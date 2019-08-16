В пятницу, 16 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику, несмотря на неблагоприятную статистику, а также сохраняющиеся опасения в отношении торговых разногласий между США и Китаем.

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Происшествия Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321 Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.

Политика Госдеп прокомментировал налоговую политику Украины Украина по-прежнему находится в списке стран, чья налоговая политика не отвечает требованиям по прозрачности, несмотря на улучшения в сфере бюджетной политики, следует из доклада госдепартамента США, посвящённого анализу налоговой прозрачности за 2018 год.

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