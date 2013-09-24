Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ России и над ДонбассомРИА Новости 16:05
Самолет находился на высоте около 4,6 километра, передвигался со скоростью почти 567 километров в час. С авиабазы в Италии также взлетел беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10.
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