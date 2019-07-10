Экономика
Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru вчера в 02:15
Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Гаджеты
В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона
В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
Обновлено в 01:01
Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошь
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.
Обновлено в 03:00
Армия и оружие
2,5 тысячи десантников высадились в Крыму
Обновлено в 01:40
Футбол
Григорий Иванов: «Задача „Урала“ на сезон - занять лучшее место в истории клуба»
Президент "Урала" Григорий Иванов рассказал "Областной газете" о задачах команды на предстоящий сезон, а также о трансферной кампании клуба в нынешнее межсезонье.
Обновлено в 02:28
Происшествия
«Коммерсантъ» узнал о возвращении в СИЗО бывшего генерала МВД Варчука
Бывшего заместителя главкома Внутренних войск МВД России Вячеслава Варчука, приговоренного в прошлом году к шести годам за взятку, перевели в СИЗО.
Обновлено вчера в 23:16
Армия и оружие
Техника российского производства примет участие в учениях в Венесуэле
Техника российского производства, которая стоит на вооружении армии Венесуэлы, будет участвовать в предстоящих учениях в республике.
Обновлено в 03:03
Политика
Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Происшествия
На журналистку Bloomberg напали в Москве
В центре Москвы было совершено нападение на журналистку агентства Bloomberg Ольгу Танас.
Обновлено в 04:06
Происшествия
В Краснодаре арестовали бывшего подполковника УФСБ
По словам бывшего директора учебного заведения, которая находится под следствием, подполковник краевого УФСБ, проходивший службу в Белореченске, в 2011 году потребовал от нее должность преподавателя, на что она согласилась, опасаясь негативных последствий.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Экономика
Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате
Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Армия и оружие
Российский корабль зашел в зону учений Украины и НАТО
Обновлено вчера в 07:14
Политика
Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино
Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено вчера в 08:53
Общество
Граждане оценили возможность столкновений в РФ на национальной почве
Массовые кровопролитные столкновения на национальной почве в настоящее время в России невозможны, считают 64% граждан.
Обновлено в 03:57
Технологии
Логины и пароли 450 тысяч пользователей Ozon попали в открытый доступ
В открытый доступ попали больше 450 тысяч логинов и паролей пользователей сайта интернет-магазина Ozon.
Обновлено вчера в 12:45
Общество
Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления
Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.
Обновлено в 03:20
Политика
Комитет Рады рекомендовал отправить Климкина в отставку
Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал парламенту поддержать отставку главы МИД Украины Павла Климкина.
Обновлено в 03:35
Общество
Названа безвредная доза шоколада
По данным экспертов, половину плитки темного шоколада можно есть каждый день.
Обновлено в 01:53
Политика
Нейрохирург назвал возможную причину приступов дрожи Меркель
У канцлера Германии Ангелы Меркель в ходе рабочей встречи с премьер-министром Финляндии Антти Ринне произошел приступ дрожи.
Обновлено вчера в 11:18
Футбол
Хаджи выберет свой новый клуб до пятницы
Георге Хаджи, отец полузащитника "Вииторула" Яниса Хаджи, заявил, что сын определится со следующей командой не позднее пятницы, информирует Digi Sport.
Обновлено вчера в 16:11
Армия и оружие
СМИ сообщили о попытке иранских ВМС задержать британский танкер
Пять малых кораблей, предположительно принадлежавших Ирану, приблизились к британскому нефтяному танкеру в Персидском заливе и потребовали остановиться вблизи иранских территориальных вод, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник из министерства обороны США.
Обновлено вчера в 20:16
Происшествия
В Москве прогремел взрыв в жилом доме
Обновлено в 03:29
Политика
В Харькове восстановили памятник Жукову
Обновлено в 03:59
Происшествия
Жительница Горловки погибла в результате обстрела ВСУ
Обновлено в 02:05
Происшествия
МВД раскрыло тайну пропавших денег сбежавшей кассирши из Башкирии
Обновлено вчера в 09:16
Наука
В Греции найдены древнейшие за пределами Африки человеческие останки
На юге Греции обнаружили фрагмент человеческого черепа возрастом более 210 тысяч лет, это древнейшие человеческие останки, найденные за пределами Африки, сообщает The Guardian.
Обновлено вчера в 16:48
Политика
В Киеве началась акция в поддержку журналистов канала NewsOne
Акция в поддержку журналистов украинского телеканала NewsOne, против которого возбудили дело из-за намерения провести телемост с РФ, проходит Киеве, трансляцию ведет сам телеканал.
Обновлено в 02:59
Технологии
В России начали разработку отечественного оборудования для сетей 5G
Уточняется, что ранее Ростех и «Ростелеком» подписали с правительством РФ трехстороннее соглашение о намерениях совместного развития 5G в России.
Обновлено в 03:17