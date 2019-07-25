Экономика

Американские индексы взлетели до новых рекордовРБК 02:10

Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли до рекордных отметок закрытия. К концу торгов в среду, 24 июля, S&P 500 достиг 3019 пунктов, прибавив 0,5% по сравнению с предыдущим днем. Nasdaq Composite поднялся до 8321 пункта (+0,8%).
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Американские индексы обновили рекорды

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