Американские индексы обновили рекорды. Дело в отчетах компанийРБК 02:26

Фондовые индексы США завершили вторник сильным ростом. Повод – позитивная корпоративная отчетность. Аэрокосмический и оборонный гигант Lockheed Martin превзошел прогнозы на первый квартал и повысил годовой прогноз.

Общество Ливневые дожди надвигаются на Москву Специалисты отметили, что благодаря дождям в городе станет немного свежее, передаёт центр погоды «Фобос».

Происшествия Путин подписал закон об ужесточении наказания за побег с места ДТП Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об усилении ответственности для водителей, сбежавших с места ДТП, в котором пострадали или погибли люди.

Общество Меры по ускорению реновации одобрили в Заксобрании Петербурга Депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 24 апреля приняли в первом чтении пакет поправок для ускорения реализации региональной программы реновации.

Шоу-бизнес Ольга Бузова поздравила Ксению Собчак с возвращением на «Дом-2» Российская певица и ведущая телепроекта «Дом-2» Ольга Бузова опубликовала в своем микроблоге фотографию, на которой она позирует вместе со светской львицей Ксенией Собчак.

Политика Российские журналисты попросили Зеленского помочь освободить Вышинского Российские журналисты написали побеждающему на выборах президента Украины Владимиру Зеленскому письмо с призывом посодействовать освобождению руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.

Кино Мэйси Уильямс рассказала о постельной сцене в «Игре престолов» Мэйси Уильямс рассказала о съемках постельной сцены ее персонажа Арьи Старк в сериале «Игра престолов».

Политика Лидер КНДР Ким Чен Ын на бронепоезде прибыл в Россию Кожемяко рассказал лидеру КНДР, что во время своей работы в Амурской области встречал его отца — Ким Чен Ира — когда тот в 2001 году приезжал в Россию с официальным визитом.

Экономика Россиянам пообещали сохранить доход при смене пенсионного фонда По нынешним правилам при досрочном переводе пенсионных накоплений из одного НПФ в другой, если с момента предыдущей фиксации дохода прошло менее пяти лет, гражданин теряет накопленный за это время инвестдоход.

Экономика Сбербанк станет совладельцем Rambler Group Сделка предусматривает рефинансирование долга Rambler Group и опционное соглашение на увеличение доли банка в зависимости от выполнения финансового плана.

Авто Появилась информация о новом Toyota Land Cruiser 300 По данным японских СМИ, внедорожник Toyota Land Cruiser 300 дебютирует 24 октября 2019 года на международном автосалоне в Токио.

Авто Nissan отзывает в России почти 800 кроссоверов Terrano Компания Nissan отзывает в России 771 кроссовер Terrano из-за дефекта в тормозной системе.

Армия и оружие Посол США указал России на американские авианосцы в Средиземном море Посол США в России Джон Хантсман побывал на американских авианосцах, находящихся в Средиземном море, и заявил, что эти корабли помогут указать России на необходимость «прекратить свою дестабилизирующую деятельность по всему миру», сообщается на сайте 6 флота ВМС США.

Происшествия В Подмосковье вынесли приговор педофилу за растление трёх детей В Подмосковье признали виновным жителя Пушкинского района за растление трёх малолетних детей.

Политика Зеленскому рекомендовали не встречаться с Путиным один на один Владимиру Зеленскому не стоит встречаться один на один с Владимиром Путиным, заявил в эфире телеканала ZIK Иван Апаршин, советник лидера второго тура выборов украинского лидера.

Технологии В России испытали первый в мире плавучий атомный энергоблок Комплексные испытания ядерной энергетической установки на первом в мире плавучем атомном энергоблоке «Академик Ломоносов» успешно завершились в России.

Общество Россиянам запретят сожительствовать с лисами и макаками В перечень включены питоны длиной свыше четырех метров, крокодилы, тарантулы, лисы, каймановые черепахи с диаметром панциря более 30 сантиметров, сервалы, трехкоготные мягкотелые черепахи.

Футбол В Башкирии мусорный полигон назвали в честь футбольного арбитра В селе Урман-Бишкадак Ишимбайского района Башкирии новый мусорный полигон получил имя футбольного судьи Владимира Москалёва.

Энергетика У Зеленского призвали требовать от МВФ снизить цены на газ Штаб избранного президента Украины Владимира Зеленского обратился к правительству и "Нафтогазу" с призывом провести переговоры с МВФ относительно цен на газ.

Космос На орбите вышел из строя спутник ГЛОНАСС Один из спутников российской навигационной системы ГЛОНАСС, запущенный на орбиту в феврале 2016 года, вышел из строя.

Наука Ученые рассказали, как распознать рак легких до первых симптомов Связанные с иммунной системой геномные различия, обнаруженные в нормальной ткани дыхательных путей, играют ключевую роль в ранней диагностике рака легких.

Политика Украинский МИД заметил отказ Москвы от хамства Заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль после состоявшегося 23 апреля обмена мнениями между Россией и Украиной по ситуации в Керченском проливе заметила изменение тона разговора со стороны Москвы.

Армия и оружие Генштаб опроверг сообщения о военных приготовлениях России Сообщения о военных приготовлениях России являются пропагандой русофобских СМИ, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

Здоровье Врачи стали чаще выявлять синдром Дауна ещё до рождения ребенка За последние семь лет в России стали чаще внутриутробно выявлять синдром Дауна, но количество детей, рождённых с этим заболеванием, наоборот, уменьшилось.