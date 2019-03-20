Американские индексы торгуются в минусеFinam.Ru вчера в 12:50

В среду, 20 марта, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС.

Политика Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.

Политика Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.

Политика Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".

Политика Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.

Технологии «Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.

Политика В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Происшествия В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.

Политика Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов.

Политика Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду Президент России Владимир Путин в послании сирийскому коллеге Башару Асаду, которое было передано министром обороны России Сергеем Шойгу, изложил ряд вопросов двусторонних отношений.

Происшествия Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.

Политика S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит» Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.

Шоу-бизнес Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой Сегодня, 21 марта, на московском Троекуровском кладбище состоятся похороны Юлии Началовой.

Шоу-бизнес Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».

Экономика РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».

Происшествия Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".

Политика Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Экономика МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5% Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).

Музыка Сегодня в Новосибирске стартовал транссибирский арт-фестиваль Правительство Новосибирской области сообщило о том, что 21 марта в городе стартовал один из самых масштабных международных проектов - VI Транссибирский арт-фестиваль под руководством известного российского скрипача, уроженца Новосибирска Вадима Репина.

Экономика Победители международных школьных олимпиад получат по 1 млн рублей Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому победители международных олимпиад по общеобразовательным предметам получат премии в размере 1 млн рублей.

Политика «Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.

Общество Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».