Финансы

Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru вчера в 02:15

Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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В центре внимания рынка - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла - ВТБ Капитал

Финмаркетвчера в 04:30

Доллар остается возле максимума перед выступлением Пауэлла

Profinance.ruвчера в 03:57

Пауэлл выступит в Конгрессе США: какие сигналы он даст рынкам?

Вести.Финансвчера в 02:10

Американские инвесторы ждут выступления Пауэлла

Finam.Ruвчера в 02:15

ФРС против Дональда Трампа

ПРАЙМ09 июля в 10:19
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Обновлено в 05:42
Здоровье

Врачи назвали три признака разрушения печени

Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
Обновлено в 04:48
Происшествия

В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.
Обновлено в 07:42
Футбол

У жены Наингголана обнаружили рак

Жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак.
Обновлено в 04:51
Происшествия

Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

Обновлено в 07:13
Политика

Меркель сидя слушала гимн на встрече с датским премьером

Канцлер Германии Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Дании Метте Фредериксен в четверг, 11 июля, в Берлине слушала гимны стран сидя.
Обновлено в 08:02
Общество

Юго-восточная хорда не затронет участок с радиоактивными отходами

Обновлено вчера в 06:50
Единоборства

Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
Обновлено в 08:12
Наука

Интервью по «Большой пятерке» оказались невалидны для развивающихся стран

Стандартизированные методы определения черт характера «Большой пятерки» могут иметь ограниченную валидность среди жителей развивающихся стран.
Обновлено в 07:15
Автоспорт

Haas не подтвердила расторжение контракта с Rich Energy

Руководитель Haas Гюнтер Штайнер заявил, что команда не расторгала спонсорский контракт с Rich Energy, о чём накануне вечером сообщил производитель энергетических напитков.
Обновлено в 05:45
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию

Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
Обновлено вчера в 21:28
Футбол

Экс-игрок «Рубина» вернулся из «Ромы» в «Порту»

Испанский защитник Иван Маркано поставил подпись под трудовым договором с «Порту». Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2023 года.
Обновлено в 06:24
Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко

Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады, депутатов, главу СБУ, генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.
Обновлено в 08:20
Футбол

«Арсенал» обыграл «Динамо» в первом туре молодежного первенства России

Обновлено в 08:26
Футбол

«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20

Московский футбольный клуб «Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20.
Обновлено в 06:25
Политика

Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос

Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Общество

Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления

Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Финансы

Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла

Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
Обновлено вчера в 15:25
Общество

В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения

В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
Обновлено в 05:21
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Происшествия

Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»

Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия

В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия

Один из самых жестоких маньяков России попросился на свободу

Обновлено в 07:08
Происшествия

В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни

Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.
Обновлено в 07:04
Футбол

«Зенит» предложил 20 млн евро за защитника «Торино», но получил отказ

«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
Обновлено в 08:12
Политика

Путин оценил перспективы развития отношений России и Боливии

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Шоу-бизнес

Ирина Пегова устроила себе активный отдых во Франции

Проведя несколько недель в деревне, артистка отправилась на настоящий отдых во Францию.
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Авто

«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata

«Яндекс» и Hyundai Mobis (часть южнокорейского автоконцерна Hyundai) представили первый совместный прототип беспилотного автомобиля, созданного на базе Hyundai Sonata 2020, сообщила пресс-служба «Яндекса».
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У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
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CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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Федеральная резервная система
Банк
Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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