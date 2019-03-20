Финансы
Американские индексы торгуются в минусеFinam.Ru вчера в 12:50
В среду, 20 марта, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС.
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Политика
Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину
По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Политика
Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Политика
Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко
Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Политика
Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам
Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06
Технологии
«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М
Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Политика
В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина
В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Происшествия
В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе
Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Политика
Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов.
Обновлено в 08:01
Политика
Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду
Президент России Владимир Путин в послании сирийскому коллеге Башару Асаду, которое было передано министром обороны России Сергеем Шойгу, изложил ряд вопросов двусторонних отношений.
Обновлено в 07:34
Происшествия
Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании
Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Политика
S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»
Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес
Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой
Сегодня, 21 марта, на московском Троекуровском кладбище состоятся похороны Юлии Началовой.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес
Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк
Ранее супруги рассказали, что беременность Заворотнюк скрывали из-за страха выкидыша.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями
Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Экономика
РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей
Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес
Филипп Киркоров пришел проститься с Юлией Началовой
Обновлено в 08:03
Происшествия
Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями
Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Политика
Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении
Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Экономика
МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%
Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Хоккей
Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
Обновлено в 01:35
Музыка
Сегодня в Новосибирске стартовал транссибирский арт-фестиваль
Правительство Новосибирской области сообщило о том, что 21 марта в городе стартовал один из самых масштабных международных проектов - VI Транссибирский арт-фестиваль под руководством известного российского скрипача, уроженца Новосибирска Вадима Репина.
Обновлено в 06:47
Экономика
Победители международных школьных олимпиад получат по 1 млн рублей
Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому победители международных олимпиад по общеобразовательным предметам получат премии в размере 1 млн рублей.
Обновлено в 07:54
Теннис
Российские теннисисты узнали соперников по Кубку Дэвиса
Обновлено в 07:49
Общество
Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года
До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Политика
«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Общество
Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Российские «Ониксы» сами выберут американские цели
Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02