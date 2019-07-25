Финансы

Американские индексы взлетели до новых рекордовРБК 02:10

Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли до рекордных отметок закрытия. К концу торгов в среду, 24 июля, S&P 500 достиг 3019 пунктов, прибавив 0,5% по сравнению с предыдущим днем. Nasdaq Composite поднялся до 8321 пункта (+0,8%).
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US STOCKS-S&P 500 и Nasdaq достигли рекордных пиков благодаря акциям производителей чипов

Financial One02:54

Сегодня в фокусе рынков заседание Европейского центрального банка. Обзор мировых рынков от «ФИНАМ». 25.07.19

Глас Народа01:41

Фондовые торги в США завершились разнонаправленно, в России — снижение

Росбалт02:10

Американские индексы завершили сессию смешанно

Finam.Ru02:10

Рынок акций США: S&P 500, Nasdaq выросли до новых рекордов, Dow Jones снизился

Финмаркет02:08

Американские индексы взлетели до новых рекордов

РБК02:10

Промышленные индексы США в среду демонстрировали разнонаправленную динамику

ПРАЙМвчера в 17:46
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Футбол

ПАОК расторг контракт с украинским защитником Хачериди

Греческий клуб ПАОК расторг контракт с украинским защитником Евгением Хачериди.
Обновлено в 02:23
Происшествия

МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море

Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Политика

Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17

Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика

В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом

В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Кино

Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр

Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Политика

Борис Джонсон стал премьером Великобритании

В результате Джонсон обошел главу МИД Джереми Ханта, у которого 46,656 голосов, и стал преемником Терезы Мэй.
Обновлено 23 июля в 07:34
Недвижимость

ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей

Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика

Точность прогнозов погоды вырастет вдвое

В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы «Полюс-С», благодаря которой вдвое повысится точность прогнозов погоды.
Обновлено вчера в 20:47
Общество

ВВС раскрыла детали бизнеса «старшей дочери Путина»

Обновлено вчера в 10:21
Происшествия

Суд арестовал Навального на 30 суток

Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия

В Сочи после сильных ливней сошел сель

В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные

В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие

Турецкий генерал раскрыл причину конфликта между Вашингтоном и Анкарой

Бывший замначальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал о причине напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено в 02:35
Политика

Трамп наложил вето на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии

Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении продажи вооружений Саудовской Аравии.
Обновлено в 01:12
Происшествия

Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу

Обновлено вчера в 14:54
Кино

Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети

Обновлено в 01:42
Недвижимость

Покупка жилья в Екатеринбурге обойдется дешевле аренды

Покупка квартиры в ипотеку обойдется жителю Екатеринбурга ощутимо дешевле, чем пожизненный съем жилья.
Обновлено вчера в 07:28
Шоу-бизнес

Нурмагомедов возглавил список Forbes самых успешных российских звезд

Обновлено в 02:50
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер после боя

Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Политика

Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана

Обновлено вчера в 13:03
Общество

Высшее образование в регионах может стать бесплатным

В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Футбол

Полузащитник «Челси»: Сарри не был моим другом

Полузащитник «Челси» Жоржиньо поведал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером лондонской команды Маурицио Сарри и рассказал о своём будущем.
Обновлено в 02:10
Происшествия

Легендарный Нотр-Дам может обрушиться из-за аномальной жары

Обновлено в 02:43
Политика

Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина

В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол

Защитник «Ливерпуля» Клайн выбыл на полгода

Обновлено вчера в 12:35
Происшествия

Глава пермского УФССП задержан за взятки

Обновлено в 02:51
Армия и оружие

В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда

Обновлено вчера в 17:59
Происшествия

Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят

Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Экономика

Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей

Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия

СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел

Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено вчера в 14:12
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