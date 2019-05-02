Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ России и над ДонбассомРИА Новости вчера в 16:05

Самолет находился на высоте около 4,6 километра, передвигался со скоростью почти 567 километров в час. С авиабазы в Италии также взлетел беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10.
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Самолеты ВВС США провели разведку близ границ России

Московский Комсомолецвчера в 16:40

Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ России

News.ruвчера в 11:10

Американские самолеты провели разведку около западных и южных границ России

Телеканал 360°вчера в 16:31

Три самолета США разведали обстановку у границ России

Газета.Ruвчера в 16:22

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

РИА Новостивчера в 16:05

Самолеты США провели разведку у границ России

РЕН ТВвчера в 17:31

Беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом

Интерфаксвчера в 10:24
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Музыка

Пригожин призвал «убрать руки от Алсу»

Обновлено вчера в 12:32
Происшествия

Гигантский торнадо в Румынии сняли на видео

Гигантский торнадо образовался неподалеку от румынского города Кэлэраши. Местные жители сняли разрушительный смерч на видео.
Обновлено вчера в 06:41
Политика

Зеленский выбрал главу своей администрации

Избранный президент Украины Владимир Зеленский "определился" с тем, кто станет главой его администрации, заявил в эфире программы "Комментарии" доверенное лицо главы страны Вадим Галайчук.
Обновлено вчера в 18:44
Хоккей

Агент Павла Дацюка рассказал о будущем хоккеиста

Обновлено вчера в 12:21
Происшествия

Жесткие действия полицейских на акции 1 мая в Спб могут быть связаны со сменой руководства в городском главке

Всего третий месяц, как в должность начальника полицейского главка вступил Роман Плугин.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол

Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»

Дубль Лионеля Месси принес "Барселоне" победу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов над "Ливерпулем" - на своем поле каталонцы выиграли 3:0. Аргентинский нападающий не только помог своей команде, но и забил юбилейный мяч в составе "сине-гранатовых".
Обновлено вчера в 18:04
Наука

Увеличение количества случаев ожирения во всем мире беспокоит ученых

Ожирение, являющееся причиной развития многих опасных заболеваний, очень беспокоит ученых.
Обновлено вчера в 01:59
Происшествия

В Венесуэле в ходе протестов погибли два человека

Обновлено вчера в 22:47
Общество

В США школьник потребовал через суд $275 млн от NBC

По словам Макмертри, NBC, критикующая президента США Дональда Трампа, "продвигала" историю со "школьником-расистом".
Обновлено вчера в 21:44
Общество

С ними не стоит спорить, эти знаки Зодиака всегда «правы»

Овен Интересный подопечный Огненной стихии, который спорить не умеет, но и переспорить его невозможно.
Обновлено вчера в 01:30
Хоккей

Кубок Стэнли. «Каролина» одержала третью победу над «Айлендерс»

Состоялся третий четвертьфинальный матч Кубка Стэнли между "Каролиной Хэррикейнс" и "Нью-Йорк Айлендерс".
Обновлено вчера в 21:51
Происшествия

Суд назначил 10 суток ареста экс-председателю «Открытой России»

Обновлено вчера в 19:52
Армия и оружие

По территории Израиля из сектора Газа были запущены две ракеты

Две ракеты были запущены из сектора Газа по территории Израиля в четверг утром.
Обновлено вчера в 23:00
Политика

Киев пригрозил получающим российские паспорта украинцам

Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, получившие паспорта РФ, будут лишены украинского гражданства, пригрозил заместитель министра по временно оккупированным территориям Юрий Грымчак.
Обновлено вчера в 15:23
Происшествия

В Петербурге задержали участников первомайского шествия

В Санкт-Петербурге задержали больше 32 активистов и участников первомайских шествий.
Обновлено вчера в 07:28
Политика

Уволен призывавший Россию заткнуться министр обороны Британии

В 2018 году Уильямсон посоветовал России "заткнуться" в ответ на обещанные Москвой ответные меры на высылку российских дипломатов из Великобритании.
Обновлено вчера в 13:30
Происшествия

В Стерлитамаке по улицам гуляла голая девушка

В Стерлитамаке 1 мая по улицам гуляла голая девушка. Видео опубликовало ГТРК «Башкортостан».
Обновлено вчера в 20:35
Общество

Акцию «Бессмертный полк» планируют провести в шести сирийских городах

Обновлено вчера в 22:36
Общество

Глава Group-IB рассказал о процедуре проверки итогов шоу «Голос»

В рамках второй части планируется проверить историю голосования на наличие следов использования различных способов накрутки.
Обновлено 30 апреля в 08:26
Космос

На смартфон Samsung Galaxy S8 сделан снимок Сатурна

В Сети появился уникальный снимок последнего затмения Сатурна и Луны. Оказалось, что кадр был сделан с помощью смартфона Samsung Galaxy S8.
Обновлено вчера в 16:55
Политика

Reuters нашел у жены Зеленского купленный за полцены пентхаус в Крыму

Обновлено вчера в 08:28
Футбол

Экс-вратарь сборной Германии Адлер объявил о завершении карьеры

Вратарь «Майнца» Рене Адлер принял решение завершить профессиональную карьеру по окончании нынешнего сезона, сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено вчера в 07:21
Здоровье

Назвали продукты, способные уничтожить женскую красоту

Спортсменка и модель Валерия Барченко уверена, что есть список продуктов, вредящих человеческому организму, рассказал портал womanhit.ru.
Обновлено вчера в 23:14
Игры

GTA V восстановила свою популярность на Twitch

Экшн-игра Grand Theft Auto V, которая является разработкой игровой студии Rockstar Games, получила ролевую модификацию FiveM, что совместно с ее популярным серверов NoPixel позволено вернуть игре прежние позиции на Twitch — 58.2 миллиона часов стрим-просмотра за март.
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Татьяна Навка удивила пользователей Сети снимком в бикини

Олимпийская чемпионка и жена пресс-секретаря президента России Татьяна Навка похвасталась фотографиями с отдыха на Мальдивах, куда она отправилась на майские праздники.
Обновлено вчера в 22:53
Авто

Криштиану Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду пополнил свой автопарк самым дорогоим автомобилем в мире - Bugatti La Voiture Noire.
Обновлено вчера в 00:44
Армия и оружие

Сирийские боевики заявили об убийстве четырех россиян

25 марта российское военное ведомство сообщило о гибели в Сирии трех военнослужащих, которые, как заявили в Минобороны, в конце февраля попали в засаду группы боевиков после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в провинции Дейр эз-Зор.
Обновлено вчера в 21:30
Происшествия

Заведующая детским садом в Краснодаре заставила малыша целовать землю

В Краснодаре полиция проводит проверку после публикации в соцсетях видео, на котором заведующая детским садом заставляет ребенка целовать землю на глазах у других воспитанников.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

В России обсуждают возможность создания службы воздушных маршалов

Служба воздушных маршалов может появиться в России, эта тема обсуждается, сообщил «РИА Новости» заместитель начальника полиции по охране общественного порядка управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу полковник полиции Александр Тарушкин.
Обновлено вчера в 21:58
Общество

Король Таиланда женился на начальнице своей охраны

Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено вчера в 11:55
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