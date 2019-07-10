Экономика

Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru 02:15

Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Пауэлл порадовал американских инвесторов

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Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II

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Экономика

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Глава межрегионального центра обработки и распространения статистической информации Росстата Евгений Сычев уволился из-за досрочной публикации данных об инфляции.
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Спасшего детей от мусульман россиянина отказались отдавать под суд

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Технологии

Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет

Представитель пресс-службы Ozon в ответ на вопросы РБК сообщил, что компания мониторит подозрительные активности в интернете и видела базу с данными пользователей.
Обновлено в 11:05
Экономика

Правительство рассмотрит список целевых программ для финансирования в 2020-2022 годах

Правительство России под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева соберется в четверг на очередное заседание, на котором, как сообщила пресс-служба кабмина, планируется обсудить 11 вопросов, включая финансирование федеральных целевых программ на предстоящие три года, ряд законопроектов и ассигнования на медицинские изделия.
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Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
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В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Меркель сделала заявление после приступа

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Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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