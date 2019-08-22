Экономика

Акции торговых сетей помогли индексам США вырастиРБК 02:05

В первую очередь рынку помогли квартальные отчеты крупных торговых сетей Target и Lowe's. Продажи Target за последние три месяца превысили прогнозы экспертов, в результате чего акции компании выросли на 20%. Акции Lowe's после публикации финансового отчета поднялись на 10%.
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Индексы США растут за счёт акций торговых сетей

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Акции торговых сетей помогли индексам США вырасти

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В США акции торговых сетей помогли индексам вырасти

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Уолл-стрит растёт перед публикацией протокола ФРС США

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Политика

Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8

Член Совета Федерации Алексей Пушков назвал плохой политикой выставление требований для возвращения России в G8.
Обновлено в 00:00
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Эксперты допустили вторые туры на выборах глав трех регионов

По мнению авторов документа, врио губернатора Алтая Олегу Хорохордину приходится «разбираться с тяжелым наследием» его предшественника Александра Бердникова, который в 2014 году набрал 50,63% и едва не «свалился» во второй тур.
Обновлено вчера в 16:07
Армия и оружие

В США предложили включить в СНВ-3 «все новое оружие России»

Обновлено в 00:14
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Найденную в лесу девочку вертолётом доставили в Нижний Новгород

Обновлено в 02:49
Происшествия

В Екатеринбурге неизвестные избили актеров «Коляда-театра»

Обновлено в 02:23
Политика

Над Донецком подняли российский флаг

Обновлено в 02:43
Происшествия

В Челябинской области девочка погибла от удара током, спасая брата

Во время прогулки мальчик взял в руку провод, его ударило током. Сестра пыталась отвести брата от опоры, но тоже получила электротравму.
Обновлено в 01:55
Политика

Захарова оценила слова Зеленского об условиях возвращения России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в фейсбуке заявление украинского главы Владимира Зеленского, который назвал условия для возвращения России в G8.
Обновлено в 03:55
Происшествия

В кузбасское село ввели ОМОН после массовой драки с цыганами

Обновлено в 02:58
Происшествия

При пожаре на теплоходе в Петербурге погиб один человек

Во время пожара на теплоходе «Петр Чайковский» в Санкт-Петербурге погиб один человек. Он находился в каюте, сообщает ТАСС.
Обновлено в 00:54
Политика

Украинский журналист призвал готовиться к объявлению войны России

Украине нужно подготовиться к "объявлению войны" России — прежде всего следует полностью разорвать все отношения с ней.
Обновлено вчера в 21:29
Авто

На улице Лондона появился автомат по продаже машин

На одной из улиц Лондона установили необычный вендинговый аппарат, в котором находится автомобиль Renault Zoe.
Обновлено в 03:28
Общество

Вышел новый роман Виктора Пелевина

Обновлено вчера в 15:14
Наука

Возникновение психических расстройств связано с загрязнением воздуха

Исследование, благодаря которому ученые обнаружили корреляцию между частотой психических расстройств и уровнем загрязненности воздуха, проводилось на более чем обширных выборах данных — это, в частности, информация о состоянии здоровья 151 млн жителей США, а также аналогичные данные 1.44 млн жителей Дании.
Обновлено вчера в 07:11
Игры

Сотрудник Codemasters рассказал о странном новом устройстве Sony

Пользователь Twitter Мэттью Стотт, который предположительно является сотрудником студии Codemasters, подтвердил информацию о том, что странное устройство Sony, изображения которого попали в сеть, в действительности является девкитом (инструментом для разработчиков) на базе PlayStation 5. Об этом 21 августа сообщил портал IGN.
Обновлено в 04:12
Здоровье

В Ленобласти развивается паллиативная помощь

На территории региона работают около 250 паллиативных коек, это позволяет региону быть в лидерах по России в вопросе оказания паллиативной помощи.
Обновлено вчера в 14:06
Киберспорт

В школьную программу предложили ввести уроки по Dota 2 и FIFA

Обновлено вчера в 23:00
Политика

Путин встретится с главами угледобывающих регионов РФ

«В преддверии Дня шахтера Владимир Путин 22 августа встретится с руководителями угледобывающих регионов Российской Федерации, в число которых входят Кемеровская и Новосибирская области, республики Саха и Хакасия, Красноярский и Забайкальский края», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

На Украине встречу Путина и Макрона назвали «похоронами санкций»

Украинский дипломат Роман Безсмертный в эфире телеканала «UA: Первый» заявил, что встреча президента России Владимира Путина и французского лидера Эммануэля Макрона стала «похоронной процессией» по антироссийским санкциям.
Обновлено вчера в 18:57
Происшествия

Павел Мамаев не оплатил налог на 434 тысячи рублей

Футболист Павел Мамаев, который отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области по делу о драке в центре Москвы, не оплатил налог на 434 тысячи рублей, следует из базы данных должников на сайте Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России.
Обновлено в 01:05
Общество

Дайверы рассказали об ужасающих повреждениях «Титаника»

Американские дайверы обнаружили сильные повреждения "Титаника" из-за коррозии и воздействия микроорганизмов, говорится в пресс-релизе, опубликованном Atlantic Productions.
Обновлено в 01:01
Общество

Роскачество проверило электрочайники на безопасность

Отмечается, что эксперты проверили 30 моделей электрочайников от 23 производителей по 159 показателям качества и безопасности.
Обновлено в 02:20
Общество

Мединский обратился к Чайке из-за строек для Большого театра и в Крыму

Подрядчиков, на которых пожаловался министр, два — ООО «Рост-Е» (стройки в Рязани и Севастополе) и ООО «Корпорация АТТА Групп» (объект для Большого театра).
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес

Внучка Александры Назаровой не приедет на ее похороны

Десятилетняя внучка скончавшейся актрисы и звезды сериала «Моя прекрасная няня» Александры Назаровой не сможет приехать на похороны своей знаменитой бабушки.
Обновлено вчера в 07:58
Происшествия

Экипаж аварийно севшего в Бурятии Ан-24 представили к госнаградам

Обновлено в 04:02
Культура

Фестиваль «Таврида – АРТ» отмечает День флага России

Старт празднования Дня флага России задал зрелищный флешмоб, на котором 4,5 тыс. представителей творческой молодежи, а также выдающиеся деятели культуры и искусства мирового уровня под исполнение гимна России развернули российский триколор размером 12 на 18 метров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Обновлено в 02:55
Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Общество

Медведев поставил перед Минтрудом вопрос о 4-дневной рабочей неделе

Минтруд должен до 30 сентября представить в правительство свою позицию о перспективах введения в России четырехдневной рабочей недели, пишут «Известия» со ссылкой на перечень поручений, данных премьер-министром Дмитрием Медведевым по итогам выступления на Международной конференции труда в Женеве.
Обновлено в 03:43
Шоу-бизнес

Волочкова надела фату с прозрачным нарядом

На презентации, которая прошла в ресторане «Воробьёвы горы», Анастасия появилась в прозрачном белоснежном наряде и фате.
Обновлено вчера в 12:19
Здоровье

Роспотребнадзор объявил о завершении эпидемии лихорадки Эбола в Африке

Африканская эпидемия, вызванная вирусом Эбола, закончилась, но нельзя прекращать работу, так как есть вероятность новой вспышки, заявила в интервью «РИА Новости» глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Обновлено вчера в 22:59
Как работают Яндекс.Новости?
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