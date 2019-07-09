Экономика

Пауэлл порадовал американских инвесторовFinam.Ru 13:00

В среду, 10 июля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне укрепления надежд на скорое повышение ключевой процентной ставки ФРС, явные намёки на которое прозвучали в комментариях главы ведомства.
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Пауэлл порадовал американских инвесторов

Finam.Ru13:00

Председатель ФРС Пауэлл: С июньского заседания неопределенность продолжает оказывать давление на перспективы экономики США

ПРАЙМ12:25

Рынки расценили комментарии главы ФРС как намек на готовность снизить ставки

Вести.Финанс09:34

Джером Пауэлл порадовал участников рынков

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Главная речь месяца. Чего ждут рынки от выступления председателя ФРС

РБК02:11

Федрезерв может более четко артикулировать позицию относительно дальнейшей динамики ставок. Утренний комментарий ПСБ по рынку акций 10 июля 2019 г

Глас Народа01:51

Федрезерв встряхнет рынки

DP.RUвчера в 13:42
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Дети Кейт Миддлтон испортили первый публичный выход сына Меган Маркл

Обновлено в 13:01
Армия и оружие

Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие

Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге

В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
Хоккей

СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера

Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Футбол

Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки

Обновлено в 14:09
Происшествия

Американскую женщину-ученого нашли мертвой в пещере на Крите

Обновлено вчера в 10:51
Общество

В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день

По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Финансы

Рубль подорожал после заявления главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Наука

Химики из МГУ создали идеальные наночастицы для косметики

Обновлено в 05:37
Наука

Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео

Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено вчера в 00:27
Политика

Медведев встретился с Бойко и Медведчуком

В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:38
Экономика

«Дом.РФ»: Счетная палата проводит регулярные проверки компании

Обновлено в 08:42
Кино

Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды

Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории.
Обновлено в 12:21
Наука

Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад

Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Спорт

Natus Vincere выступят на The International 2019

Новая эра наконец дает свои плоды Natus Vincere прошли на The International 2019 по Dota 2. В гранд-финале региональных квалификаций, коллектив Акбара "SoNNeikO" Бутаева переиграл Winstrike Team со счетом 3:0. До этого, Na’Vi смогли пройти через Vega Squadron, которых многие называли фаворитом после невероятного выступления в открытых квалификациях.
Обновлено в 16:10
Авто

С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle

Обновлено в 04:25
Общество

С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»

Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес

Анна Михалкова рассказала о характере своей дочери

Недавно Михалкова рассказывала о своей роли в семье, в которой все члены считают себя исключительными личностями.
Обновлено в 10:36
Экономика

Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции

Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Гаджеты

Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий

Китайская компания Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, а также создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 09:57
Происшествия

Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву

Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Происшествия

Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали

Обновлено в 08:48
Общество

Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала

СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Футбол

Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА

Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Происшествия

Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки

Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие

Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Обновлено в 07:48
Политика

Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с сопредседателями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком заявил, что существует два решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 09:55
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Новые чипы Samsung появятся на рынке в 2020 году

Производство начнется в 2020 году и выйдет на плановые показатели как раз к моменту начала производства новых флагманских устройств следующего года от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:50
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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