Финансы

Американские индексы снижаются в начале торгов на заявлениях ТрампаФинмаркет 10:22

Цена бумаг онлайн-ритейлера eBay растет на 3% на сообщениях СМИ о том, что компания может продать сайт по продаже билетов на спортивные и культурные мероприятия StubHub. Во вторник Д.Трамп заявил, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах.
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Биржи США снижаются на торговой напряженности между США и Китаем

ПРАЙМ12:35

Индексы США ушли в минус после достижения рекордных отметок

РБК02:00

Американские индексы снижаются в начале торгов на заявлениях Трампа

Финмаркет10:22

Фондовые торги в США завершились в «красной зоне» из-за Трампа

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Фондовые торги в США завершились в «красной зоне» из-за Трампа

Росбалт02:10

Американские индексы торгуются в минусе

Глас Народа12:44

Американские биржевые индексы поднялись

REGNUM15 июля в 21:31
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика

США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием

«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.
Обновлено в 11:17
Происшествия

В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу

16-17 июля из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести медики госпитализировали 46 мужчин.
Обновлено в 10:30
Политика

Россия назвала условия возобновления авиасообщения с Грузией

Напоминаем, что 8 июля указ президента РФ Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией вступил в силу.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия

Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области

Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика

Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика

В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского

В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Политика

Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году

Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.
Обновлено в 10:04
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие

Российская подлодка «Пиранья» сможет находиться под водой до 12 дней

Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
Обновлено вчера в 20:22
Музыка

София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта

В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике

Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт

Россиян заставят платить за проезд по бесплатным дорогам

Согласно нововведению взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера разрешается даже в тех случаях, когда бесплатной альтернативы у них нет.
Обновлено в 12:48
Транспорт

В Москве затопило Дмитровское шоссе

«Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:38
Футбол

Александр Точилин: «Высокая цель „Сочи“ — первое место в РПЛ»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 2-го тура чемпионата России рассказал о финансировании «барсов», а также прокомментировал трансферную политику клуба.
Обновлено в 11:25
Наука

Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле

Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Футбол

Триппьер стал игроком «Атлетико»

Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Политика

«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС

Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Происшествия

Стало известно о заказчике «дела Голунова»

Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз

Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов. Первое - по ягоде надо постучать.
Обновлено в 01:00
Политика

Видео, где польский пан бьет зонтиком украинских рабочих, появилось в Сети

Обновлено в 10:39
Политика

Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Футбол

В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор

Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие

В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО

Обновлено вчера в 11:50
Политика

В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров

В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие

Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США

Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Общество

Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов

Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Обновлено в 06:13
Политика

МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы

В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Экономика

Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне

Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено вчера в 12:10
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