Армия и оружие
Американские кадеты покатались на советском танке Т-64Газета.Ru 10:29
В Сети появилось видео, на котором американские кадеты катаются на советском танке Т-64, передает РИА "Новости". Видео было снято на полигоне в Узбекистане.
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