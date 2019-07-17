Финансы
Американские индексы снижаются в начале торгов на заявлениях ТрампаФинмаркет 10:22
Цена бумаг онлайн-ритейлера eBay растет на 3% на сообщениях СМИ о том, что компания может продать сайт по продаже билетов на спортивные и культурные мероприятия StubHub. Во вторник Д.Трамп заявил, что Вашингтону и Пекину "предстоит пройти длинный путь" в торговых переговорах.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Политика
США и Россия обсудили привлечение Китая к контролю за ядерным оружием
«Делегация США обсудила идею президента о новом направлении контроля над ядерными вооружениями совместно с Россией и Китаем», — отмечает ведомство.
Обновлено в 11:17
Происшествия
В Самарской области 46 мигрантов из Узбекистана попали в больницу
16-17 июля из села Кошелевка Сызранского района Самарской области в больницу с признаками отравления различной степени тяжести медики госпитализировали 46 мужчин.
Обновлено в 10:30
Политика
Россия назвала условия возобновления авиасообщения с Грузией
Напоминаем, что 8 июля указ президента РФ Владимира Путина о временном запрете авиасообщения с Грузией вступил в силу.
Обновлено вчера в 22:14
Происшествия
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено в 12:34
Политика
Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 году
Медведев обратил внимание присутствующих на то, что уже к 2024 году россияне должны иметь возможность в полной мере использовать электронный паспорт.
Обновлено в 10:04
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Армия и оружие
Российская подлодка «Пиранья» сможет находиться под водой до 12 дней
Благодаря новейшей уникальной воздухонезависимой энергоустановке российская подлодка П-750Б "Пиранья" сможет находиться под водой до 12 дней, пишет РИА "Новости" со ссылкой на ведущего конструктора КБ, автора проекта лодки Игоря Караваева.
Обновлено вчера в 20:22
Музыка
София Ротару оттолкнула поклонника во время концерта
В разгар выступления Ротару спустилась со сцены и направилась в зал.
Обновлено вчера в 12:00
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Происшествия
Россиянина Макеева приговорили к 37,5 годам тюрьмы в Мексике
Суд в мексиканском штате Кинтана-Роо признал россиянина Алексея Макеева виновным в убийстве местного жителя и приговорил к 37,5 годам тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего в 405 тыс. песо (около $22 тыс.).
Обновлено вчера в 17:59
Транспорт
Россиян заставят платить за проезд по бесплатным дорогам
Согласно нововведению взимать плату за проезд на автодорогах и мостах Крайнего Севера разрешается даже в тех случаях, когда бесплатной альтернативы у них нет.
Обновлено в 12:48
Транспорт
В Москве затопило Дмитровское шоссе
«Ливень затопил проезжую часть под Бутырским путепроводом», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:38
Футбол
Александр Точилин: «Высокая цель „Сочи“ — первое место в РПЛ»
Главный тренер «Сочи» Александр Точилин в преддверии матча с «Зенитом» в рамках 2-го тура чемпионата России рассказал о финансировании «барсов», а также прокомментировал трансферную политику клуба.
Обновлено в 11:25
Наука
Радиация на Маршалловых островах оказалась выше, чем в Чернобыле
Ученые из Колумбийского университета измерили уровни радиационного загрязнения на Маршалловых островах, где во время Холодной войны США провели 67 ядерных испытаний.
Обновлено вчера в 03:00
Футбол
Триппьер стал игроком «Атлетико»
Защитник Киран Триппьер официально перешел из «Тоттенхэма» в «Атлетико».
Обновлено в 12:37
Политика
«Газпром» увеличил объёмы транзита газа через украинскую ГТС
Компания «Газпром» увеличила на 25% объёмы транзита газа в ЕС через украинскую газотранспортную систему.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Стало известно о заказчике «дела Голунова»
Ранее стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении полковника Щирова в связи с незаконным задержанием журналиста.
Обновлено в 07:34
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбрать хороший арбуз
Эксперты Роскачества разработали рекомендации по выбору арбузов. Первое - по ягоде надо постучать.
Обновлено в 01:00
Политика
Путин и Лукашенко посетили службу в монастыре на Валааме
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, основанный, по преданию, выходцами "из Восточных стран" - преподобными Сергием и Германом еще во времена Крещения Руси, является одним из главных центров паломничества на Северо-Западе России.
Обновлено в 08:51
Футбол
В УФСИН опровергли попадание Кокорина и Мамаева в штрафной изолятор
Управление ФСИН по Белгородской области опровергает информацию о том, что футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев попали в штрафной изолятор колонии.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
В Израиле назвали турецкие С-400 угрозой для ВВС США и НАТО
Обновлено вчера в 11:50
Политика
В Кремле прокомментировали идею конфискации имущества коррупционеров
В Кремле пока не обсуждалась конфискация имущества коррупционеров, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Обновлено вчера в 05:33
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Общество
Госдума приняла закон об эксперименте по квотированию вредных выбросов
Госдума в третьем чтении приняла закон об эксперименте по квотированию выбросов загрязняющих веществ, передает корреспондент ИА REGNUM 17 июля.
Обновлено в 06:13
Политика
МИД разъяснил ситуацию с визами для учителей Англо-американской школы
В российском министерстве иностранных дел отказ в выдаче виз 30 учителям из США назвали ложью, так как американская сторона скрыла важный факт - преподаватели направлялись в Россию по дипломатическим паспортам, передает ТАСС.
Обновлено в 08:54
Экономика
Росстат отчитался о резком ускорении роста промышленности в июне
Росстат зафиксировал резкое ускорение промышленного производства: годовой прирост показателя в июне составил 3,3% против 0,9% в мае, следует из данных госстатистики.
Обновлено вчера в 12:10