Армия и оружие
Американские самолеты провели разведку у границ РоссииИзвестия 16:52
У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar. Так в 12:00 мск радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint поднялся с британской авиабазы, после чего провел полет вблизи Калининградской области.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:46, Ашберн
Музыка
Киркоров пригрозил покинуть «Евровидение»
Поп-исполнитель Филипп Киркоров в эфире "Россия 1" назвал условие, при котором откажется от любого взаимодействия с конкурсом "Евровидение".
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала видео, на котором она управляет машину в деревенской местности.
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Футбол
Вратарь «Порту» Икер Касильяс перенес сердечный приступ
Икер Касильяс в среду утром был доставлен в больницу с сердечным приступом и прооперирован, сообщает официальный сайт португальского телеканала TVI.
Обновлено в 11:13
Политика
В Венесуэле победил мир, заявил Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро считает, что народу страны удалось обеспечить мир.
Обновлено в 16:31
Космос
В Роскосмосе назвали сроки старта «Ангары» с новым разгонным блоком
В Роскосмосе назвали сроки полета ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5» с новым экологичным разгонным блоком «Персей».
Обновлено в 10:16
Шоу-бизнес
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
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Согласно новому отчету, метеорит врезался в поверхность Луны со скоростью 17 километров в секунду (61 000 километров в час), в то время как наш лунный сосед находился в полном затмении в январе.
Обновлено в 13:32
Происшествия
Во Всеволожске полыхает 800-метровый особняк
Площадь пожара составляет примерно 800 квадратных метров.
Обновлено в 14:00
Происшествия
На шествии в Петербурге задержали активистов оппозиции
Обновлено в 11:35
Игры
Sony представила новые бесплатные игры для PS Plus
Sony представила две новые игры, которые подписчики сервиса Playstation Plus смогут бесплатно получить в мае.
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Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона
Глава Минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон отправлен в отставку после расследования утечки информации на заседании Совета национальной безопасности.
Обновлено в 13:01
Кино
Вышел дебютный трейлер экранизации «Соника» с Джимом Керри
Обновлено вчера в 09:24
Экономика
Россию покинули тысячи миллионеров
За 2018 год Россию покинули семь тысяч долларовых миллионеров, такие данные приводятся в исследовании Global Wealth Migration Review консалтинговой компании New World Wealth.
Обновлено вчера в 13:55
Кино
Назван гонорар Роберта Дауни-младшего за работу в «Мстителях»
Стало известно, какой гонорар получил Роберт Дауни-младший за работу в фильмах франшизы «Мстители».
Обновлено в 00:48
Авто
Самый мощный Rolls-Royce за 20 млн рублей заметили в Воронеже
Машину заметили на парковке рядом с Чернавским мостом в столице Черноземья.
Обновлено вчера в 23:01
Шоу-бизнес
В РПЦ отказались развенчать Евгения Петросяна и Елену Степаненко
Евгений Петросян и Елена Степаненко расписались в 1985 году. Союз был расторгнут 16 ноября прошлого года.
Обновлено в 08:29
Происшествия
У избитой в Париже журналистки РИА Новости выявили сотрясение мозга
Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
Обновлено в 16:01
Общество
Король Таиланда женился на начальнице своей охраны
Король Таиланда Маха Вачиралонгкорн (Рама Х) объявил, что женился на своей возлюбленной, генерале Сутхиде Вачиралонгкорн, передает Reuters.
Обновлено в 11:55
Политика
Берлускони перенес срочную операцию на кишечнике
Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони перенес срочную операцию в одной из миланских больниц.
Обновлено в 09:56
Шоу-бизнес
Ани Лорак подверглась критике из-за неудачного образа
View this post on Instagram See you tonight! #osnabrück A post shared by Ани Лорак (@anilorak) on Apr 30, 2019 at 6:45am PDT Именно брюки вызвали негодование у подписчиков, поскольку, на их взгляд, этот атрибут «изуродовал» идеальную фигуру исполнительницы.
Обновлено в 06:29
Политика
Лавров обсудил с Помпео ситуацию в Венесуэле
В центре внимания была ситуация в Венесуэле, где накануне оппозиция при открытой поддержке США совершила попытку государственного переворота.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие
Отряд кораблей Северного флота прибыл во Владивосток
Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Мама Марии Порошиной умерла на 71-м году жизни
Во вторник, 30 апреля, стало известно, что 45-летняя актриса Мария Порошина потеряла самого близкого человека — ее мама, актриса и театральный деятель Наталия Красноярская, умерла на 71-м году жизни.
Обновлено в 03:33
Интернет
Что интересного показала Facebook на конференции F8 2019
На ежегодной конференции F8 от Facebook в Сан-Хосе компания презентовала много нововведений, включая новый дизайн соцсети, обновлённую камеру в Instagram, начало предзаказа на VR-шлем Oculus и многое другое.
Обновлено в 01:55
Театры
В театре Моссовета отменены спектакли с участием Виктора Сухорукова
Несколько спектаклей с участием актера Виктора Сухорукова отменили в театре имени Моссовета в Москве.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Полина Гагарина опубликовала фото в бикини и со шпагатом в воздухе
Разглядывая фотографии, опубликованные на официальной страничке Гагариной в социальной сети Instagram, подписчики отметили, что она находится в прекрасной форме, а некоторые из них даже посоветовали артистке побольше кушать.
Обновлено в 10:28
Наука
В британских креветках обнаружили кокаин
В британских креветках обнаружили кокаин.
Обновлено в 17:12