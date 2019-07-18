Российские торговые площадки в среду тоже завершили сессии в минусе. Индекс МосБиржи снизился на 1,5%, индекс РТС — на 1,4%. Падение обусловлено закрытием дивидендных реестров ряда крупных компаний.

Американские индексы завершили снижением второй день подряд

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Политика В Кремле рассказали о перспективах встречи Путина с Зеленским В Кремле заявили, что личная встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским пока не планируется.

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Политика Зеленский сообщил об афере в сфере оборонного комплекса Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что правоохранительные органы раскрыли коррупционную схему в сфере оборонной промышленности.

Политика Путин рассказал, что нужно для урегулирования в Донбассе Полноценное урегулирование ситуации на юго-востоке Украины возможно только при прямом контакте киевской власти с представителями ЛНР и ДНР, заявил президент РФ Владимир Путин.

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Интернет Претензии к российскому приложению с состариванием лиц из-за хранения данных. Главное Во флешмобе с «состариванием» своих портретов участвуют звезды и обычные пользователи не только из России, но и из США, где возникли вопросы к приватности данных пользователей.

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