Армия и оружие

Американские самолеты провели разведку у границ РоссииИзвестия 16:52

У границ России 1 мая были замечены три американских самолета-разведчика. Об этом сообщается на мониторинговом ресурсе PlaneRadar. Так в 12:00 мск радиоразведчик ВВС США RC-135V Rivet Joint поднялся с британской авиабазы, после чего провел полет вблизи Калининградской области.
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Самолеты ВВС США провели разведку близ границ России

Московский Комсомолец16:40

Самолеты США провели разведку у границ России

РЕН ТВ17:31

Беспилотник ВВС США провел многочасовую разведку над Донбассом

Интерфакс10:24

Три самолета США разведали обстановку у границ России

Газета.Ru16:22

Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

РИА Новости16:05

Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ России

News.ru11:10

Американские самолеты провели разведку около западных и южных границ России

Телеканал 360°16:31
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Мэй уволила министра обороны Гэвина Уильямсона

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Врачи парижского госпиталя диагностировали сотрясение мозга, ушибы левого плеча и предплечья у корреспондента РИА Новости Виктории Ивановой, избитой французскими полицейскими в ходе первомайской манифестации.
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Армия и оружие

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Отряд кораблей Северного флота в составе фрегата «Адмирал Горшков», спасательного буксира «Николай Чикер», многофункционального судна «Эльбрус» и морского танкера «Кама» прибыл во Владивосток.
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