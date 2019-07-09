Экономика
Пауэлл порадовал американских инвесторовFinam.Ru 13:00
В среду, 10 июля, ключевые фондовые индексы Соединённых Штатов Америки в первой половине сессии демонстрируют положительную динамику на фоне укрепления надежд на скорое повышение ключевой процентной ставки ФРС, явные намёки на которое прозвучали в комментариях главы ведомства.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 16:44, Вашингтон
Армия и оружие
Зеленский поручил жестко реагировать на провокации в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак максимально усилить работу по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против мирных граждан и военнослужащих.
Обновлено в 16:19
Армия и оружие
Новый авианосец проекта «Ламантин» представили в Петербурге
В России разработали проект нового тяжелого авианосца, сопоставимого по характеристикам с американскими кораблями класса Nimitz.
Обновлено в 06:25
Хоккей
СКА объявил о назначении Кудашова на пост главного тренера
Кудашов 10 июля был также назначен на пост главного тренера сборной России вместо все того же Воробьева.
Обновлено в 14:15
Футбол
Сенегал вышел в полуфинал Кубка Африки
Обновлено в 14:09
Происшествия
Американскую женщину-ученого нашли мертвой в пещере на Крите
Обновлено вчера в 10:51
Общество
В России водителей скоро смогут штрафовать на 2 тысячи рублей в день
По информации издания kolesa.ru, один из принятых законопроектов касается введения штрафов за оформление диагностических карт без фактического прохождения техосмотра.
Обновлено в 01:25
Политика
Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса
Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено в 16:29
Финансы
Рубль подорожал после заявления главы ФРС США
Рубль подорожал к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи. По состоянию на 22:00 мск, курс евро опустился до 71,045 руб.
Обновлено в 16:10
Наука
Химики из МГУ создали идеальные наночастицы для косметики
Обновлено в 05:37
Наука
Шестижаберная глубоководная акула впервые попала на видео
Ученым впервые удалось заснять на видео шестижаберную глубоководную акулу.
Обновлено вчера в 00:27
Политика
Медведев встретился с Бойко и Медведчуком
В московском офисе "Единой России" началась встреча Медведева с главой стратегического совета, председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Виктором Медведчуком, сопредседателями партии Вадимом Рабиновичем и Юрием Бойко и с членом политсовета партии Тарасом Козаком.
Обновлено в 09:38
Кино
Мультфильму «История игрушек 4» объявили бойкот из-за гей-пропаганды
Христианская организация «Миллион матерей» обвинила мультфильм «История игрушек 4» в пропаганде гомосексуальных связей среди детской аудитории.
Обновлено в 12:21
Наука
Человек современного типа попал в Европу 210 тысяч лет назад
Скорее всего, "человек разумный", высадившись в Европе, не дал неандертальцам жизни в прямом смысле слова Из работы следует, что как минимум для южной Европы первое появление людей нужно датировать не 43-45 тысячами лет назад, как это делали ранее, а гораздо более ранним временем.
Обновлено в 15:35
Спорт
Natus Vincere выступят на The International 2019
Новая эра наконец дает свои плоды Natus Vincere прошли на The International 2019 по Dota 2. В гранд-финале региональных квалификаций, коллектив Акбара "SoNNeikO" Бутаева переиграл Winstrike Team со счетом 3:0. До этого, Na’Vi смогли пройти через Vega Squadron, которых многие называли фаворитом после невероятного выступления в открытых квалификациях.
Обновлено в 16:10
Авто
С конвейера сошел последний Volkswagen Beetle
Обновлено в 04:25
Общество
С предложением продать компанию «Рольф» к ее основателю Сергею Петрову обращался владелец автодилера «Авилон»
Александр Варшавский, как сказал Петров в интервью изданию The Bell, может быть интересантом уголовного дела.
Обновлено в 15:30
Шоу-бизнес
Анна Михалкова рассказала о характере своей дочери
Недавно Михалкова рассказывала о своей роли в семье, в которой все члены считают себя исключительными личностями.
Обновлено в 10:36
Экономика
Сотрудник Росстата уволился из-за публикации данных об инфляции
Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
Обновлено в 14:50
Гаджеты
Huawei ведет переговоры о покупке российских технологий
Китайская компания Huawei ведет переговоры с несколькими российскими компаниями о покупке бизнеса, а также создании совместных предприятий и использовании их технологий.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Дело о смерти младенца в калининградском роддоме передали в Москву
Уголовное дело в отношении калининградских врачей, обвиняемых в смерти новорожденного в роддоме, передано для дальнейшего расследования в специализированный отдел Главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России по поручению председателя СК Александра Бастрыкина.
Обновлено в 11:17
Происшествия
Мужа похитившей 20 млн рублей кассирши задержали
Обновлено в 08:48
Общество
Алибасов после разоблачения с позором бежал с Первого канала
СМИ сообщили о наличии доказательств того, что история с отравлением продюсера Бари Алибасова была тщательным образом спланирована.
Обновлено в 15:39
Происшествия
Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве
В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено в 14:47
Футбол
Гинер стал конечным бенефициаром ЦСКА
Евгений Гинер стал конечным бенефициаром британской компании Bluecastle Enterprises, которая владеет ЦСКА.
Обновлено в 14:13
Происшествия
Назван возможный виновник гибели 20-летней российской гандболистки
Назван возможный виновник гибели игрока сборной России по пляжному гандболу Екатерины Королевой.
Обновлено в 11:47
Армия и оружие
Украина заявила о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze
Обновлено в 07:48
Политика
Медведев назвал два решения проблемы транзита газа через Украину
Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с сопредседателями украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрием Бойко и Виктором Медведчуком заявил, что существует два решения проблемы транзита газа через Украину.
Обновлено в 09:55
Гаджеты
Новые чипы Samsung появятся на рынке в 2020 году
Производство начнется в 2020 году и выйдет на плановые показатели как раз к моменту начала производства новых флагманских устройств следующего года от компании Samsung.
Обновлено вчера в 14:50