тем, кто станет главой его администрации.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

В Китае два человека погибли, упав с горки в парке развлечений

Два человека погибли, еще 12 пострадали, включая 6 детей, в результате инцидента на горке в парке развлечений города Чэнду юго-западной китайской провинции Сычуань, говорится в заявлении местного правительства.
Обновлено в 01:15
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