Финансы
Американские индексы снижаются на фоне торговой войны с КитаемГазета.Ru 14:20
Еще стало известно, что индекс электронной биржи Nasdaq сократился на 3,6% до 7 735,61 пунктов. Как отмечается, такое падение индексов связывают с усилением торговой войны между США и Китаем. Ранее сообщалось, что Dow Jones в ходе торгов обновил исторический максимум.
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Телескоп Hubble сфотографировал взаимодействие двух галактик
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