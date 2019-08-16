Финансы
Американские индексы растут, несмотря на неблагоприятную статистикуFinam.Ru 13:00
В пятницу, 16 августа, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрируют в первой половине торгов положительную динамику, несмотря на неблагоприятную статистику, а также сохраняющиеся опасения в отношении торговых разногласий между США и Китаем.
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Авто
400 тысяч кроссоверов Renault Duster продано в России
Обновлено в 07:19
Футбол
Карпин уснул в кинотеатре перед матчем с «Уфой»
Обновлено в 15:35
Футбол
«Витесс» Слуцкого разгромил «Зволле» и вышел на первое место
«Витесс» под руководством Леонида Слуцкого обыграл «ПЕК Зволле» в матче третьего тура чемпионата Нидерландов.
Обновлено в 16:50
Происшествия
На празднике в Италии собаки спасли восемь человек в море
Специально подготовленные собаки спасли в Италии на праздник Феррагосто восьмерых человек, которые тонули в море, сообщил в пятницу РИА Новости представитель "Итальянской школы собак-спасателей" (SICS) Ферруччо Пиленга.
Обновлено в 10:45
Происшествия
Проверку свалок у аэропорта Жуковский проведут после ЧП с А321
Росприроднадзор и власти Московской области проведут проверку мусорных объектов вблизи аэропорта Жуковский после сообщений о незаконных свалках, которые могли привлечь птиц, заявил министр экологии и природопользования Дмитрий Куракин.
Обновлено в 03:13
Политика
Госдеп прокомментировал налоговую политику Украины
Украина по-прежнему находится в списке стран, чья налоговая политика не отвечает требованиям по прозрачности, несмотря на улучшения в сфере бюджетной политики, следует из доклада госдепартамента США, посвящённого анализу налоговой прозрачности за 2018 год.
Обновлено в 17:58
Армия и оружие
Позиции российских военных в Сирии атакованы израильскими ракетами
Обозреватели военного интернет-ресурса Avia.pro заявили о том, что выпущенные со стороны Израиля ракеты являются попыткой рассорить Россию с Ираном и «Хезболой».
Обновлено в 09:33
Гаджеты
Первую партию 5G-смартфонов в Китае буквально смели с прилавков
Китайская телекомммуникационная корпорация Huawei приняла в пятницу в день открытия продаж более 1 млн заказов на свой первый коммерческий 5G-смартфон Mate 20 Х. Об этом сообщил информационный портал "Сина".
Обновлено в 12:20
Футбол
Фанат «Ливерпуля» травмировал Адриана, когда выбежал на поле
Обновлено в 06:32
Происшествия
Медэксперты подтвердили, что миллиардер Эпштейн покончил с собой
Судмедэксперты, проводившие вскрытие тела американского миллиардера Джеффри Эпштейна, подтвердили версию о самоубийстве, пишет газета The New York Times.
Обновлено в 17:15
Армия и оружие
Болтон обвинил Москву в краже технологий для гиперзвукового оружия
Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил в интервью The Voice of America, что Россия украла многие технологии у США, в том числе для создания гиперзвукового оружия.
Обновлено 14 августа в 21:20
Происшествия
Застрявшие в аэропорту турецкой Антальи россияне вылетели на родину
После 16 часов томительного ожидания а аэропорту турецкой Антальи около 400 российских туристов вылетели рейсом авиакомпании Nordwind в Санкт-Петербург.
Обновлено в 16:17
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Обновлено в 08:49
Политика
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам
Мосгорсуд признал законным продление ареста еще 12 украинским морякам, арестованным после инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 10:50
Происшествия
У отравившихся маслом в Ульяновской области в крови нашли кумарин
Токсикологическая экспертиза выявила содержание производных вещества кумарин в крови поступивших в больницу с тяжелым отравлением жителей Ульяновской области.
Обновлено в 12:56
Политика
В Кремле назвали условия проведения переговоров в нормандском формате
Российская сторона поддерживает идею встречи нормандской четверки, однако, эти переговоры должны быть нацелены на существенные результаты в вопросах донбасского урегулирования.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В компьютерной системе аэропортов США произошел сбой
В американских аэропортах произошел сбой в компьютерной системе службы таможенного контроля, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:57
Происшествия
Суд арестовал мужчину, устроившего стрельбу в магазине в Котельниках
Суд заключил под стражу мужчину, закрывшегося в четверг с оружием в магазине в Котельниках.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Стая чаек стала причиной аварийной посадки лайнера А321 в Жуковском
Обновлено вчера в 04:53
Происшествия
В Саратове пятилетний мальчик попал под колеса детского паровоза
Следователи в Саратове выясняют причины инцидента с пятилетним ребенком, пострадавшим во время катания на детском аттракционе «Паровозик».
Обновлено в 17:36
Транспорт
РЖД разрабатывают маршрут из Москвы в Карелию через Петербург
"Российские железные дороги" рассматривают возможность организации пассажирского маршрута из Москвы в Карелию через Санкт-Петербург.
Обновлено в 13:54
Авто
В России осенью подорожают автомобили
Эксперты автомобильного рынка предупреждают о повышении цен на автомобили в России уже этой осенью.
Обновлено в 04:00
Футбол
Бразильский легионер «Зенита» назвал чемпионат России техничным
«Зенит» после пяти туров чемпионата России занимает первое место в турнирной таблице РПЛ.
Обновлено в 18:14
Здоровье
В России составляют списки детей, которым нужны запрещенные лекарства
Центр паллиативной помощи департамента здравоохранения Москвы составляет списки семей, в которых детям нужны незарегистрированные в России лекарства, сообщила руководитель центра Анна Федермессер.
Обновлено в 17:42
Кино
В России снимут новый фильм «Мастер и Маргарита»
Съемки нового фильма "Мастер и Маргарита" по роману Михаила Булгакова начнутся весной 2020 года.
Обновлено в 14:45
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41