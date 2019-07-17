Финансы

Американские индексы снижаются в начале торгов на заявлениях ТрампаФинмаркет 10:22

Цена бумаг онлайн-ритейлера eBay растет на 3% на сообщениях СМИ о том, что компания может продать сайт по продаже билетов на спортивные и культурные мероприятия StubHub. Во вторник Д.Трамп заявил, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах.
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Американские индексы снижаются в начале торгов на заявлениях Трампа

Финмаркет10:22

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне» из-за Трампа

МонаВиста03:35

Биржи США во вторник снизились на комментариях Трампа по торговой сделке с Китаем

ПРАЙМвчера в 17:09

Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок

РБК02:00

Обзор мировых рынков от «ФИНАМ» 17.07.19. Точку в иранской истории ставить еще рано

Глас Народа01:18

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне» из-за Трампа

Росбалт02:10

Американские биржевые индексы поднялись

REGNUM15 июля в 21:31
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:28, Вашингтон
Политика

Зеленскому поступило предложение выкупить Крым и Донбасс

Президент Украины Зеленский мог бы выкупить Крым у России в рассрочку.
Обновлено в 07:30
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Происшествия

СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17

Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено в 08:21
Происшествия

Неизвестные совершили нападение на турецких дипломатов в Ираке

Обновлено в 08:36
Политика

Зеленскому рекомендовали разобрать недостроенный крейсер «Украина»

Министр обороны Украины Степан Полторак рекомендовал президенту страны Владимиру Зеленскому разобрать на детали недостроенный ракетный крейсер "Украина".
Обновлено в 11:07
Происшествия

Москвичку задержали за покупку лекарства от судорог больному ребенку

Жительницу Москвы Елену Боголюбову задержали по подозрению в контрабанде психотропных веществ из-за заказа в интернете препарата, который необходим ее 10-летнему сыну для предотвращения судорог.
Обновлено в 07:53
Происшествия

«Фонтанка» сообщила о задержании «друга Кудрина» в Петербурге

В Санкт-Петербурге в рамках дела о хищении при разработке инновационного текстиля задержали предпринимателя и продюсера Рушана Насибулина, а также предпринимателя Александра Внучкина.
Обновлено в 10:46
Футбол

Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Армия и оружие

Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии

"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Политика

Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному сроку

Обновлено в 10:32
Шоу-бизнес

Россияне превратили Instagram Леди Гаги в чат о голубцах и погоде

В комментариях к фотографиям на странице Леди Гаги россияне начали делиться рецептами приготовления эчпочмаков, борща и голубцов, а также давали различные советы на все жизненные ситуации.
Обновлено в 06:21
Космос

Toyota пообещала пилотируемый луноход на основе серийного автомобиля

Луноход будет оснащён восемью колёсами и сможет перевозить двух людей на расстояние до 10 тысяч км на солнечной энергии и топливных элементах.
Обновлено в 08:43
Политика

Медведчук представил Европарламенту план по урегулированию в Донбассе

Механизм предусматривает прямой диалог между Киевом, Донецком, Луганском и Москвой Глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук представил в Европарламенте план по урегулированию ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:27
Происшествия

СК прекратил уголовное преследование певца Александра Новикова

Управление СК по Свердловской области в связи с отсутствием состава преступления прекратило уголовное преследование певца Александра Новикова, обвинявшегося в хищении денег пайщиков жилого комплекса, который строила компания артиста.
Обновлено в 06:30
Армия и оружие

Юрий Борисов: поставки С-500 в войска могут начаться уже в 2020 году

Обновлено в 03:03
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Политика

Зеленский потребовал срочно созвать раду

Президент Украины Владимир Зеленский попросил созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады для рассмотрения внесенных им в парламент законопроектов.
Обновлено в 05:46
Происшествия

Задержание подкинувших наркотики росгвардейцев попало на видео

Незадолго до описанных событий 16-летний юноша набрал номер "112" и попросил о помощи: "Подкинули наркотики и требуют денег".
Обновлено в 09:33
Футбол

«Челси» представил форму с российским триколором

Обновлено в 05:35
Политика

США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием

«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.
Обновлено в 11:17
Политика

В России перестанут выдавать бумажные паспорта в 2022 году

Бумажные паспорта перестанут выдавать в России уже в 2022 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов в ходе совещания правительства.
Обновлено в 10:51
Кино

Гарри Стайлс может стать принцем Эриком в новой «Русалочке»

Обновлено вчера в 20:08
Шоу-бизнес

Бузова встретилась с экс-возлюбленным Романом Третьяковым

Неожиданно для всех в какой-то момент в студии появился бывший возлюбленный исполнительницы, экс-участник проекта «Дом−2» Роман Третьяков.
Обновлено в 10:25
Общество

Китайские туристы могут уничтожить уникальный пляж во Владивостоке

Обновлено в 09:31
Политика

Суд продлил арест шести задержанным в Керченском проливе украинцам

Лефортовский суд Москвы в среду, 17 июля, продлил арест шести из 24 украинских моряков, задержанных в Керченском проливе.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Уголовное дело завели из-за усыновления детей российскими геями

В столице было открыто уголовное дело против сотрудников соцзащиты из-за того, что они отдали детей на воспитания двум геям.
Обновлено в 10:02
Экономика

Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Политика

Организацию «Всемирный конгресс украинцев» признали в РФ нежелательной

Минюст России внес в перечень нежелательных в стране организаций канадское неправительственное движение «Всемирный конгресс украинцев» 17 июля.
Обновлено в 10:40
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