Финансы

Американские индексы растут, несмотря на неблагоприятную статистикуFinam.Ru 13:00

В пятницу, 16 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику, несмотря на неблагоприятную статистику, а также сохраняющиеся опасения в отношении торговых разногласий между США и Китаем.
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Американские индексы растут, несмотря на неблагоприятную статистику

Finam.Ru13:00

WSJ: Рост расходов потребителей компенсирует ослабление производства в США

ПРАЙМ06:54

Статистика розничных продаж остановила падение американских индексов

РБК02:04
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«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
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На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море

Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.
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Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321

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Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
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Первую партию 5G-смартфонов в Китае буквально смели с прилавков

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Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой

Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
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Армия и оружие

Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью The Voice of America, что Россия украла многие технологии у США, в том числе для создания гиперзвукового оружия.
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Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину

После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
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Названы последствия ядерной войны между Россией и США

Обновлено в 08:49
Политика

Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам

Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:50
Происшествия

У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин

Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
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В Кремле назвали условия проведения переговоров в нормандском формате

Российская сторона поддерживает идею встречи нормандской четверки, однако, эти переговоры должны быть нацелены на существенные результаты в вопросах донбасского урегулирования.
Обновлено в 10:22
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В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой

В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
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Звезды эстрады поздравили столичный Парк Горького с днем рождения

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Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках

Суд заключил под стражу мужчину, закрывшегося в четверг с оружием в магазине в Котельниках.
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Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».
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"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
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Эксперты автомобильного рынка предупреждают о повышении цен на автомобили в России уже этой осенью.
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Руку маленькой девочки затянуло в эскалатор в торговом центре

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Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным

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В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»

Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
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Умер российский композитор Роман Леденев

Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
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