Экономика

Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru вчера в 02:15

Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Пауэлл укрепит ожидания снижения ставки в ходе выступления в Конгрессе

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Главная речь месяца. Чего ждут рынки от выступления председателя ФРС

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Доллар остается возле максимума перед выступлением Пауэлла

Profinance.ruвчера в 03:57
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Политика

Зеленский потребовал люстрации Порошенко

Ранее бывший президент Украины Петр Порошенко призвал граждан страны выйти на митинг в поддержку закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
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Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.
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Около 2,5 тысячи десантников высадились в Крыму в рамках учений

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Происшествия

Генконсульство подтвердило факт гибели двух россиян в Греции

Генконсульство РФ в Салониках подтверждает факт гибели двух россиян на полуострове Халкидики, их семьям оказывается помощь.
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Спорт

CAS аннулировал пожизненное отстранение Мутко от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) удовлетворил апелляцию бывшего министра спорта, вице-премьера Виталия Мутко и отменил его отстранение от участия в Олимпийских играх в любом качестве.
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Политика

Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов

Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.
Обновлено в 08:32
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык

Русский язык следует переименовать в "российский", а саму Россию нужно называть "Московией", заявил советник Владимира Зеленского и кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев в интервью ютьюб-каналу Ukrlife.TV.
Обновлено вчера в 19:38
Происшествия

В Чернобыле задержали сталкеров из Британии и России

Трех сталкеров из Великобритании и РФ задержали в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции, сообщила в четверг пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Киевской области.
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Иранские корабли попытались остановить британский танкер

Обновлено вчера в 20:57
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Возбуждено уголовное дело по факту пожара на ТЭЦ в Мытищах

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Хоккей

«Нефтехимик» заключил пробные контракты с Атюшовым и Казионовым

Хоккейный клуб "Нефтехимик" заключил пробные контракты с защитником Виталием Атюшовым и нападающим Дмитрием Казионовым, сообщается на сайте нижнекамской команды.
Обновлено в 08:08
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Попытки пассажирки попасть в самолет по багажной ленте попали на видео

Женщина по неопытности пыталась пройти к самолету по багажной ленте.
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В Москву привезут мощи Петра и Февронии

В Москву из Мурома привезут для поклонения мощи святых Петра и Февронии, которых считают покровителями брака, сообщила в четверг пресс-служба патриархии.
Обновлено в 04:01
Общество

Рекламу «божественной шаурмы» обсудят в пермском управлении ФАС

Обновлено в 07:19
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Toyota планирует выпустить новый кроссовер

Японская компания Toyota планирует начать выпуск нового кроссовера. Об этом 11 июля сообщает пресс-служба бренда.
Обновлено в 07:26
Происшествия

В Польше пропал пятилетний мальчик из России

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Верховный суд сократил сроки осужденным по делу «Хизб ут-Тахрир»

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На Военно-морском салоне показали макет авианосца «Ламантин»

В Петербурге ПКБ представил макет атомного авианосца "Ламантин". Событие состоялось в рамках проведения Военно-морского салона.
Обновлено в 00:21
Политика

Путин встретится с президентом Боливии Моралесом

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В Apple Watch обнаружили подслушивающее приложение

Приложение «Рация» подслушивало разговоры пользователей Apple Watch, пишет TechCrunch со ссылкой на заявление компании.
Обновлено в 08:08
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Боксер Денис Лебедев завершил карьеру

Российский боксер Денис Лебедев объявил о завершении карьеры. «Пришло время расставаться с большим спортом»,— написал он у себя в Instagram.
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Экономика

В Грузии оценили потери в случае российского эмбарго

Министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава рассказала, сколько денег потеряет Грузия в случае введения Россией полного эмбарго.
Обновлено в 07:18
Интернет

Сервис Google по распознаванию лиц на фото стал доступен в России

Сервис распознает не только лица людей, но и морды домашних животных.
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Renault доставит автомобиль Arkanа на дом

Обновлено вчера в 11:49
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В Татарстане завели дело о рабском труде на ферме двух полицейских

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело по жалобе мужчины на то, что его похитили два сотрудника полиции, увезли на ферму своего отца и двадцать дней заставляли там работать.
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В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
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В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда

Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.
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Кличко обсудил с Зеленским отставку

Мэр Киева Виталий Кличко ответил на слухи о его возможной отставке с поста председателя Киевской городской государственной администрации.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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Банк
Специально созданное 23 декабря 1913 года независимое федеральное агентство для выполнения функций центрального банка и осуществления централизованного контроля над коммерческой банковской системой Соединённых Штатов Америки. В ФРС входят 12 федеральных резервных банков, расположенных в крупнейших городах, около трёх тысяч коммерческих так называемых банков-членов, назначаемый президентом Совет управляющих, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке и консультационные советы. Основанием для создания является Закон о Федеральном резерве. В управлении ФРС определяющую роль играет государство, хотя форма собственности капитала является частной - акционерная с особым статусом акций.
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