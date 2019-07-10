Экономика
Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru 02:15
Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 22:49, Вашингтон
Происшествия
Россияне погибли из-за шторма в Греции
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Происшествия
Неизвестный попытался проникнуть в спальню Елизаветы II
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Политика
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Технологии
Логины и пароли пользователей Ozon утекли в интернет
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Правительство рассмотрит список целевых программ для финансирования в 2020-2022 годах
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Интерпол задержал россиян в Уругвае
Местная полиция совместно с сотрудниками Интерпола поймала и задержала двух россиян, которые подозреваются в помощи итальянскому мафиози Рокко Морабито.
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Дочь Винокура подорвала здоровье постоянными голоданиями 33-летняя наследница юмориста сделала шокирующее признание.
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Армия и оружие
В США заявили о попытке кораблей Ирана остановить британский танкер
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Общество
Синоптики предупредили о погодных аномалиях в августе
В августе в некоторых российских регионах ожидаются погодные аномалии, рассказал представитель Гидрометцентра Владимир Тищенко «Российской газете».
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Эксперт рассчитал обвал доллара в случае дефолта в США
Если дефолт США произойдет, первоначальная реакция доллара будет выражена ростом курса.
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Общество
Химические опыты и выживание в джунглях: чему учат детей в лагерях Барнаула
Юные блогеры и бизнесмены В Барнауле досуговые учреждения предлагают широкие образовательные программы.
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Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Меркель сделала заявление после приступа
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Общество
На Камчатке многоквартирный дом накренился из-за аномальной жары
В селе Аянка Камчатского края накренился деревянный двухэтажный многоквартирный дом 1970-х годов постройки.
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Политика
В бундестаге прокомментировали призыв снести памятник под Прохоровкой
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Армия и оружие
Автоколонна главы Донецкой области попала под обстрел
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Политика
Строящаяся в РФ трасса «Меридиан» станет кошмаром для США, считают в Германии
Автомагистраль "Меридиан" от Казахстана до Белоруссии, проходящая по территории России, теснее свяжет Китай и Европу и поэтому станет настоящим кошмаром для США.
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Жители города Свалява в Закарпатской области Украины прогнали экс-президента страны Петра Порошенко с предвыборного митинга его партии "Европейская солидарность".
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Громадный «Золотой червонец» появился в Магадане
На площади перед ТЦ «Северное сияние» появился новый арт-объект «Золотой червонец»В среду, 10 июня, на площади перед торговым центром «Северное сияние» состоялась торжественная церемония, посвященная открытию нового городского арт-объекта «Золотой червонец», который является ключевой фигурой на благоустроенной площадке.
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