Экономика
Американские рынки акций закрылись на понижательном трендеФинмаркет 01:55
Помимо общемировых рисков, инвесторы опасаются возможного прекращения роста американского рынка акций в этом году, полагает аналитик глобальных рынков JP Morgan Asset Management Винсент Джувинс.
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Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 08:45, Ашберн
Политика
Зеленский просит Раду уволить глав Минобороны, МИД и СБУ
Президент Украины Владимир Зеленский внёс в Верховную Раду представление об увольнении министров иностранных дел и обороны и главы службы безопасности Украины.
Обновлено в 08:30
Происшествия
Госдума приняла закон об ужесточении ответственности за «пьяные» ДТП
Государственная дума приняла в третьем, окончательном чтении закон об ужесточении уголовной ответственности за совершение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения ДТП, в результате которых пострадали или погибли люди.
Обновлено в 08:19
Политика
Путин: монополист в искусственном интеллекте станет властелином мира
Страна, которая сможет обеспечить монополию в области искусственного интеллекта, станет властелином мира, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию технологий в данной сфере.
Обновлено в 07:38
Экономика
Власти Китая приостановили закупки сои в США
Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, государственные китайские компании, занимающиеся закупками сои, не получают новых заказов на её приобретение в США и не ожидают, что ситуация изменится в ближайшее время из-за торговых противоречий двух стран.
Обновлено в 07:29
Футбол
«Томь» сегодня проведет первый стыковой матч с «Уфой»
Ответный матч состоится 2 июня в Томске. Болельщики считают эти матчи знаковыми.
Обновлено в 02:47
Спорт
Медведева опубликовала совместный танец с Туктамышевой
Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала видео танца с другой спортсменкой из России — Елизаветой Туктамышевой.
Обновлено в 04:39
Политика
Порошенко вступил в партию «Европейская Солидарность»
Экс-президент Украины Петр Порошенко сообщил, что присоединился к партии "Европейская Солидарность" и получил партийный билет.
Обновлено в 07:50
Кино
Открытие VIII Забайкальского кинофестиваля состоялось в Чите
В Чите стартовал VIII Забайкальский международный кинофестиваль. Об этом 30 мая с открытия мероприятия сообщил корреспондент ZAB.RU.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Допрошен украинский капитан судна, столкнувшегося с катером на Дунае
Полиция Венгрии допросила капитана судна, минувшим вечером столкнувшегося с прогулочным катером на Дунае.
Обновлено в 07:32
Армия и оружие
На Украине разбился военный вертолет Ми-8
В Ровенской области разбился вертолет Ми-8, сообщила пресс-служба Сухопутных сил Украины. Жертвами крушения стали четыре человека.
Обновлено в 05:17
Шоу-бизнес
Марьяна Ро: «Соколовский хотел со мной секса»
Марьяна Ро, блогерша и девушка рэпера Face, призналась в интервью с Анастасией Ивлеевой, что получала недвусмысленные предложения от Влада Соколовского.
Обновлено в 06:04
Авто
Показали фото обновленного Renault Duster для России
Как скоро Renault Duster второго поколения появится в России, пока неизвестно. Ориентировочный срок — четвертый квартал 2020 года.
Обновлено вчера в 10:08
Общество
В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок
В Подмосковье утвердили правила организации платных парковок в регионе.
Обновлено в 05:43
Политика
Лавров прокомментировал военную активность России на Курилах
Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя озабоченность Японии в связи с военной активностью России на Южных Курилах, напомнил, что российские вооруженные силы работают на своей территории.
Обновлено в 06:29
Политика
Песков счел «оскорбительной» надпись о Путине на мосту в Татарстане
Журналисты спросили его о решении Верховного суда Татарстана, который 30 мая прекратил административное дело против жителя Набережных Челнов за вывешенный на мосту баннер с негативной надписью про Путина (по мнению юристов РБК, цитирование этой надписи подпадает под действие закона об оскорблении власти и может привести к блокировке сайта).
Обновлено в 07:41
Происшествия
За взрыв в ВКА имени Можайского арестовали ее же преподавателя
Под домашний арест был заключен преподаватель этого учебного заведения бывший сапер Рифат Закиров.
Обновлено вчера в 15:47
Шоу-бизнес
Иван Краско остался без жилья и объявил об уходе в дом престарелых
88-летний актер остался без крыши над головой. Все имущество кинозвезды поделили между собой родственники и бывшие жены.
Обновлено вчера в 23:40
Музыка
Песня Yesterday названа лучшей в истории
Портал 24/7 Wall Street составил рейтинг лучших песен всех времен.
Обновлено в 07:16
Политика
Украинский закон о среднем образовании урежет обучение на русском языке в школах
По словам Гриневич, "представители коренных народов Украины, которые не проживают в речевой среде родного языка и не имеют государства, которые бы защищало их язык (в первую очередь речь о крымских татарах), будут обучаться с первого по одиннадцатый (двенадцатый) класс на языке коренного народа - наряду с основательным изучением украинского языка".
Обновлено в 08:24
Происшествия
«Люди падали и по ним бежали»: со дня страшной трагедии в Белоруссии прошло 20 лет
В Белоруссии вспоминают трагедию, которая произошла 20 лет назад.
Обновлено вчера в 15:39
Гаджеты
Apple готовит масштабное обновление macOS. Что в нем нового
Обновленная macOS Компания Apple уже в ближайшие дни проведет анонс новой версии своей настольной операционной системы macOS, использующейся в компьютерах линеек iMac, Mac mini и Mac Pro, а также во всех разновидностях ноутбуков MacBook.
Обновлено в 05:09
Гаджеты
Новые смартфоны Nokia дебютируют 6 июня
Сообщается, что грядёт анонс новых смартфонов под брендом Nokia. Аппараты будут представлены на специальном мероприятии в Милане (Италия).
Обновлено в 08:15
Армия и оружие
США используют Совбез ООН для дестабилизации ситуации в Сирии
По мнению военного эксперта, на сегодняшний день США используют Совбез ООН для дестабилизации ситуации в регионе, также для того, чтобы создать благоприятные условия для деятельности проамериканских боевиков.
Обновлено в 08:00
Транспорт
В «Яндекс.Такси» может появиться функция заказа вертолета
Обновлено вчера в 23:24
Армия и оружие
Украинская армия отказывается от прапорщиков и выводит новые звания
Изменения коснутся не только сухопутных войск, но и флота. Моряки вместо звания мичмана получат все тех же штаб и мастер-старшин.
Обновлено в 08:05