Экономика
Американские индексы взлетели до новых рекордовРБК 02:10
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли до рекордных отметок закрытия. К концу торгов в среду, 24 июля, S&P 500 достиг 3019 пунктов, прибавив 0,5% по сравнению с предыдущим днем. Nasdaq Composite поднялся до 8321 пункта (+0,8%).
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