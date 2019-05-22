Экономика
Индексы США выросли после некоторых послаблений для HuaweiFinam.Ru 02:15
Во вторник, 21 мая, американский фондовый рынок продемонстрировал положительную динамику по итогам сессии в частности, после того, как Вашингтон временно ослабил торговые ограничения, наложенные на прошлой неделе на китайскую телекоммуникационную компанию Huawei.
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Автоматически обработаны 7252 источника, обновлено в 04:45, Ашберн
Армия и оружие
Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков
Украинские военные заявили, что грузовик с силовиками отклонился от маршрута и попал на неподконтрольную Киеву территорию Донбасса, в результате ополченцы задержали восемь силовиков.
Обновлено в 04:30
Экономика
Рокфеллер обогнал нынешних богачей
Джон Рокфеллер был состоятельнее основателя интернет-гиганта Amazon Джеффа Безоса, признанного самым богатым человеком в истории.
Обновлено в 04:20
Гаджеты
Образец 16-ядерного Ryzen 3000 показал впечатляющую производительность в Cinebench R15
Сообщается, что наверняка там будет представлен 12-ядерный чип, а вот анонс 16-ядерной флагманской модели компания AMD может отложить.
Обновлено вчера в 15:13
Политика
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
Официальный представитель МИД России на своей странице в социальной сети Facebook прокомментировала слова исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун о том, что «ООН не должна терпеть присутствие Российской Федерации» в СБ всемирной организации.
Обновлено в 03:21
Общество
Губернатор Александр Усс прокомментировал повышение своей зарплаты
В Законодательное Собрание внесли законопроект «Об оплате труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края», где прописано повышение окладов для госслужащих.
Обновлено в 03:59
Хоккей
Хоккеисты России обыграли сборную Швеции на чемпионате мира
Со счетом 7:4 завершилась встреча сборной России и команды Швеции в заключительном матче предварительного этапа чемпионата мира в Братиславе 21 мая, сообщает Федерация хоккея России.
Обновлено в 00:02
Армия и оружие
США дали Турции две недели на отказ от покупки С-400 у России
Госдепартамент США потребовал от властей Турции в ближайшие две недели отказаться от покупки зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 у России, сообщает CNBC со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 18:51
Театры
Лариса Луппиан стала худруком Театра имени Ленсовета
Лариса Луппиан официально стала художественным руководителем Театра имени Ленсовета.
Обновлено вчера в 10:31
Политика
Савченко рассказала о страхе в глазах украинских депутатов
Обновлено вчера в 18:44
Общество
Семья главы Крыма Сергея Аксенова, по некоторым данным, владеет элитной недвижимостью в Москве и Симферополе
Сергей Аксенов оформил на тещу квартиру за 400 млн рублей в элитном районе Москвы на Пречистенской набережной, пишет интернет-издание Insider.
Обновлено в 04:02
Политика
Замглавы МИД Украины отказалась занять пост в администрации Зеленского
Как рассказали «Украинской правде» источники в команде Зеленского, дипломат ранее давала согласие быть уполномоченной по вопросам международных судов Украины с Россией, а не заместителем главы администрации президента.
Обновлено в 02:01
Шоу-бизнес
Вилли Токарев попал в реанимацию
Известный певец обратился к врачам московской больницы.
Обновлено в 04:18
Футбол
«Локомотив» и «Урал» поборются за Кубок России по футболу
Обновлено вчера в 17:09
Авто
Toyota возродит минивэн Granvia
Японский автопроизводитель Toyota принял решение о возвращении на рынок 8-местного минивэна Granvia, выпускавшегося с 1995 по 2002 гг. Первые возрожденные модели поступят на австралийский рынок, где велик спрос на праворульные автомобили.
Обновлено в 02:39
Экономика
Центробанк решил вернуться к запрету билетов «банка приколов»
Центробанк вновь рассматривает вопрос о запрете сувенирных денег, пишет «Российская газета» со ссылкой на ответ регулятора на запрос.
Обновлено вчера в 21:33
Спорт
Нарушившая антидопинговые правила чемпионка Игр завершила карьеру
Олимпийская чемпионка по плаванию литовка Рута Мейлутите объявила о завершении карьеры, передает ТАСС.
Обновлено в 03:11
Единоборства
Макгрегор уверен, что еще раз подерется с Нурмагомедовым
Нурмагомедов 6 октября прошлого года в рамках турнира UFC 229 в США победил Макгрегора и защитил титул чемпиона UFC в легком весе.
Обновлено в 02:17
Политика
В МВФ опровергли досрочное прекращение визита миссии на Украину
Украинское представительство Международного валютного фонда (МВФ) опровергло сообщения о досрочном прекращении визита миссии в страну.
Обновлено в 04:16
Наука
Самки бонобо помогают своим сыновьям находить лучших для совокупления
Оказывается, в обезьяньем обществе родственники помогают друг другу даже во время совокуплений.
Обновлено вчера в 07:46
Шоу-бизнес
52-летняя певица Наталья Штурм снялась топлес
52-летняя певица без одежды сфотографировалась, позируя к камере спиной.
Обновлено вчера в 22:07
Футбол
В Азербайджане разочарованы отсутствием Мхитаряна на финале ЛЕ в Баку
Футболист «Арсенала» Генрих Мхитарян не полетит в Баку на финал Лиги Европы УЕФА с «Челси» из-за политической напряжённости между Азербайджаном и Арменией.
Обновлено вчера в 14:12
Политика
Встречу вице-канцлера Австрии с «россиянкой» объяснили наркотиками
Помощник бывшего вице-канцлера Австрии Хайнца-Кристиана Штрахе допустил, что политик находился под действием одурманивающих препаратов во время предполагаемой встречи с некой «россиянкой», сообщает Kronen Zeitung.
Обновлено в 02:50
Шоу-бизнес
Виторган посмеялся над Собчак после ее высказывания
Известный режиссер Максим Виторган посмеялся над размышлениями телеведущей Ксенией Собчак в соцсетях на тему добра и зла.
Обновлено в 02:50
Технологии
Полицейские тестируют камеры с распознаванием лиц
Технология уже используется в камерах видеонаблюдения в Москве Портативные камеры с функцией распознавания лиц тестируют российские полицейские, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на неназванного сотрудника МВД.
Обновлено в 03:33
Наука
Глобальное потепление сменит всемирное похолодание
Обновлено в 04:29
Энергетика
Независимые АЗС предупредили о повышении цен на бензин
Независимый топливный союз предупредил вице-премьера Дмитрия Козака о риске резкого скачка цен на бензин.
Обновлено вчера в 09:41