Финансы

Американские индексы торгуются в минусеFinam.Ru вчера в 12:50

Нефть марки Brent растет на 0,84% до $68,25 за баррель. Цена на золото падает на 0,36% и торгуется на уровне $1301,41 за тройскую унцию. Валютная пара EUR/USD торгуется в плюсе у отметки 1,1355, прибавляя 0,02%.
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Лихорадка на Уолл-Стрит. Индексы пошли вразнос перед объявлением ставок

РБКвчера в 10:38

Американские индексы торгуются в минусе

Finam.Ruвчера в 12:50
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Происшествия

ФБР подключилось к проверке сертификации Boeing 737 MAX

После гибели Boeing 737 MAX в Эфиопии многие страны, включая Россию, закрыли свою территорию для пролёта этих самолётов.
Обновлено в 03:29
Политика

Андрей Чибис назначен врио губернатора Мурманской области

Владимир Путин назначил Андрея Чибиса временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области.
Обновлено в 05:00
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Армия и оружие

США пригрозили Турции приостановкой поставок F-35

Исполняющая обязанности помощника министра обороны США Кэти Уилбаргер заявила, что американская сторона может приостановить подготовительные мероприятия для поставки в Турцию самолетов F-35.
Обновлено в 02:46
Происшествия

Сообщение о минировании Эрмитажа не подтвердилось

Государственный Эрмитаж, где в четверг в первой половине дня проводилась проверка из-за сообщений о "минировании", открылся для посетителей, подозрительных предметов не обнаружено, сообщает музей.
Обновлено в 05:46
Экономика

Совместное предприятие BASF и Фридмана привлечет €6 млрд

Компания, созданная в результате слияния немецкой Wintershall (100-процентная «дочка» концерна BASF) и DEA, принадлежащей LetterOne Михаила Фридмана, привлечет у консорциума банков €6 млрд.
Обновлено в 06:00
Политика

Ким Чен Ын ищет спасения в России после неудачи с Трампом

Обновлено в 03:37
Футбол

Маркизио рассказал о талантах Дибалы

Обновлено в 06:27
Шоу-бизнес

Порноактриса Елена Беркова экстренно госпитализирована

На прошлой неделе Елене Берковой, звезде фильмов для взрослых, исполнилось 34 года.
Обновлено 19 марта в 20:43
Энергетика

ВС Чечни на неделю перенес рассмотрение жалобы «Газпрома»

"Газпром межрегионгаз Грозный" подал апелляционную жалобу, а затем Генпрокуратура РФ поручила прокурору Чечни поддержать доводы "Газпром межрегионгаз Грозный".
Обновлено в 06:37
Политика

ЦИК отказался передать Грудинину мандат депутата Госдумы

Центризбирком отказался передать директору подмосковного совхоза имени Ленина и экс-кандидату в президенты от КПРФ Павлу Грудинину мандат депутата Госдумы, ранее принадлежавший нобелевскому лауреату Жоресу Алферову, скончавшемуся в начале марта.
Обновлено в 05:56
Транспорт

Электрички в Москве перейдут на летнее расписание с 31 марта

В Москве пригородные поезда перейдут на летнее расписание с 31 марта. Об этом 21 марта сообщается на сайте столичной мэрии.
Обновлено в 04:42
Здоровье

В Минздраве рассказали о ходе разработки новой вакцины от туберкулеза

Новая вакцина от туберкулеза для взрослых может появиться в России, она уже прошла доклинические исследования и первый этап клинических исследований и показала свою высокую эффективность, заявила первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева.
Обновлено в 05:12
Футбол

Дюков подал заявление на Погребняка в комитет по этике РФС

Комитет по этике РФС принял заявку о подаче заявления на нападающего «Урала» Павла Погребняка.
Обновлено в 06:04
Общество

Росреестр предлагает штрафовать за перепродажу данных из ЕГРН

Росреестр предлагает штрафовать юридических лиц, которые занимаются перепродажей данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) третьим лицам, в случае рецидива штраф может достигать 300 тысяч рублей, заявила журналистам глава ведомства Виктория Абрамченко.
Обновлено в 05:24
Экономика

Минприроды подсчитало стоимость биологических и водных ресурсов РФ

Министерство природных ресурсов РФ впервые оценило стоимость леса, воды и животных страны, сообщает РБК.
Обновлено в 04:22
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Шоу-бизнес

На похороны Юлии Началовой приехал Тайванчик

На Троекуровском кладбище в Москве проходит церемония прощания с певицей Юлией Началовой, скончавшейся от сепсиса в возрасте 38 лет.
Обновлено в 05:27
Кино

Режиссер «Т-34» снимет фильм о шахматах

Выступая перед экспертами, режиссер напомнил, что про шахматы практически не снимали фильмов, в то время как интерес к игре в нашей стране велик.
Обновлено в 04:58
Экономика

Forbes назвал десять российских миллиардеров с наибольшими доходами

Forbes назвал десять российских миллиардеров, которые в 2018 году заработали на продаже активов и дивидендах более 11 миллиардов долларов.
Обновлено в 04:17
Политика

Российского депутата наказали за слова о «тунеядцах и алкашах»

Депутата Волгоградской областной думы, бывшего топ-менеджера структуры «Газпрома» Гасана Набиева досрочно лишили полномочий за оскорбление малоимущих пенсионеров.
Обновлено в 06:24
Политика

Власти Казахстана одобрили переименование Астаны в Нурсултан

Депутаты парламента Казахстана приняли в двух чтениях поправки в конституцию, предусматривающие переименование столицы республики Астаны в честь первого лидера страны Нурсултана Назарбаева.
Обновлено вчера в 07:10
Здоровье

Назван главный фактор риска для рождения ребенка с синдромом Дауна

Основным фактором риска рождения ребенка с синдромом Дауна является возраст матери, рассказали в пресс-службе ФБГНУ «Медико-генетический научный центр».
Обновлено вчера в 22:10
Общество

Правила закупок путёвок в детские лагеря могут ужесточить

По словам Андрея Исаева, предлагается внести поправки в закон о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд.
Обновлено 18 марта в 07:56
Армия и оружие

Появилось видео сопровождения российскими Су-27 бомбардировщика США

Министерство обороны России на своем YouTube-канале опубликовало видео сопровождения российскими истребителями Су-27 стратегического бомбардировщика B-52H ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря.
Обновлено в 06:14
Футбол

Мауро Икарди вернется к тренировкам с «Интером»

Обновлено в 06:21
Политика

Bloomberg рассказал о сценарии сохранения Путина у власти

В Кремле активно обсуждают варианты, при которых Владимир Путин сможет оставаться у власти как можно дольше, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 04:36
Происшествия

МЧС прокомментировало действия коллег на пожаре в ТЦ «Зимняя вишня»

Пожар в торговом комплексе «Зимняя вишня» произошел 25—26 марта 2018 года на площади 1600 квадратных метров.
Обновлено в 06:29
Наука

Исследователи проанализировали веру в морализаторство богов

Новое исследование предполагает, что на первом месте стояло формирование сложных обществ, и что вера в таких богов помогла объединить людей под общей высшей властью.
Обновлено в 03:05
Политика

Новый президент Казахстана решил посетить Россию

Обновлено в 05:30
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