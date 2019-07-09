Финансы
Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru вчера в 02:15
Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено вчера в 23:55, Вашингтон
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Экономика
Средний чек россиянина в магазине увеличился до 556 рублей в июне
«В Москве средний чек в июне похудел на 1,8%. Таким образом, он опустился до 706 руб. с майского показателя в 719 руб.»,— сообщает «Ромир».
Обновлено вчера в 21:59
Происшествия
Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
Обновлено вчера в 18:34
Наука
Пять российских пар согласились на генное редактирование детей
В интервью изданию New Scientist исследователь рассказал, что в эксперименте готовы принять участие пять пар родителей из России.
Обновлено 09 июля в 10:05
Происшествия
Более 130 человек подхватили инфекцию в хабаровском психинтернате
В психоневрологическом интернате в поселке Эльбан Хабаровского края зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции.
Обновлено вчера в 22:56
Авто
Mitsubishi анонсировала обновлённый Pajero Sport
Компания Mitsubishi анонсировала премьеру обновленного кроссовера Pajero Sport.
Обновлено вчера в 02:51
Общество
Гороскоп на 9 июля: Скорпионам не стоит идти на поводу у эмоций
Звезды рекомендуют Скорпионам не идти на поводу у эмоций, при этом выражать их не запрещается.
Обновлено 09 июля в 01:27
Происшествия
Суд отправил в колонию студентку, дважды оправданную присяжными
Обновлено вчера в 10:14
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Запуск ракеты-носителя Vega с космодрома Куру с военным спутником ОАЭ на борту завершился неудачей после смещения траектории, сообщила исполнительный вице-президент французской компании Arianespace Люс Фабрегетт.
Обновлено вчера в 22:38
Политика
Советник Зеленского предложил переименовать Россию и русский язык
Советник президента Украины Владимира Зеленского, кандидат в депутаты от президентской партии "Слуга народа" Никита Потураев предложил переименовать русский язык в "российский", а саму Россию - в "Московию".
Обновлено вчера в 19:38
Политика
В Германии журналист призвал снести памятник под Прохоровкой
Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 07:59
Экономика
Быстрым платежам накручивают процент
Крупные банки настаивают на увеличении своей комиссии Ряд крупных банков добивается увеличения минимальной комиссии в системе быстрых платежей (СБП) при расчетах с юридическими лицами с предложенных ЦБ 0,4% до 1%. Более того, кредитные организации намерены вводить дополнительные комиссии для юрлиц, которые сделают стоимость платежей сопоставимой с тарифами при оплате картами — в среднем 1,85%.
Обновлено вчера в 19:07
Общество
Эксперт: летом нужно есть побольше персиков и бананов
Обновлено вчера в 20:24
Экономика
Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса
Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено вчера в 11:05
Космос
Японский зонд «Хаябуса-2» совершил вторую посадку на астероид Рюгу
Обновлено вчера в 21:24
Политика
Изгнанный с совещания чиновник с судимостью подаст в суд на Зеленского
Секретарь Бориспольского горсовета Ярослав Годунок, которого президент Украины Владимир Зеленский прогнал с заседания, собирается подать на него в суд.
Обновлено вчера в 15:38
Хоккей
Назначен новый главный тренер сборной России по хоккею
Кудашов с 2013 по 2015 год возглавлял подмосковный "Атлант". С 2015 по 2017 год он занимал пост главного тренера ярославского «Локомотива».
Обновлено вчера в 13:32
Интернет
Программа-шпион научилась читать секретные чаты на устройствах с iOS
«Лаборатория Касперского» описала новую версию программы-шпиона FinSpy – она, как и прежде, собирает информацию из памяти гаджета, например переписку, контакты, файлы и программы, но теперь FinSpy научена еще и читать чаты, в том числе секретные, в мессенджерах Telegram, WhatsApp, Signal и Threema на гаджетах со старыми версиями iOS.
Обновлено вчера в 09:06
Происшествия
Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги
Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка Камчатского края накренился деревянный двухэтажный многоквартирный дом 1970-х годов постройки.
Обновлено вчера в 21:46
Гаджеты
Huawei заинтересовалась «Эльбрусами»
Сообщается, что Huawei на протяжении последних нескольких месяцев обращалась к российским компаниям, среди которых МЦСТ, разрабатывающая процессоры «Эльбрус», производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ) и другого оборудования для обеспечения информационной безопасности «Норси-Транс», а также разработчик операционной системы «Альт» «Базальт СПО».
Обновлено вчера в 08:39
Недвижимость
Аналитики зафиксировали рост цен на новостройки в регионах России
В ожидании изменений, связанных с переходом на проектное финансирование через эскроу-счета, средняя стоимость квадратного метра по всей стране подорожала на 11% за год и в июне 2019 года составила 70,3 тыс. руб. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики сервиса объявлений "Авито Недвижимость".
Обновлено вчера в 05:02
Происшествия
Генпрокуратуру просят разобраться с избиением людей в суде Реутова
На сторонников арестованного активиста и журналиста Евгения Куракина напали люди с дубинками и в масках.
Обновлено вчера в 17:03
Происшествия
В Кушве из-за урагана более 200 домов остались без электричества
В результате непогоды без электричества остались более 200 домов, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Обновлено вчера в 23:02
Общество
Польша отказалась выдать Швеции россиянина, забравшего своих детей
Окружной суд Варшавы отказал Стокгольму в экстрадиции россиянина Дениса Лисова, который забрал из шведской приемной семьи трех своих дочерей и вывез их в Польшу.
Обновлено вчера в 08:58
Происшествия
Трое детей погибли при пожаре в доме в Новосибирской области
Трое детей погибли и одна женщина пострадала в результате пожара в частном доме в селе Целинное Коченевского района Новосибирской области.
Обновлено вчера в 23:33
Политика
Порошенко прогнали с митинга в Закарпатской области
В городе Свалява Закарпатской области жители прогнали с предвыборного митинга бывшего президента Украины Петра Порошенко, сообщает «Страна.ua».
Обновлено вчера в 21:24
Происшествия
Пожар в многоэтажном доме в Барнауле ликвидирован
Возгорание в многоэтажном доме в Барнауле на площади 1 тыс. кв. м ликвидировано. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по Алтайскому краю.
Обновлено вчера в 12:34