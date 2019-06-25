Американские компании сумели обойти запрет на сотрудничество с HuaweiТелеканал Санкт-Петербург 02:54

с чего всё началось

Ряд американских компаний сумели обойти запрет Дональда Трампа на сотрудничество с китайской телекоммуникационной корпорацией Huawei и продолжают совместную работу, сообщает издание The New York Times.

Американские компании сумели обойти запрет на сотрудничество с Huawei

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