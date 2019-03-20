Финансы

Американские индексы торгуются в минусеFinam.Ru вчера в 12:50

В среду, 20 марта, в первой половине торговой сессии американский фондовый рынок демонстрирует отрицательную динамику в ожидании итогов двухдневного заседания ФРС.
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Американские индексы торгуются в минусе

Finam.Ruвчера в 12:50
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Политика

Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы Грудинину

По данным ТАСС, в ходе рассмотрения в ЦИК вопроса о передаче мандата зампредседателя комиссии Николай Булаев заявил, что Грудинин на момент регистрации кандидатом в 2016 году не закрыл счета за рубежом, а значит, не может быть депутатом Госдумы.
Обновлено в 06:06
Политика

Лавров раскритиковал отказ Киева в допуске наблюдателей из России

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал отказ украинских властей в допуске наблюдателей от России, которые были аккредитованы БДИПЧ ОБСЕ, на выборы.
Обновлено в 08:11
Политика

Посольство США на Украине назвало ложью заявление генпрокурора Луценко

Посольство США в Киеве отреагировало на заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко, который ранее рассказал о передаче ему главой американской дипмиссии Мари Йованович списка "неприкасаемых".
Обновлено в 02:56
Политика

Госдума приняла во втором чтении законопроект о доплатах пенсионерам

Принятый во втором чтении законопроект предполагает внесение изменений в законодательство о прожиточном минимуме в части определения размера социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, а также в закон о государственной соцпомощи.
Обновлено 19 марта в 06:06
Технологии

«Ильюшин» показал облик салона новейшего самолета Ил-96-400М

Авиационный комплекс имени Ильюшина представил дизайн пассажирского салона перспективного самолета Ил-96-400М.
Обновлено вчера в 19:09
Политика

В Кремле прокомментировали публикации СМИ о сохранении власти у Путина

В Кремле осведомлены о публикациях агентства Bloomberg о «сценариях» сохранения у власти президента России Владимира Путина после 2024 года, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:43
Происшествия

В Китае шесть человек погибли при взрыве на химзаводе

Шесть человек погибли, 30 пострадали в результате взрыва на химзаводе в восточной китайской провинции Цзянсу в четверг, говорится в заявлении правительства города Яньчэн.
Обновлено в 07:36
Политика

Кремль назвал критерии отбора новых губернаторов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл критерии отбора новых губернаторов.
Обновлено в 08:01
Политика

Песков раскрыл содержание послания Путина Асаду

Президент России Владимир Путин в послании сирийскому коллеге Башару Асаду, которое было передано министром обороны России Сергеем Шойгу, изложил ряд вопросов двусторонних отношений.
Обновлено в 07:34
Происшествия

Эрмитаж временно закрыли из-за сообщений о минировании

Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге сообщил, что в первой половине дня в четверг, 21 марта, закрыт для посетителей из-за сообщений о минировании здания.
Обновлено в 04:41
Политика

S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты «Зенит»

Российская частная компания S7 Space отменяет заказ на украинские ракеты "Зенит", размещенный два года назад.
Обновлено в 00:50
Шоу-бизнес

Алдонин приехал на похороны Юлии Началовой

Сегодня, 21 марта, на московском Троекуровском кладбище состоятся похороны Юлии Началовой.
Обновлено в 07:55
Шоу-бизнес

Режиссер «Прекрасной няни» прокомментировал беременность Заворотнюк

Ранее супруги рассказали, что беременность Заворотнюк скрывали из-за страха выкидыша.
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес

Поклонники проводили Юлию Началову в последний путь овациями

Как сообщает ТАСС, в последний путь артистку поклонники проводили овациями и криками «Браво!».
Обновлено в 07:40
Экономика

РЖД планирует построить новый офис за 72 млрд рублей

Идее единого офиса много лет, но до конкретики проект дошел только сейчас, он получил название «РЖД-сити», говорят три собеседника «Ведомостей».
Обновлено вчера в 16:29
Шоу-бизнес

Филипп Киркоров пришел проститься с Юлией Началовой

Обновлено в 08:03
Происшествия

Утрехтского стрелка подозревают в убийстве с террористическими целями

Как сообщили в четверг в прокуратуре Нидерландов, задержанный "подозревается в убийстве нескольких человек с террористическими целями, покушении на жизнь и угрозах".
Обновлено в 07:21
Происшествия

На юго-востоке Москвы перекрыли дорогу из-за просевшего асфальта

Обновлено в 06:22
Политика

Закон об ипотечных каникулах приняли в первом чтении

Госдума в четверг, 21 марта, приняла в первом чтении законопроект об ипотечных каникулах для заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Обновлено в 05:50
Экономика

МЭР сообщило об ускорении роста ВВП РФ в феврале до 1,5%

Рост ВВП России в феврале ускорился до 1,5% в годовом выражении по сравнению с 0,7% в январе, что говорит о том, что траектория экономического роста в текущем году складывается выше ожиданий, говорится в докладе Минэкономразвития (МЭР).
Обновлено в 07:36
Хоккей

Дубль Кучерова помог «Тампе» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ

Обновлено в 01:35
Музыка

Сегодня в Новосибирске стартовал транссибирский арт-фестиваль

Правительство Новосибирской области сообщило о том, что 21 марта в городе стартовал один из самых масштабных международных проектов - VI Транссибирский арт-фестиваль под руководством известного российского скрипача, уроженца Новосибирска Вадима Репина.
Обновлено в 06:47
Экономика

Победители международных школьных олимпиад получат по 1 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому победители международных олимпиад по общеобразовательным предметам получат премии в размере 1 млн рублей.
Обновлено в 07:54
Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами

Обновлено в 06:28
Теннис

Российские теннисисты узнали соперников по Кубку Дэвиса

Обновлено в 07:49
Общество

Минздрав подготовит проект закона о продаже алкоголя с 21 года

До 21 года предлагается запретить продавать крепкие спиртные напитки (свыше 16,5 градуса).
Обновлено в 04:46
Общество

За 2018 год в Москве отреставрировано 228 памятников архитектуры

Обновлено в 01:05
Политика

«Нафтогаз» заявил об отмене «Газпромом» транзита через Украину

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что "Газпром" начал уведомлять о прекращении транзита через территорию Украины с начала 2020 года.
Обновлено в 01:22
Общество

Глава Забайкалья едва не расплакался из-за вопроса многодетной матери

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов едва не расплакался на встрече с жителями региона под названием «Прямой диалог».
Обновлено в 07:24
Армия и оружие

Российские «Ониксы» сами выберут американские цели

Российская сверхзвуковая противокорабельная ракета среднего радиуса действия П-800 «Оникс» при атаке на американскую авианосную ударную группу или соединение (АУГ или АУС) является «стайной ракетой», пишет в еженедельнике «Звезда» военный эксперт Алексей Леонков.
Обновлено вчера в 17:02
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E. W. Scripps
American newspaper publisher and founder of The E. W. Scripps Company, a diversified media conglomerate, and United Press news service. It became United Press International when International News Service merged with United Press in 1958. The E. W. Scripps School of Journalism at Ohio University is named for him.
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