Финансы
Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru вчера в 02:15
Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Автоматически обработано 7318 источников, обновлено в 08:59, Вашингтон
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
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Около 30% человек во всем мире страдают от проблем с печенью. Медики назвали три синдрома, при появлении которых нужно срочно идти к врачу.
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В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских
В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.
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Жена полузащитника "Интера" Раджи Наингголана в своем Инстаграме заявила, что у нее обнаружили рак.
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Общество
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Стандартизированные методы определения черт характера «Большой пятерки» могут иметь ограниченную валидность среди жителей развивающихся стран.
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Руководитель Haas Гюнтер Штайнер заявил, что команда не расторгала спонсорский контракт с Rich Energy, о чём накануне вечером сообщил производитель энергетических напитков.
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Советник президента Украины Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев предложил переименовать Россию и русский язык.
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Испанский защитник Иван Маркано поставил подпись под трудовым договором с «Порту». Соглашение с 32-летним игроком рассчитано до 2023 года.
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Зеленский потребовал люстрации Порошенко
Зеленский намерен усилить люстрацию и добавить к перечню должностей президента Украины, главу Верховной рады, депутатов, главу СБУ, генпрокурора и руководителей оборонных ведомств.
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«Спартак» заявил «Лужники» в качестве резервного стадиона на сезон-2019/20
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Обновлено в 06:25
Политика
Госбюро расследований Украины вызвало Порошенко на допрос
Петр Порошенко должен явиться на допрос в Госбюро расследований 17 июля, сообщает издание "тнеБабель" со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Анжелику Иванову.
Обновлено в 05:46
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Финансы
Рубль резко подорожал на заявлении председателя ФРС США Пауэлла
Поддержку рублю оказал председатель Федеральной резервной системы США (ФРС) Джером Пауэлл.
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В Иркутской области объявили день траура по жертвам наводнения
В Иркутской области 12 июля объявлено днем траура по жертвам наводнения.
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Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
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Происшествия
Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская»
Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.
Обновлено в 08:27
Происшествия
В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда
Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
Обновлено в 08:11
Происшествия
В Домодедово задержаны 10 сотрудников таможни
Басманный суд Москвы определил меру пресечения 10 сотрудникам Домодедовской таможни, задержанным по делу о взяточничестве.
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«Зенит» пытался купить у «Торино» защитника Лянко, но получил отказ, утверждает известный итальянский журналист Джанлука Ди Марцио на своем сайте.
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Проведя несколько недель в деревне, артистка отправилась на настоящий отдых во Францию.
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«Яндекс» представил беспилотник на базе Hyundai Sonata
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У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.
Обновлено в 03:27
Спорт
CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
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