Финансы

Американские индексы завершили снижением второй день подрядРБК 02:03

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Российские торговые площадки в среду тоже завершили сессии в минусе. Индекс МосБиржи снизился на 1,5%, индекс РТС — на 1,4%. Падение обусловлено закрытием дивидендных реестров ряда крупных компаний.
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Американские индексы завершили снижением второй день подряд

РБК02:03

Фондовая Америка завершила снижением вторую сессию подряд

Финмаркет01:58

Американские индексы торгуются в минусе

Глас Народавчера в 12:44
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