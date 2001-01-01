Финансы
Американские индексы завершили снижением второй день подрядРБК 02:03
Российские торговые площадки в среду тоже завершили сессии в минусе. Индекс МосБиржи снизился на 1,5%, индекс РТС — на 1,4%. Падение обусловлено закрытием дивидендных реестров ряда крупных компаний.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 02:43, Вашингтон
Общество
В Роскачестве назвали лучший детский стиральный порошок
По результатам всех испытаний лучшим детским стиральным порошком был признан «Ушастый нянь».
Обновлено в 02:27
Происшествия
Россиянке грозит тюрьма за покупку лекарства больному сыну
Обновлено вчера в 07:35
Футбол
В Москве болельщик прервал матч ПФЛ и атаковал судью
Болельщик прервал матч первого тура первенства футбольного лиги в зоне Центр между московским "Араратом" и раменским "Сатурном".
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
Под Тверью отключили три энергоблока АЭС
Обновлено в 01:35
Политика
Помощник Зеленского заявил о желании добиться переговоров с Путиным
Команда президента Украины Владимира Зеленского намерена добиться проведения переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 01:53
Происшествия
Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями
Обновлено вчера в 10:02
Общество
Электронные паспорта выдадут досрочно
Новые удостоверения личности появятся уже в 2020 году Правительство определилось с параметрами внедрения в РФ электронных паспортов.
Обновлено вчера в 18:32
Происшествия
В Санкт-Петербурге задержали друга Алексея Кудрина
В Санкт-Петербурге задержан бизнесмен Рушан Насибулин, которого называют другом председателя Счетной палаты РФ Алексея Кудрина.
Обновлено вчера в 09:01
Технологии
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств
Обновлено вчера в 09:47
Происшествия
СК возбудил уголовное дело против лидера ОУН
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении одного из лидеров Организации украинских националистов* Николая Коханивского, рассказали RT в ведомстве.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Сотрудник турецкого генконсульства погиб при нападении в Эрбиле
Сотрудник турецкого генконсульства погиб при вооруженном нападении в столице Иракского Курдистана Эрбиле.
Обновлено вчера в 09:14
Транспорт
Минтранс предложил штрафовать за неоплату проезда по платным дорогам
В Минтрансе России предложили штрафовать водителей за неоплату проезда по платным автомобильным дорогам.
Обновлено в 02:28
Политика
Лавров назвал позицию Дании по «Северному потоку-2» политизированной
Глава МИД России Сергей Лавров считает, что у Дании политизирована позиция в отношении строительства "Северного потока - 2". Об этом он рассказал в интервью немецкому изданию Rheinische Post.
Обновлено в 02:36
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с грузовиком в Приморье
Шесть человек погибли в результате ДТП в Шкотовском районе Приморья при столкновении легкового автомобиля с грузовиком.
Обновлено в 01:19
Политика
В МИД Турции назвали несправедливым решение США по программе F-35
МИД Турции назвал односторонним и незаконным решение США об исключении Анкары из программы по производству истребителей F-35.
Обновлено в 00:01
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Авто
Наблюдаем за тенденциями на конференции BMW NextGen
Конференцию NextGen принимает выставочный комплекс BMW Welt в Мюнхене, открывшийся в 2007 году через дорогу от головного офиса компании.
Обновлено в 02:25
Экономика
Отели в Турции снизили цены для россиян
Из-за оттока туристов турецкие отели пошли на снижение цен на 10-15% на размещение в июле-августе.
Обновлено 16 июля в 11:43
Космос
Ракету с «Союзом МС-13» установили на Гагаринском старте на Байконуре
Ракету-носитель "Союз-ФГ" с пилотируемым кораблем "Союз МС-13" вывезли из монтажно-испытательного корпуса Байконура и установили в вертикальном положении на Гагаринском старте, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Авто
Volkswagen может подписать новый инвестконтракт
Крупнейшим по заявленным инвестициям стал спик с "АвтоВАЗом" с привлечением альянса Renault-Nissan-Mitsubishi – 70 млрд руб. Второй по стоимости контракт заключила группа Volkswagen – 61,5 млрд руб. На третьем месте проект "Камаза" и его СП с Daimler (" ДК рус") – 46,5 млрд руб. Минимальная сумма по этим контрактам – 750 млн руб.
Обновлено вчера в 17:36
Футбол
«Зенит» заявил Заболотного на матчи РПЛ
В состав команды на матчи Российской Премьер-Лиги сезона 2019-2020 были включены нападающий Антон Заболотный и ещё восемь игроков.
Обновлено вчера в 16:48
Авто
В России стартует серийное производство купе-кроссовера Renault Arkana
Сегодня, 18 июля, московский завод Renault начинает серийное производство нового купе-кроссовера Renault Arkana.
Обновлено вчера в 17:52
Происшествия
В Шереметьево на шесть часов задержали рейс во Владивосток с детьми
Обновлено вчера в 20:20
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
В ближайшие пять лет в России может установиться аномально жаркая погода.
Обновлено вчера в 20:01
Армия и оружие
Во Владивосток прибыл корабль «Смерч» с крылатыми ракетами «Уран»
Во Владивосток из пункта базирования на Камчатке для участия в Дне Военно-Морского Флота России прибыл малый ракетный корабль (МРК) ТОФ "Смерч", сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.
Обновлено вчера в 21:04
Армия и оружие
В Индии назван истребитель-победитель опроса о закупке самолёта для ВВС страны
Обновлено вчера в 02:16
Происшествия
Прокуратура в США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Американская прокуратура отозвала обвинения в сексуальном преступлении против актёра Кевина Спейси в связи с отсутствием доступа к уликам.
Обновлено вчера в 17:08
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34