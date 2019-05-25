Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64Газета.Ru 10:29
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости". Видео было снято на полигоне в Узбекистане.
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Футбол
Глушаков и Ханни не сыграют с «Оренбургом» из-за травм
Футболисты московского "Спартака" Денис Глушаков и Софьян Ханни не смогут помочь своей команде в матче 30-го тура чемпионата России против "Оренбурга" из-за травм, сообщается на официальном сайте столичной команды.
Обновлено в 13:42
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Гаджеты
Huawei отстранили от Wi-Fi-альянса
Объединение крупнейших производителей беспроводных устройств Wi-Fi Alliance заявило, что временно ограничило членство китайской компании Huawei.
Обновлено в 02:29
Транспорт
Парад ретро-транспорта прошёл на улицах Санкт-Петербурга
Более 250 автомобилей, грузовиков, автобусов, троллейбусов и трамваев приняли участие в V международном параде ретро-транспорта, который прошёл по улицам Санкт-Петербурга.
Обновлено в 09:50
Наука
Четвероногий гидравлический робот отбуксировал самолет
Согласно сообщению института, во время испытаний робот смог отбуксировать пассажирский самолет Piaggio P180 Avanti массой 3,3 тонны.
Обновлено вчера в 08:52
Шоу-бизнес
Жасмин прокомментировала домыслы о своем родстве с сыном Киркорова
Певица Жасмин прокомментировала публикацию, в которой говорится о внешнем сходстве сына популярного исполнителя Филиппа Киркорова Мартина с ней самой.
Обновлено в 09:56
Политика
Дуров обвинил российские власти в попытке взломать Telegram-аккаунты журналистов
Обновлено в 12:25
Здоровье
В ВОЗ подтвердили, что переутомление является болезнью
Министры здравоохранения стран, входящих во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), одобрили в субботу 11-ю версию Международной классификации болезней (МКБ), в которой игромания и переутомление признаются психологическими расстройствами.
Обновлено в 13:33
Культура
В Железноводске стартует кинофестиваль «Герой и время»
Международный кинофестиваль «Герой и время» начинает свою работу 25 мая. Открытие в 16:00 во Дворце культуры.
Обновлено в 07:20
Хоккей
Сборная России уступила команде Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею в Словакии, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 11:25
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом под Саратовом пострадали 11 человек
В Саратовской области 11 человек получили травмы в результате ДТП с участием фуры и микроавтобуса, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе регионального управления ГИБДД.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Задержанный с 12 миллиардами полковник ФСБ стал молиться в СИЗО
В СИЗО «Лефортово» стал молиться начальник банковского отдела Управления «К» ФСБ РФ Кирилл Черкалин.
Обновлено в 04:29
Хоккей
Владислав Третьяк высказался о матче между сборными России и Финляндии
Напомним, что полуфинальный матч между сборными Финляндии и России закончился проигрышем отечественной команды со счетом 0:1. Теперь подопечным Ильи Воробьева предстоит матч за третье место 26 мая.
Обновлено в 14:32
Общество
Российские выпускники устроили БДСМ-флешмоб в школе
Одиннадцатиклассники школы № 74 Владивостока устроили флешмоб в БДСМ-костюмах на дне самоуправления перед последним звонком и спровоцировали полицейскую проверку.
Обновлено вчера в 03:29
Футбол
Новым тренером «Ювентуса» станет Маурицио Сарри
Маурицио Сарри покинет "Челси" и вернется в Италию, где возглавит "Ювентус".
Обновлено в 15:04
Футбол
Барселона — Валенсия 0:0 (1-й тайм)
Стали известны стартовые составы "Барселоны" и "Валенсии" на финал Кубка Испании, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:30
Общество
Соловьев рассказал о встрече с уральским активистом
Обновлено в 10:36
Баскетбол
Баскетболисты ЦСКА одержали вторую победу над «Зенитом»
В Москве прошел второй матч полуфинальной серии единой лиги ВТБ между ЦСКА и "Зенитом" из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:21
Происшествия
Во Франции прошла 28-я акция «желтых жилетов»
Обновлено в 14:03
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Шоу-бизнес
Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских
Украинский исполнитель Андрей Данилко, известный под псевдонимом Верка Сердючка, выступил на свадьбе артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 05:18
Хоккей
Канада — Чехия 5:1 (3-й период)
Защитник сборной Финляндии Оливер Каски прокомментировал эпизод борьбы в начале первого периода, когда ему досталось от нападающего сборной России Александра Овечкина в матче 1/2 финала ЧМ-2019 (1:0).
Обновлено в 13:51
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Российский ударный беспилотник «Охотник», который создан с применением технологий «стелс», в начале весны первый раз поднялся в воздух с взлетно-посадочной полосы Новосибирского авиационного завода имени Чкалова.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Крыму возбудили дело против напавшей на бортпроводника пассажирки
Следователи возбудили дело в отношении пассажирки, которая во время авиарейса Москва — Симферополь начала дёргать бортпроводника за волосы и ударила его по лицу.
Обновлено в 13:50
Футбол
«Локомотив» отказался комментировать инцидент с игроками «Уфы»
В "Локомотиве" отказались давать комментарии по поводу ситуации с опозданием водителя автобуса "железнодорожников", который должен был встретить футболистов и тренерский штаб "Уфы".
Обновлено в 14:51
Кино
«Паразиты» получил Золотую пальмовую ветвь
Обновлено в 14:25
Происшествия
СК начал проверку после инцидента с самолётом в Сургуте
Обновлено в 14:34
Происшествия
В Дагестане задержали и.о. главы местного управления Росреестра
Исполняющего обязанности руководителя Росреестра по Дагестану Шамиля Гаджиева задержали по подозрению в участии в преступном сообществе с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК России), сообщается на сайте регионального главка Следственного комитета.
Обновлено в 13:59
Авто
Первая партия из 100 кроссоверов Renault Arkana раскуплена за 3 часа
По данным озвученным пресс-службой автопроизводителя Renault, первые 100 кроссоверов модели Renault ARKANA покупатели раскупили за 3 часа с момента начала продаж.
Обновлено в 09:27