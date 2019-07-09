Экономика

Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru 02:15

Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Пауэлл порадовал американских инвесторов

Finam.Ru13:00

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Главная речь месяца. Чего ждут рынки от выступления председателя ФРС

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Сильные данные по рынку труда не изменили позицию ФРС - Пауэлл

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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:20, Вашингтон
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Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире

Американский журнал Forbes составил рейтинг 100 самых высокооплачиваемых звезд в 2019 году.
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Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал последние события вокруг вратаря красно-зеленых Маринато Гильерме.
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Доренко оштрафовали за парковку через неделю после смерти

Журналисту Сергея Доренко пришел штраф ГИБДД за неправильную парковку через неделю после его смерти, сообщает РЕН.
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Роскомнадзор потребует от Ozon разъяснить утечку данных пользователей

Роскомнадзор направит письмо в Ozon с требованием разъяснить утечку данных пользователей, сообщили в пресс-службе ведомства.
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В Париже начался заочный суд над единственной дочерью короля Саудовской Аравии Салмана Аль Сауда принцессой Хассой бинт Салман.
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Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
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Меркель в третий раз задрожала на встрече на высшем уровне

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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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