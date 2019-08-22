Общество В онкоцентре имени Блохина начались массовые сокращения В пресс-службе медицинского учреждения подчеркивают, что изменения не приведут к закрытию структурных подразделений и увольнениям.

Музыка Продюсер Фадеев запретил певице Наргиз исполнять его песни Продюсер Максим Фадеев запретил певице Наргиз (Наргиз Закировой) исполнять свои песни на концертах. Об этом она написала в своем инстаграме.

Наука Отказ от вредной привычки снизит риск развития серьезных заболеваний По ходу исследования стало очевидно, что за первые пять лет после того, как человек бросил курить, риск развития болезней сердца уменьшается на 39%.

Общество Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.

Общество В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных матерей Депутат Госдумы Виктор Зубарев предложил снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%. Он написал обращение главе Минфина Антону Силуанову, сообщает RT.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Политика Кудрин заявил о беспрецедентном применении силы на протестах в Москве Председатель Счетной палаты (СП) Алексей Кудрин в Twitter высказал свое отношение к ситуации вокруг акций протеста в Москве, связанных с выборами в Мосгордуму.

Экономика Реальная доля Bitcoin на рынке превышает 90%. Все дело в ликвидности Реальная доля Bitcoin на рынке криптовалют превышает 90%, выяснили аналитики компании Arcane Research, пишет Forbes.

Происшествия В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами В село Подгорное Кемеровской области после массовой драки с участием цыган ввели ОМОН.

Футбол «Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф Лиги Европы В четверг Спартак проведет в гостях первый матч с Брагой в раунде плей-офф Лиги Европы.

Происшествия В Петербурге при пожаре на теплоходе погиб человек По предварительным данным, погиб один человек — механик, в чьей каюте и случился пожар.

Происшествия Раскрыты детали убийства депутатом своей жены в Челябинской области Соседка депутата Азата Зарипова из челябинского поселка Локомотивный рассказала, что убийство его жены могло произойти на глазах детей.

Гаджеты Компания Xiaomi закроет свою линейку Mi Mix Компания Xiaomi в Китае боролась за права на торговую марку Mix, но в результате проиграла суд, а значит в дальнейшем она не сможет выпускать смартфоны Mi Mix.

Футбол Вратарь ЦСКА перешел в «СКА-Хабаровск» Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покидает армейский клуб и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом рассказал агент Алексей Сафонов.

Хоккей «Сибирь» обменяла права на хоккеиста Яшкина в московское «Динамо» Новосибирский хоккейный клуб "Сибирь" обменял права на чешского форварда Дмитрия Яшкина в московское "Динамо", взамен получив денежную компенсацию.

Футбол Игроки «Амкара» откроют в Перми свою футбольную школу Дмитрий Белоруков,Иван Черенчиков и Сергей Волков с сентября приступят к обучению пермских детей премудростям футбола.

Футбол «Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в Лиге чемпионов В Пирее завершился первый матч плей-офф квалификации Лиги чемпионов, в котором «Олимпиакос» принимал «Краснодар».

Общество Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника» Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.

Общество «Магнит» запустит сеть алкомаркетов «Магнит вечерний» Торговая сеть «Магнит» запустит собственную сеть алкомаркетов «Магнит вечерний», сообщает «Ъ». В компании рассказали, что первый тестовый «Магнит вечерний» площадью 200 кв. м откроется в Самаре.

Политика Евросоюз выступил против возвращения России в G8, сообщил источник Путин, в свою очередь, заявлял, что Россия не исключает возобновления формата G8, однако это "не самоцель".