Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.

Происшествия Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Норвежское агентство по радиационной и ядерной безопасности опубликовало в твиттере фотографию затонувшей советской атомной подлодки К-278 "Комсомолец".

Хоккей Белорусский форвард Протас подписал контракт новичка с «Вашингтоном» «Вашингтон» подписал трёхлетний контракт новичка с нападающим Алексеем Протасом, сообщает пресс-служба столичного клуба.

Футбол Футбольный клуб ЦСКА сменил конечного бенефициара 37-летний Вадим Гинер больше не является конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет футбольным клубом ЦСКА.

Авто Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.

Экономика Орешкин пообещал кадровые решения в госкомпаниях Министр экономического развития Макси Орешкин призвал ужесточить контроль над выполнением ключевых показателей эффективности (KPI) в компаниях, с государственной долей свыше 50%.

Экономика Джером Пауэлл порадовал участников рынков На июньском заседании ФРС многие управляющие посчитали, что необходимость в «несколько более стимулирующей» денежной политике выросла, отметил Пауэлл: «С тех пор, учитывая поступающие данные и прочие события, представляется, что неопределенность в связи с напряженностью в торговле и беспокойство относительно силы мировой экономики продолжают оказывать давление на перспективы экономики США».

Происшествия В Калуге сел самолет из Черногории из-за потерявшего сознание пилота Самолет авиакомпании Montenegro Airlines в 12:47 мск экстренно приземлился в калужском аэропорту из-за обморока у пилота, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

Наука Обнаружен способ худеть без диет Американские ученые считают, что слабые мышцы – это не только следствие недостаточной физической активности, но также стрессов и неправильного питания.

Политика Совладелица «Рустави 2» потребовала уволить гендиректора канала Совладелица грузинского телеканала "Рустави 2" Нино Нижарадзе настаивает на увольнении Николоза Гварамии с поста гендиректора.

Футбол Корниленко завершит карьеру и станет тренером в «Крыльях Советов» Нападающий самарских «Крыльев Советов» Сергей Корниленко завершит спортивную карьеру и войдет в тренерский штаб клуба.

Экономика Рыболовлев продал купленное у Трампа поместье во Флориде Бизнесмен Дмитрий Рыболовлев продал участки, на которые разделил бывшее поместье президента США Дональда Трампа в Палм-Бич (Флорида).

Политика МИД Эстонии счел провокацией салют в честь освобождения Таллина Проведенный в России салют в честь 75-летия освобождения Таллина от немецко-фашистских захватчиков счел провокацией глава эстонского МИД Урмас Рейнсалу.

Политика Путин призвал отказаться от санкций против Грузии Президент России Владимир Путин призвал не вводить санкции против Грузии "из уважения к грузинскому народу".

Происшествия Десять человек пострадали в ДТП в Ленобласти, один из них погиб По данным регионального УГИБДД, в ДТП пострадали 10 человек, в том числе двое детей, одна из пострадавших женщин скончалась.

Происшествия В Барнауле устраняют крупный пожар в жилом доме В одном из жилых домов в Барнауле начался пожар. Огонь из квартиры на пятом этаже перебросился на крышу.

Политика Вице-премьер Италии опроверг информацию о финансировании из России Вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз опроверг информацию о получении финансирования возглавляемой им партии "Лига" с российской стороны.

Политика Украина введет уголовное наказание за непризнание Крыма украинским Спикер Верховной Рады Андрей Парубий внес законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за непризнание Крыма и части Донбасса территориями Украины.

Политика Россию заподозрили в попытке финансирования «европейского Трампа» По условиям сделки, Россия должна была перечислить десятки миллионов долларов партии Сальвини, которого издание называет «европейским Дональдом Трампом», в обмен на политическую лояльность.

Экономика Кудрин усомнился в прогнозах Минфина о росте реальных доходов россиян В Счетной палате считают "слишком оптимистичным" прогноз главы Минфина Антона Силуанова о том, что в 2019 году реальные доходы россиян вырастут на 1%, заявил глава контрольного ведомства Алекей Кудрин.

Политика Зеленский решил превратить чернобыльскую зону в «туристический магнит» Президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении превратить чернобыльскую зону в «научный и будущий туристический магнит».

Происшествия Пятерых полицейских отстранили от работы из-за дела Голунова Пятерых сотрудников УВД по ЗАО Москвы отстранены от работы из-за дела Ивана Голунова, сообщает "Московский Комсомолец".

Политика В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Хердт прокомментировал призыв немецкого журналиста Свена Феликса Келлерхофа снести памятник Победы, возведенный в память о погибших в танковом сражении на Прохоровском поле в 1943 году.