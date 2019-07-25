Финансы
Американские индексы взлетели до новых рекордовРБК 02:10
Индексы крупнейших компаний США S&P 500 и индекс технологического сектора Nasdaq Composite выросли до рекордных отметок закрытия. К концу торгов в среду, 24 июля, S&P 500 достиг 3019 пунктов, прибавив 0,5% по сравнению с предыдущим днем. Nasdaq Composite поднялся до 8321 пункта (+0,8%).
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Футбол
ПАОК расторг контракт с украинским защитником Хачериди
Греческий клуб ПАОК расторг контракт с украинским защитником Евгением Хачериди.
Обновлено в 02:23
Происшествия
МиГ-29 ВВС Азербайджана упал в Каспийское море
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана потерпел крушение во время тренировочного полёта, ведётся поиск пилота.
Обновлено в 02:29
Политика
Зафиксированы попытки ФБР вскрыть черные ящики MH17
Федеральное бюро расследований США и Украина пытались завладеть "черными ящиками" упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на руководившего операцией Совета национальной безопасности Малайзии полковника Мохамада Сакри.
Обновлено вчера в 14:21
Политика
В Киеве заявили об историческом союзе с независимым Крымом
В конституции Украины может появиться пункт о «национальной автономии» Крыма.
Обновлено в 00:55
Кино
Умер знаменитый актер Рутгер Хауэр
Актер умер еще 19 июля в своем доме в Голландии после непродолжительной болезни, но новость о его смерти появилась только в день похорон в среду, передает телеканал "Россия 24".
Обновлено вчера в 13:30
Политика
Борис Джонсон стал премьером Великобритании
В результате Джонсон обошел главу МИД Джереми Ханта, у которого 46,656 голосов, и стал преемником Терезы Мэй.
Обновлено 23 июля в 07:34
Недвижимость
ВТБ запустит маркетплейс по продаже изъятых квартир и автомобилей
Банк ВТБ в 2020 году запустит маркетплейс по реализации розничных непрофильных активов, где будет продавать изъятые у должников квартиры и автомобили, а также предоставлять весь комплекс услуг, связанных с покупкой, оформлением и эксплуатацией приобретенного имущества.
Обновлено вчера в 14:48
Экономика
Точность прогнозов погоды вырастет вдвое
В России внедряют новейшую отечественную систему зондирования атмосферы «Полюс-С», благодаря которой вдвое повысится точность прогнозов погоды.
Обновлено вчера в 20:47
Общество
ВВС раскрыла детали бизнеса «старшей дочери Путина»
Обновлено вчера в 10:21
Происшествия
Суд арестовал Навального на 30 суток
Симоновский суд Москвы арестовал основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального на 30 суток за повторное нарушение правил организации митинга, сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
Обновлено вчера в 15:39
Происшествия
В Сочи после сильных ливней сошел сель
В Лазаревском были подтоплены несколько улиц, к утру вода ушла. В Барановском сельском округе сошел сель по ручью Безымянный.
Обновлено в 02:16
Общество
В Гидрометцентре предупредили о снеге в выходные
В Гидрометцентре предупредили о резкой смене погоды практически на всей территории европейской части России.
Обновлено вчера в 09:17
Армия и оружие
Турецкий генерал раскрыл причину конфликта между Вашингтоном и Анкарой
Бывший замначальника Генерального штаба ВС Турции Эргин Сайгун рассказал о причине напряженности в отношениях между Вашингтоном и Анкарой.
Обновлено в 02:35
Политика
Трамп наложил вето на ограничение продажи оружия Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп, как и ожидалось, наложил вето на резолюцию Конгресса об ограничении продажи вооружений Саудовской Аравии.
Обновлено в 01:12
Происшествия
Шестуна перевели из СИЗО в психиатрическую больницу
Обновлено вчера в 14:54
Кино
Трейлер российского сериала «Чернобыль» появился в Сети
Обновлено в 01:42
Недвижимость
Покупка жилья в Екатеринбурге обойдется дешевле аренды
Покупка квартиры в ипотеку обойдется жителю Екатеринбурга ощутимо дешевле, чем пожизненный съем жилья.
Обновлено вчера в 07:28
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер после боя
Российский боксер пропустил несколько ударов в 11-м раунде, после чего его тренер попросил остановить поединок.
Обновлено 23 июля в 11:17
Политика
Путин встретился с бывшим президентом Кыргызстана
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Высшее образование в регионах может стать бесплатным
В Госдуме предложили сделать высшее образование бесплатным в приграничных регионах.
Обновлено в 02:00
Футбол
Полузащитник «Челси»: Сарри не был моим другом
Полузащитник «Челси» Жоржиньо поведал о взаимоотношениях с бывшим главным тренером лондонской команды Маурицио Сарри и рассказал о своём будущем.
Обновлено в 02:10
Политика
Соловьев рассказал об обиде Зеленского на Путина
В мае пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин поздравит Зеленского с успехами в деле урегулирования ситуации в Донбассе и нормализации российско-украинских отношений, если таковые произойдут, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 21:29
Футбол
Защитник «Ливерпуля» Клайн выбыл на полгода
Обновлено вчера в 12:35
Происшествия
Глава пермского УФССП задержан за взятки
Обновлено в 02:51
Армия и оружие
В Сеуле сообщили о запуске КНДР неустановленного снаряда
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Спасавшего детей при пожаре в лагере мальчика посмертно наградят
Десятилетний мальчик, спасавший других детей при пожаре в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, будет представлен к госнаграде, сообщил губернатор Сергей Фургал, передает ТАСС.
Обновлено в 02:39
Экономика
Ретейлеры пригрозили ЦБ бойкотом системы быстрых платежей
Крупные ретейлеры допустили отказ от участия в системе быстрых платежей (СБП), проекте Центробанка, который предполагает возможность оплачивать покупки в магазинах с помощью QR-кодов, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на письмо Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной.
Обновлено вчера в 21:08
Происшествия
СКР завел первое уголовное дело по факту массовой гибели пчел
Следователи завели уголовное дело по факту массовой гибели пчел в Корсаковском районе Орловской области, сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).
Обновлено вчера в 14:12