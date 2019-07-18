Финансы
Американские индексы завершили снижением второй день подрядРБК 02:03
Российские торговые площадки в среду тоже завершили сессии в минусе. Индекс МосБиржи снизился на 1,5%, индекс РТС — на 1,4%. Падение обусловлено закрытием дивидендных реестров ряда крупных компаний.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 04:20, Вашингтон
Общество
Во Францию вернется аномальная жара
Обновлено в 00:07
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Общество
В России предложили создать центр мониторинга оборота алкоголя в сети
«Владельцы сайтов и сервисов, предлагающих купить алкоголь через интернет, безнаказанно осуществляют преступную коммерческую деятельность и игнорируют тренды социальной политики государства», — уверен Зубарев.
Обновлено вчера в 23:11
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлорорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
Медведев назвал дату перехода россиян на электронные паспорта
Премьер – министр России Дмитрий Медведев, в среду, 17 июля, в ходе совещания сказал, что уже через 4 года граждане страны смогут начать пользоваться электронными паспортами.
Обновлено вчера в 13:24
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Политика
Путин упростил украинцам получение российского паспорта
Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено в 02:53
Политика
Конгресс США заблокировал рассмотрение процедуры импичмента Трампа
Палата представителей конгресса США заблокировала начало процедуры отстранения американского президента Дональда Трампа от должности, которую инициировал конгрессмен-демократ Эл Грин от штата Техас.
Обновлено вчера в 19:25
Политика
Помощники Зеленского планируют добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского планирует добиться переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:19
Происшествия
В Ираке боевики атаковали турецких дипломатов: есть погибшие
В иракском Эрбиле неизвестные открыли огонь из автоматического оружия в ресторане, в котором в этот момент находились сотрудники консульства Турции.
Обновлено вчера в 11:28
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Теннис
Хачанов и Медведев попали в заявку на US Open
Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов вошли в число участников турнира US Open, который будет проходить в период с 26 августа по 8 сентября.
Обновлено в 03:42
Политика
Антонов заявил о визовой войне США против России
Соединенные Штаты развязали визовую войну против России. С таким заявлением выступил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено вчера в 18:57
Экономика
Реальные доходы россиян замедлили падение
Реальные располагаемые доходы россиян во II квартале снизились на 0,2% в годовом выражении, сообщил Росстат.
Обновлено вчера в 09:22
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Около 9 тонн марихуаны изъято на Сицилии
Примерно 9 тонн марихуаны было изъято правоохранительными органами Италии в ходе операции в провинции Катания на Сицилии, сообщили 18 июля в агентстве ANSA.
Обновлено в 03:54
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Музыка
Первый российско-британский оркестр представили в Лондоне
Дирижер московского театра «Новая опера» Ян Латам-Кёниг сообщил в Лондоне о создании первого в истории российско-британского оркестра.
Обновлено вчера в 21:50
Происшествия
В Магадане задержали наркокурьера с партией героина в желудке
В Магадане задержан наркокурьер, перевозивший в желудке партию героина.
Обновлено в 03:47
Кино
Премьера фильма от Disney «Король Лев» скоро выходит на экраны России
На экраны российских кинотеатров выходит премьера фильма от Disney "Король Лев", передает nevnov. ru. Картина уже давно обсуждается в Сети.
Обновлено в 03:51
Шоу-бизнес
Отказавшийся от престола король Малайзии развелся с Оксаной Воеводиной
Бывший король Малайзии Мухаммад V развелся с супругой Оксаной Воеводиной.
Обновлено вчера в 03:46
Гаджеты
28 ядер частотой 3,0 ГГц за $15460 — это новый флагманский процессор Intel Xeon Platinum 8284
Семейство серверных процессоров Cascade Lake-SP компании Intel пополнилось новой моделью — Xeon Platinum 8284.
Обновлено в 02:57
Происшествия
Ущерб «Аэрофлоту» от угона самолета в Югре превысил 2 млн рублей
Шаповалов был задержан 22 января 2019 года за попытку захвата самолета Boeing 737-8LJ авиакомпании "Аэрофлот", вылетевшего рейсом Сургут - Москва.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Водитель «Приоры» убил в Саратове пешехода на «зебре» и впечатался в троллейбус. Видео
В Саратове 22-летний водитель разогнался на встречной полосе, насмерть сбил пешехода на "зебре" и разбил машину об троллейбус.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес
Карина Мишулина показала архивное видео с отцом
В очередную годовщину трагедии дочь звезды Карина написала трогательный пост в социальной сети, опубликовав видео из домашнего архива.
Обновлено в 00:00