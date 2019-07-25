Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли до рекордных отметок закрытия. К концу торгов в среду, 24 июля, S&P 500 достиг 3019 пунктов, прибавив 0,5% по сравнению с предыдущим днем. Nasdaq Composite поднялся до 8321 пункта (+0,8%).

Общество В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.

Финансы Расписки Mail.ru Group в Лондоне дорожают более чем на 3% Глобальные депозитарные расписки (GDR) Mail.ru Group на открытии торгов на Лондонской фондовой бирже дорожают более чем на 3% на фоне корпоративных новостей, свидетельствуют данные торгов.

Финансы Увеличение пособий на детей потребует ежегодно 150 миллиардов рублей По информации замминистра Светланы Петровой, рост пособий потребует 150 миллиардов рублей в год.

Происшествия Трап врезался в самолет в московском аэропорту Самоходный трап врезался в пассажирский самолет авиакомпании Nordwind в московском аэропорту Шереметьево.

Происшествия Гудкова вызвали в московский СК Интерфакс передаёт, что зарегистрированный кандидат в депутаты Мосгордумы Сергей Цукасов также прибыл в ведомство в качестве свидетеля.

Общество В Великом Новгороде найдены домонгольские каменные саркофаги Почти в каждом саркофаге нашли останки людей: и мужчин, и женщин, и детей.

Шоу-бизнес Виктория Лопырева отправилась в Грецию на частном самолете Виктория Лопырева недавно покинула Россию на частном самолете, отправившись отдыхать в Грецию.

Происшествия В Армавире из-под конвоя сбежал опасный преступник В городе Армавире (Краснодарский край) сбежал из-под стражи опасный преступник, сообщает областное управление ФСИН.

Кино Трейлер российского сериала про Чернобыль разозлил пользователей сети В сети появился трейлер к российской версии сериала «Чернобыль».

Футбол Около 300 болельщиков «Нефтчи» приедут на матч ЛЕ с «Арсеналом» в Туле По итогам сезона-2018/19 Российской премьер-лиги "Арсенал" стал шестым в турнирной таблице и завоевал право на выступление во втором отборочном раунде Лиги Европы.

Футбол Сергей Семак рассказал о состоянии Артема Дзюбы Форвард Артем Дзюба не примет участие в матче с "Оренбургом", который состоится 28 июля.

Политика Порошенко пришёл на допрос в ГБР Труба отметил, что Порошенко был вызван 17 июля на допрос в качестве свидетеля по делу о возможном уклонении от уплаты налогов и легализации доходов от продажи завода «Кузница в Рыбальском», писал News.ru.

Футбол ПФЛ объяснила хакерской атакой появление «Газмяса» на своем сайте Клуб «Газмяс» появился среди участников первенства Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) в результате хакерской атаки и вскоре был удален.

Общество Высшее образование в регионах может стать бесплатным В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.

Политика Зеленский назначил женщину на пост зампредседателя внешней разведки Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Екатерины Слядневой заместителем председателя Службы внешней разведки Украины.

Политика Трамп выступил на фоне двуглавого орла с клюшками для гольфа Во время выступления президента США Дональда Трампа перед сторонниками в Вашингтоне на экране, который находился за его спиной, была измененная президентская печать.

Политика Путин поздравил следователей с праздником Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов органов следствия с профессиональным праздником.

Экономика В России стали чаще выдавать кредиты наличными В России растет популярность кредитов наличными — объем их выдачи вырос в четверть за последние полгода.

Общество Площадь лесных пожаров в России за сутки сократилась на 25,5 тыс. га "На 00:00 мск 25 июля 2019 года на территории Российской Федерации действовало 162 лесных пожара на площади 147 167 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении.

Происшествия Задержанный за разбой спецназовец ФСБ раскрыл детали преступления Задержанный за разбой сотрудник спецподразделения "Альфа" Роман Оболенский рассказал, какую часть из похищенных 136 миллионов рублей получил он.