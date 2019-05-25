Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64Газета.Ru 10:29
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости". Видео было снято на полигоне в Узбекистане.
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В Госдуме оценили решение Морского трибунала по украинским морякам
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT требование Международного трибунала по морскому праву к России освободить моряков Военно-морских сил Украины, задержанных за нарушение российской границы.
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Гусев: в исполнении сборной Финляндии было мало хоккея
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Кличко припомнил Зеленскому старые обиды
Мэр Киева Виталий Кличко ответил шуткой на вопрос журналистов о выделении нового места для администрации президента Владимира Зеленского.
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Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Участников БДСМ-вечеринки наказала полиция
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Власти Германии намерены заставить мессенджеры сотрудничать с полицией
МВД Германии хочет обязать мессенджеры по решению суда выдавать полиции тексты чата в расшифрованном виде.
Обновлено вчера в 12:21
Культура
Дочь Алсу не пришла на спецвыпуск проекта «Голос. Дети»
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Крикунов: проигрыш россиян в полуфинале ЧМ стал результатом глухой обороны финнов
Сборная России по хоккею уступила в полуфинале чемпионата мира в Словакии команде Финляндии, поскольку не смогла пробить глухую оборону соперника.
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Политика
Слова главы Генштаба Украины про Крым расценили как агрессию
Руководитель Генштаба рассказал, что его страна потеряла Крымский полуостров задолго до событий 2014 года.
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Авто
6 мифов о бензонасосах развенчивают эксперты «За рулем»
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Жители Нидерландов засняли «поезд» из спутников Илона Маска
Нидерландские наблюдатели засняли с Земли движение по орбите "поезда" из 60 спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска.
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Спорт
JotM назвал лучшие новые бонусы от Aghanim’s Scepter
Егор JotM Сурков указал на самые сильные новые бонусы от Aghanim's Scepter в Dota 2. По его мнению, разработчики должны ослабить Grimstroke.
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Происшествия
Во Владикавказе дерево насмерть придавило девушку
Во Владикавказе в субботу сильный ветер во время грозы повалил около 60 деревьев.
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Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Ранее Соловьев в эфире радио "Вести FM" раскритиковал участников акции против строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге и назвал их "продолжателями дела бесноватых" и "наследниками бесов".
Обновлено в 10:36
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Телеведущая Лера Кудрявцева собирается подать в суд на австрийский таблоид Osterreich Zeitung за публикацию материала, в котором говорится о ее причастности к скандалу с бывшим вице-канцлером Австрии Хайнцем-Кристианом Штрахе.
Обновлено в 07:58
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
Украинские музыканты Алексей Потапенко и Настя Каменских, более известные как эстрадный дуэт «Потап и Настя», сыграли свадьбу.
Обновлено 23 мая в 14:37
Происшествия
«Шереметьево» выясняет детали инцидента с SSJ-100 в Ижевске
Представители московского аэропорта «Шереметьево» заявили о том, что они проверяют факт повреждения лайнера SSJ-100 при посадке в Ижевске.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
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«Селтик» завоевал Кубок Шотландии
В решающем матче Кубка Шотландии встречались клубы «Хартс» и «Селтик».
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Происшествия
Похитителя девочки в США приговорили к пожизненному сроку
21-летний Джейк Томас Паттерсон получил пожизненный срок за два убийства и 40 лет за похищение девочки.
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Хоккей
Андрей Василевский: «Сборная Финляндии просто перебегала Россию»
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Хоккей
Первый тренер Гусева и Кучерова раскритиковал Воробьева после поражения России от Финляндии в полуфинале ЧМ
Первый тренер игроков сборной России Никиты Кучерова и Никиты Гусева Геннадий Курдин в интервью "СЭ" раскритиковал главного тренера национальной команды Илью Воробьева после поражения от Финляндии в 1/2 финала чемпионата мира-2019 (0:1). – Как говорили в советское время, порядок и дисциплина побила класс, – заявил Курдин.
Обновлено в 13:30
Хоккей
Третьяк: сборная России не провела ни одной хорошей атаки в матче ЧМ по хоккею с финнами
Хоккеисты сборной России в полуфинале чемпионата мира против команды Финляндии (0:1) не смогли провести ни одной хорошей комбинации.
Обновлено в 12:01
Общество
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Энергетика
Эскалация ударила по ценам на нефть
За неделю цены на нефть упали более чем на 7%. После четырехмесячного роста у международных инвесторов сдали нервы на фоне обострения торгового противостояния между США и Китаем, резким ростом запасов нефти в США.
Обновлено вчера в 16:06