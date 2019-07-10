Экономика

Американские инвесторы ждут выступления ПауэллаFinam.Ru вчера в 02:15

Во вторник, 9 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на смешанной территории в ожидании выступления главы ФРС в Конгрессе, при этом под занавес торгов 8 из 11 основных отраслевых групп в составе S&P 500 закрылись в "зеленой" зоне, а наилучшую динамику продемонстрировал сектор недвижимости.
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Пауэлл порадовал американских инвесторов

Finam.Ruвчера в 13:00

Фондовая Европа торгуется в красной зоне

Финмаркетвчера в 06:07

Валюты и акции ждут комментариев Пауэлла о траектории ставок в США

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Доллар остается возле максимума перед выступлением Пауэлла

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Пауэлл выступит в Конгрессе США: какие сигналы он даст рынкам?

Вести.Финансвчера в 02:10
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Автоматически обработано 7317 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Здоровье

На строительстве онкоцентра в Родниках увеличили число рабочих

К строительству онкоцентра в Родниках привлекли дополнительно 35 рабочих.
Обновлено вчера в 11:41
Энергетика

Глава OMV заявил об интересе к мегапроекту «Газпром нефти» в Арктике

Австрийская OMV может стать партнером «Газпром нефти» в новом мегапроекте в Арктике по разработке ачимовских оторочек Ямбургского месторождения в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), рассказал в интервью РБК глава OMV Райнер Зеле.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Компанию Агаларова заподозрили в нецелевом использовании денег «Автодора»

Следственный комитет установил, что компания «Крокус Интернэшнл» Араза Агаларова использовала два аванса от «Автодора» на 12,6 млрд и 2 млрд руб. (в сумме — 14,6 млрд руб.), перечисленные в 2015–2017 годах, для получения дохода в виде процентов на депозитах, а не для строительства первого участка Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) в Подмосковье.
Обновлено в 00:30
Политика

Советник Зеленского предложил переименовать русский язык и Россию

Советник украинского лидера Владимира Зеленского по политическим вопросам Никита Потураев заявил, что необходимо сменить название России и русского языка.
Обновлено вчера в 21:58
Технологии

В Китае сдали в эксплуатацию первый построенный самостоятельно ледокол

Ледокол "Сюэлун 2" ("Снежный дракон 2") - первый, построенный Китаем самостоятельно, - сдан в эксплуатацию.
Обновлено в 00:14
Финансы

Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США

Рубль подорожал к доллару и евро после заявлений главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Обновлено вчера в 17:49
Экономика

Основатель «Рольфа» заявил о предложении «Авилона» о продаже бизнеса

Основатель «Рольфа» Сергей Петров в интервью The Bell заявил, что совладелец «Авилона» Александр Варшавский предлагал ему продать бизнес.
Обновлено вчера в 18:24
Политика

Пока вы не уснули: в Грузии устроили новую антироссийскую провокацию

РФ задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией РИА Новости Авиасообщение с между Россией и Грузией может быть восстановлено, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в российском внешнеполитическом ведомстве.
Обновлено вчера в 12:45
Общество

Бутина сможет вернуться в Россию не раньше декабря

Обновлено вчера в 13:00
Авто

Bentley официально представил концепт Bentley EXP 100 GT

Британская компания к своему 100-летнему юбилею разработала 1340-сильный концепт-кар с системой автономного вождения и цифровым ассистентом в салоне.
Обновлено вчера в 11:50
Происшествия

Полиция считает, что муж кассирши из Башкирии помогал ей красть деньги

Полиция считает, что супруг Луизы Хайруллиной, которую подозревают в хищении более 20 миллионов рублей у банка, причастен к кражам, мужчина задержан, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено вчера в 08:47
Политика

Украина отказалась выплачивать пенсии жителям Донбасса

Безопасность не может быть обеспечена.
Обновлено вчера в 16:29
Происшествия

Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
Обновлено вчера в 05:49
Авто

В России средний срок владения автомобилем увеличился до 75 месяцев

Обновлено вчера в 05:38
Спорт

Польша в «Финале шести» Лиги наций обыграла Бразилию, США – Францию

В Чикаго состоялись первые матчи группового этапа «Финала шести» Лиги наций.
Обновлено вчера в 23:45
Общество

Составлена подборка самых дорогих и бюджетных специальностей в вузах Чебоксар

ЧГУ имени Ульянова Максимальная стоимость одного года обучения в ЧГУ составила 189310 рублей.
Обновлено вчера в 05:35
Гаджеты

Стали известны цены на новые iPhone 11

Пока информацию о ценах новые модели iPhone XI, iPhone XI Max и iPhone XIR, более известные как iPhone 11, iPhone 11Max и iPhone 11R, раскрыли только для китайского рынка, сообщает astera.ru.
Обновлено вчера в 08:16
Музыка

Макаревич рассказал Собчак о своих миллионах

В ходе интервью Ксении Собчак для YouTube-проекта «Осторожно, Собчак» Макаревич признался, что на его счету лежит миллион.
Обновлено вчера в 13:35
Политика

В Кремле прокомментировали инцидент с кортежем Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что информация о том, как в Екатеринбурге чуть не попала под колёса кортежа главы государства девушка, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 04:36
Армия и оружие

Киев заявил о заходе российского корабля в зону учений Sea Breeze

Российский корабль "Сметливый" зашел в закрытый район, где проводились стрельбы в рамках учений Sea Breeze, заявила пресс-служба Военно-морских сил Украины в фейсбуке.
Обновлено вчера в 07:36
Футбол

Паршивлюк: уважение зарабатывается на поле, а не поцелуями эмблемы

Обновлено вчера в 13:57
Транспорт

В Екатеринбурге закрыли вторую часть моста на ЖБИ

В ночь на 11 июля в Екатеринбурге закрыли вторую часть Малышевского моста по направлению на ЖБИ.
Обновлено в 00:35
Происшествия

Опубликовано фото подозреваемого в убийстве стюардессы в Москве

В Сети появился снимок подозреваемого в убийстве стюардессы Альбины Мухаметзяновой в московском отеле, сообщает РЕН.
Обновлено вчера в 14:47
Экономика

Быстрым платежам накручивают процент

«Крайне важно для развития и поддержки сервиса платежей по СБП ритейлерами, чтобы комиссии были ощутимо ниже, чем приходится платить банкам за эквайринг при карточных расчетах»,— указывает президент АКИТ Артем Соколов.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

В Германии журналист призвал снести памятник под Прохоровкой

Журналист Свен Феликс Келлерхофф, ведущий редактор исторического раздела Die Welt, опубликовал статью, в которой призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, установленный в память о погибших там в июле 1943 года.
Обновлено вчера в 07:59
Энергетика

После загрязнения «Дружбы» на предприятиях нашли около 250 нарушений

Ростехнадзор в результате проверок в связи с загрязнением нефтепровода «Дружба» обнаружил около 250 нарушений требований безопасности на опасных производственных объектах предприятий.
Обновлено вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Лобода опубликовала чужое интимное фото и попыталась оправдаться

В Instagram-stories звезда заявила, что социальная сеть удалила публикацию, а также попыталась оправдаться, отметив, что она нигде не писала, что на снимке изображена именно она.
Обновлено вчера в 14:08
Политика

Зеленский открыл Чернобыльскую зону отчуждения

Обновлено вчера в 09:10
Политика

Пушилин назвал число получивших российские паспорта жителей ДНР

Порядка 3 тыс. человек в ДНР получили паспорта граждан Российской Федерации.
Обновлено вчера в 19:56
Музыка

Таксист Uber из ЮАР стал оперным певцом благодаря соцсетям

Таксист Uber из города Дурбан Южно-Африканской Республики стал оперным певцом после того, как ролик, в котором были показаны его вокальные возможности, стал вирусным.
Обновлено вчера в 08:23
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Джером Пауэлл
Американский юрист
Американский юрист, член Совета управляющих Федеральной резервной системы, назначенный 25 мая 2012 года по предложению Барака Обамы. С 5 февраля 2018 года Пауэлл является Председателем Совета управляющих Федеральной резервной системы; 2 ноября 2017 года он был выдвинут на эту должность президентом США Дональдом Трампом и утверждён голосованием Сената 23 января 2018 года.
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