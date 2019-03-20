Финансы
Американские индексы торгуются в минусеFinam.Ru вчера в 12:50
Нефть марки Brent растет на 0,84% до $68,25 за баррель. Цена на золото падает на 0,36% и торгуется на уровне $1301,41 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в плюсе у отметки 1,1355, прибавляя 0,02%.
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Происшествия
ФБР подключилось к проверке сертификации Boeing 737 MAX
После гибели Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны, включая Россию, закрыли свою территорию для пролёта этих самолётов.
Обновлено в 03:29
Политика
Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области
Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
Обновлено в 05:00
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие
США пригрозили Турции приостановкой поставок F-35
Исполняющая обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер заявила, что американская сторона может приостановить подготовительные мероприятия для поставки в Турцию самолетов F-35.
Обновлено в 02:46
Происшествия
Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось
Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Экономика
Совместное предприятие BASF и Фридмана привлечет €6 млрд
Компания, созданная в результате слияния немецкой Wintershall (100-процентная «дочка» концерна BASF) и DEA, принадлежащей LetterOne Михаила Фридмана, привлечет у консорциума банков €6 млрд.
Обновлено в 06:00
Политика
Ким Чен Ын ищет спасения в России после неудачи с Трампом
Обновлено в 03:37
Футбол
Маркизио рассказал о талантах Дибалы
Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес
Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована
На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Энергетика
ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»
"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
Обновлено в 06:37
Политика
ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы
Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Обновлено в 05:56
Транспорт
Электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 31 марта
В Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта. Об этом 21 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:42
Здоровье
В Минздраве рассказали о ходе разработки новой вакцины от туберкулеза
Новая вакцина от туберкулеза для взрослых может появиться в России, она уже прошла доклинические исследования и первый этап клинических исследований и показала свою высокую эффективность, заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
Обновлено в 05:12
Футбол
Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФС
Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
Обновлено в 06:04
Общество
Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН
Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Экономика
Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ
Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.
Обновлено в 04:22
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес
На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик
На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с певицей Юлией Началовой, скончавшейся от сепсиса в возрасте 38 лет.
Обновлено в 05:27
Кино
Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах
Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.
Обновлено в 04:58
Экономика
Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами
Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:17
Политика
Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»
Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Политика
Власти Казахстана одобрили переименование Астаны в Нурсултан
Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию, предусматривающие переименование столицы республики Астаны в честь первого лидера страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье
Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна
Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Общество
Правила закупок путёвок в детские лагеря могут ужесточить
По словам Андрея Исаева, предлагается внести поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.
Обновлено 18 марта в 07:56
Армия и оружие
Появилось видео сопровождения российскими Су-27 бомбардировщика США
Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 06:14
Футбол
Мауро Икарди вернется к тренировкам с «Интером»
Обновлено в 06:21
Политика
Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти
В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Происшествия
МЧС прокомментировало действия коллег на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»
Пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25—26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров.
Обновлено в 06:29
Наука
Исследователи проанализировали веру в морализаторство богов
Новое исследование предполагает, что на первом месте стояло формирование сложных обществ, и что вера в таких богов помогла объединить людей под общей высшей властью.
Обновлено в 03:05
Политика
Новый президент Казахстана решил посетить Россию
Обновлено в 05:30