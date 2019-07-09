Экономика
Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru 02:15
Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 13:17, Вашингтон
Армия и оружие
ДНР опровергает заявление Киева об обстреле колонны ВСУ с губернатором
Обновлено в 12:24
Интернет
Пароли сотен тысяч пользователей Ozon утекли в сеть
В Ozon уточнили, что сбрасывают пароли пользователей в случаях, если специалисты находят данные в открытом виде в интернете, как и сделали с учетными записями из утечки.
Обновлено в 12:33
Армия и оружие
Автоколонна с главой Донецкой области попала под смертельный обстрел
Автоколонна, в которой ехал глава подконтрольной Киеву Донецкой областной государственной администрации Украины Павел Кириленко, попала под обстрел, передает "Интерфакс".
Обновлено в 12:19
Шоу-бизнес
Суд признал Хулио Иглесиаса отцом 43-летнего испанца
В документе сказано, что судья «дал оценку иску, который подал 43-летний житель Валенсии», и постановил, что он «является биологическим сыном певца Хулио Иглесиаса».
Обновлено в 08:25
Политика
Телемост между Украиной и Россией состоится на российском телевидении
Телемост между Россией и Украиной состоится в пятницу, 12 июля, в российской телестудии.
Обновлено в 12:24
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В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, как в Екатеринбурге чуть не попала под колёса кортежа главы государства девушка, не соответствует действительности.
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Происшествия
Пропал фигурант дела против сотрудников ФСБ
Сегодня, 10 июля 2019 года, стало известно об исчезновении фигуранта уголовного дела против сотрудников ФСБ, обвиняемых в разбойном нападении.
Обновлено в 02:58
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено в 06:07
Авто
Aston Martin показал спорткар DBS GT Zagato
К 100-летнему юбилею ателье Zagato специалисты компании Aston Martin разработали лимитированную серию модели DBS GT Zagato.
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Шоу-бизнес
Разошедшегося с Собчак Виторгана увидели с актрисой Нинидзе
Максим Виторган, расставшийся в этом году с Ксенией Собчак, был замечен с 27-летней актрисой Нино Нинидзе.
Обновлено в 10:40
Общество
Мосгорсуд отказал «Новой газете» в апелляции по иску ФСБ из-за статей о пытках
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы, признавшего статьи «Новой газеты» о пытках гражданина Киргизии сотрудниками ФСБ не соответствующими действительности и порочащими репутацию силового ведомства, сообщил RNS руководитель юридической службы издания Ярослав Кожеуров.
Обновлено в 11:40
Происшествия
В Москве мужчина пытался продать девочку за полмиллиона рублей
Мужчину задержали в Москве после попытки продать девочку-подростка за 500 тысяч рублей, сообщила в среду журналистам старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.
Обновлено в 09:19
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Футбол
Воспитанник «Локомотива» продолжит карьеру в «Ростове»
Обновлено в 11:35
Происшествия
Опрокинувшийся в Черном море катер подняли со дна
Обновлено в 12:04
Происшествия
СК передал в Москву дело врачей, обвиненных в убийстве новорожденного
Уголовное дело калининградских врачей Елены Белой и Элины Сушкевич, обвиняемых в смерти новорожденного, передали из второго следственного управления ГСУ СК России (Петербург) в Москву для дальнейшего расследования.
Обновлено в 11:50
Происшествия
Саудовскую принцессу обвиняют в насилии над сантехником
Неприятный инцидент произошел в парижской квартире принцессы три года назад. Поведение вызванного для ремонта сантехника рассердило хозяйку.
Обновлено в 12:34
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Общество
В России могут вырасти штрафы за вождение без техосмотра
В Государственной думе во втором чтении был принят пакет законопроектов, которые предусматривают ужесточение наказания за вождение без пройденного техосмотра.
Обновлено в 11:26
Авто
Названы самые популярные в России автомобили до 1 млн рублей
Эксперты «Автостата» составили список самых продаваемых в России автомобилей стоимостью от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
Обновлено 08 июля в 10:27
Происшествия
ФСИН опровергла побег из колонии, где находятся Кокорин и Мамаев
Управление ФСИН по Белгородской области сообщило, что побега из колонии №4 не было, осужденные сбежали из исправительного центра, где находились на принудительных работах.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Пожарные Барнаула локализовали возгорание в жилом доме
Пожарные локализовали возгорание в жилом доме в Северо-Власихинском проезде в Барнауле, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:29
Политика
Мать Габунии отреагировала на скандал после оскорбления Путина
Реакция матери грузинского телеведущего Георгия Габунии, заслуженной артистки Грузинской ССР Джульетты Вашакмадзе на мат сына в прямом эфире не была осуждающей.
Обновлено в 05:11
Армия и оружие
Адмирал США заявил о сотнях российских военных в Венесуэле
«В Венесуэле есть российские войска, и есть российские подрядчики оборонного сектора, поддерживающие режим Мадуро»,– заявил Крейг Фоллер, выступая на слушаниях в сенате.
Обновлено в 01:40
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено в 08:58
Политика
Медведчук попросил Медведева об отмене санкций для Украины
Руководитель политического совета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук обратился к премьер-министру Российской Федерации Дмитрию Медведеву с просьбой о продолжении отмены санкций для Украины.
Обновлено в 11:13
Футбол
Агент оценил шансы футболиста Фернандеша остаться в «Локомотиве»
Паулу Барбоза, агент полузащитника московского «Локомотива» Мануэла Фернандеша, прибыл в Москву для переговоров с клубом о новом контракте своего клиента.
Обновлено в 10:08
Гаджеты
Nintendo анонсировала портативную консоль Switch Lite
Компания Nintendo анонсировала на своем официальном сайте выход новой портативной консоли Switch Lite, которая станет упрощенной версией основной консоли линейки Switch.
Обновлено в 10:10
Хоккей
Илья Воробьев покидает пост главного тренера сборной России
Место Ильи Воробьева, под руководством которого сборная России на чемпионате мира-2019 заняла третье место, займет Алексей Кудашов, ранее являвшийся ассистентом главного тренера.
Обновлено вчера в 19:15
Кино
Умер актер фильма «Люди в черном»
Обновлено в 00:34