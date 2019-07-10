Экономика

Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru вчера в 02:15

Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Пауэлл порадовал американских инвесторов

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Вести.Финансвчера в 02:10

ФРС против Дональда Трампа

ПРАЙМ09 июля в 10:19
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Сын Меган Маркл остался без внимания из-за детей Кейт Миддлтон

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Обнаружен новый признак развития аутизма у ребенка

По словам ведущего автора нового исследования Сьюзен Мэйс, нетипичное пищевое поведение присутствовало у 70% детей с аутизмом (оно, кстати, встречалось у аутистов в 15 раз чаще, чем у детей с нейротипией).
Обновлено вчера в 00:53
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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
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Месси признан лучшим футболистом года по версии ESPN

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В Греции найдены древнейшие в Европе человеческие останки

В Греции обнаружили древнейшие в Европе останки человека.
Обновлено вчера в 23:43
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В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона

В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.
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В городе Кушве Свердловской области сотни человек остались без электричества из-за непогоды.
Обновлено вчера в 22:49
Происшествия

Россияне погибли из-за шторма в Греции

Два россиянина и пять иностранцев стали жертвами шторма на севере полуострова Халкидики в Греции, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:13
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Зеленский поручил жестко реагировать на обстрелы в Донбассе

Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие

Иранские корабли попытались остановить британский танкер

Обновлено вчера в 20:57
Происшествия

В Пакистане 11 человек погибли при столкновении поездов

В Пакистане 11 человек погибли и 67 получили ранения при столкновении пассажирского поезда с грузовым.
Обновлено в 01:25
Общество

Производство аналога живой кожи открыли в столице Бурятии

Обновлено вчера в 22:36
Политика

Меркель сделала заявление после приступа

Обновлено вчера в 07:40
Экономика

Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате

Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.
Обновлено в 01:45
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено вчера в 22:23
Общество

WSJ: ответственная за пожар в Калифорнии компания годами не ремонтировала опоры ЛЭП

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, годами не ремонтировала опоры линии электропередачи, что привело к катастрофе.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Порядок согласования границ дачных участков определен

Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
Обновлено вчера в 09:38
Политика

Болтон и Данилюк обсудили «мирное восстановление» территории Украины

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк обсудили в среду в Вашингтоне "мирное восстановление" территории Украины.
Обновлено вчера в 20:07
Политика

Жители Грузии предложили заткнуть рот гендиректору «Рустави 2»

Своими скандальными выходками сотрудники грузинского телеканала «Рустави 2» намеренно стараются ухудшить и ещё более осложнить отношения между Россией и Грузией.
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«Яндекс» запустил приложение для сравнения цен в продуктовых сетях

Приложение занимается анализом розничных цен в крупнейших продуктовых сетях, пишут «Ведомости».
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Клинцевич назвал чушью предложения о переименовании России на Украине

Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич заявил, что предложение советника президента Украины Владимира Зеленского о переименовании России и русского языка является чушью.
Обновлено в 01:18
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Bugatti выпустила двухсотый Chiron

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Обновлено вчера в 09:18
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Папины дочки» Екатерина Старшова успешно сдала ЕГЭ

Звезда сериала "Папины дочки" Екатерина Старшова порадовала поклонников новостью о том, что ей удалось успешно сдать ЕГЭ.
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Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
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Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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