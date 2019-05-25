Американские кадеты покатались на советском танке Т-64Газета.Ru 10:29

В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости". Видео было снято на полигоне в Узбекистане.

Политика В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.

Хоккей Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея Нападающий сборной России по хоккею Никита Гусев прокомментировал поражение от национальной команды Финляндии в полуфинале чемпионата мира 2019 года в Словакии.

Политика Кличко припомнил Зеленскому старые обиды Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.

Происшествия Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.

Происшествия Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.

Культура Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети» Напомним, телеканал анонсировал этот спецвыпуск после скандала с победой дочери певицы Алсу Микеллы и результатов расследования.

Происшествия Самолёт вернулся в аэропорт Сургута через несколько часов после вылета Пассажирский самолёт, выполнявший рейс из Сургута в город Худжанд в Таджикистане, вернулся в аэропорт вылета спустя несколько часов и благополучно совершил посадку.

Хоккей Крикунов: проигрыш россиян в полуфинале ЧМ стал результатом глухой обороны финнов Сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира в Словакии команде Финляндии, поскольку не смогла пробить глухую оборону соперника.

Политика Атомный ледокол «Урал» спустили на воду в Петербурге Торжественная церемония спуска на воду третьего атомного ледокола проекта 22220 "Урал" прошла в субботу на Балтийском заводе в Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

Политика Слова главы Генштаба Украины про Крым расценили как агрессию Руководитель Генштаба рассказал, что его страна потеряла Крымский полуостров задолго до событий 2014 года.

Авто 6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем» Бензонасос не является герметичной конструкцией, и его потроха, например якорь или щетки, постоянно купаются в бензине.

Космос Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.

Спорт JotM назвал лучшие новые бонусы от Aghanim’s Scepter Егор JotM Сурков указал на самые сильные новые бонусы от Aghanim's Scepter в Dota 2. По его мнению, разработчики должны ослабить Grimstroke.

Происшествия Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.

Общество Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".

Политика Почему Лера Кудрявцева подает в суд на австрийское издание Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.

Шоу-бизнес В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.

Происшествия «Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.

Происшествия В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Футбол «Селтик» завоевал Кубок Шотландии В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик».

Происшествия Похитителя девочки в США приговорили к пожизненному сроку 21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок за два убийства и 40 лет за похищение девочки.

Хоккей Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.